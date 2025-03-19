Скальпинг в классическом арбитраже - страница 21
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Исполнения чего?
Ордера или экспирация?
В данной паре нельзя ждать экспирацию, т.к фьючерс расчетный.
Но в этом и есть прелесть. В 12-45 фиксируется цена фьючерса, а вот СПОТ продолжает торговаться,
можно еще немного денежек отжать :)
ahahaha
Конечно!и без разницы по какой паре
Класика
Валюта
Класика
Валюта
На самом деле, чуть ниже будет в связи с новыми правилами комиссии по фьючерсам (на скрине старые правила)
Сколько взять успели? Сегодня много хороших возможностей видел...
Сколько взять успели? Сегодня много хороших возможностей видел...
Завтра буду брать на 2,3м, если до обеда успею (завтра ФРС ставку менять будет)К вечеру до 36 доходило
Завтра буду брать на 2,3м, если до обеда успею (завтра ФРС ставку менять будет)К вечеру до 36 доходило
Удачных торгов. Тоже руки чешутся. Только пока не на что:(
Ребята, вопрос: предположим, мы зашли в синтетику по акции и фьючу (собственно то, что здесь обсуждается называется синтетической облигацией как я выяснил). В тот же день закрыли. Расчет по акции Т+2. В таком случае нам в тот же день доступны все средства? Аналогичный вопрос есть мы сегодня зашли, 2 дня держим и вышли из синтетики. Мы, по сути, остаемся владельцами акций еще 2 дня. А использовать депо можем в день выхода из синтетики в полном объеме?
В режиме Т2 нельзя сразу выводить средства, но они сразу доступны для торговли.
В режиме Т2 нельзя сразу выводить средства, но они сразу доступны для торговли.
Понял, спасибо!
В режиме Т2 нельзя сразу выводить средства, но они сразу доступны для торговли.
Понял, спасибо!
Я так понял это конкретный геморрой для брокера (то что акций у них ещё нет, а я ими как бы уже дальше торгую). Именно из-за этого у Финама были глюки с зачислениями/списаниями не существующих акций. Сейчас вроде починили.
И соответственно наоборот - я акцию продал, денег брокер за неё ещё не получил, а у меня в терминале они уже отображаются :)
Но детально я так и не смог понять как эта кухня работает. Кухня в хорошем смысле этого слова
Я так понял это конкретный геморрой для брокера (то что акций у них ещё нет, а я ими как бы уже дальше торгую). Именно из-за этого у Финама были глюки с зачислениями/списаниями не существующих акций. Сейчас вроде починили.
И соответственно наоборот - я акцию продал, денег брокер за неё ещё не получил, а у меня в терминале они уже отображаются :)
Но детально я так и не смог понять как эта кухня работает. Кухня в хорошем смысле этого слова
Главное, чтобы в отчетности брокера можно было разобраться и чтобы она была правильная. Уже от нее танцевать.