Скальпинг в классическом арбитраже - страница 21

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prostotrader #:

Исполнения чего?

Ордера или экспирация?

В данной паре нельзя ждать экспирацию, т.к фьючерс расчетный.

Но в этом и есть прелесть. В 12-45 фиксируется цена фьючерса, а вот СПОТ продолжает торговаться,

можно еще немного денежек отжать :) 

ahahaha

Конечно!

и без разницы по какой паре
 

Класика

Валюта


На самом деле, чуть ниже будет в связи с новыми правилами комиссии по фьючерсам (на скрине старые правила)
 
prostotrader #:

Класика

Валюта


На самом деле, чуть ниже будет в связи с новыми правилами комиссии по фьючерсам (на скрине старые правила)

Сколько взять успели? Сегодня много хороших возможностей видел... 

 
tapo #:

Сколько взять успели? Сегодня много хороших возможностей видел... 

Завтра буду брать на 2,3м, если до обеда успею (завтра ФРС ставку менять будет)

К вечеру до 36 доходило 
 
prostotrader #:

Завтра буду брать на 2,3м, если до обеда успею (завтра ФРС ставку менять будет)

К вечеру до 36 доходило 

Удачных торгов. Тоже руки чешутся. Только пока не на что:( 

 
Ребята, вопрос: предположим, мы зашли в синтетику по акции и фьючу (собственно то, что здесь обсуждается называется синтетической облигацией как я выяснил). В тот же день закрыли. Расчет по акции Т+2. В таком случае нам в тот же день доступны все средства? Аналогичный вопрос есть мы сегодня зашли, 2 дня держим и вышли из синтетики. Мы, по сути, остаемся владельцами акций еще 2 дня. А использовать депо можем в день выхода из синтетики в полном объеме?
 
tapo #:
Ребята, вопрос: предположим, мы зашли в синтетику по акции и фьючу (собственно то, что здесь обсуждается называется синтетической облигацией как я выяснил). В тот же день закрыли. Расчет по акции Т+2. В таком случае нам в тот же день доступны все средства? Аналогичный вопрос есть мы сегодня зашли, 2 дня держим и вышли из синтетики. Мы, по сути, остаемся владельцами акций еще 2 дня. А использовать депо можем в день выхода из синтетики в полном объеме?

В режиме Т2 нельзя сразу выводить средства, но они сразу доступны для торговли.

 
prostotrader #:

В режиме Т2 нельзя сразу выводить средства, но они сразу доступны для торговли.

Понял, спасибо!

 
prostotrader #:

В режиме Т2 нельзя сразу выводить средства, но они сразу доступны для торговли.

tapo #:

Понял, спасибо!

Я так понял это конкретный геморрой для брокера (то что акций у них ещё нет, а я ими как бы уже дальше торгую). Именно из-за этого у Финама были глюки с зачислениями/списаниями не существующих акций. Сейчас вроде починили.

И соответственно наоборот - я акцию продал, денег брокер за неё ещё не получил, а у меня в терминале они уже отображаются :)

Но детально я так и не смог понять как эта кухня работает. Кухня в хорошем смысле этого слова

 
Andrey Miguzov #:

Я так понял это конкретный геморрой для брокера (то что акций у них ещё нет, а я ими как бы уже дальше торгую). Именно из-за этого у Финама были глюки с зачислениями/списаниями не существующих акций. Сейчас вроде починили.

И соответственно наоборот - я акцию продал, денег брокер за неё ещё не получил, а у меня в терминале они уже отображаются :)

Но детально я так и не смог понять как эта кухня работает. Кухня в хорошем смысле этого слова

Главное, чтобы в отчетности брокера можно было разобраться и чтобы она была правильная. Уже от нее танцевать.

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