Скальпинг в классическом арбитраже - страница 23

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Vitalii Ananev #:

Для чего применяется эта формула? Я правильно понял вы ее используете для расчетов по синтетике в связке фьючерс на валюту и база по этой валюте?

Да, но только синтетикой называть эту пару как-то не правильно :)

Эта формула показывает ценообразование валютного форвардного контракта (фьючерса) в зависимости от ставок ЦБ и БА 

 
prostotrader #:

А я и не ищу раздвижек, робот ищет.

В моменте было 27,9% годовых, а это более 3000 руб. в дельте.

Робот смотрит не по сделкам, а по аскам и бидам.

Значит у кого-то ошибка. Мой индикатор считает также по аскам и бидам (вход). Назовите момент, когда была раздвижка в 3000 - проверим.

 
prostotrader #:

Да, но только синтетикой называть эту пару как-то не правильно :)

Эта формула показывает ценообразование валютного форвардного контракта (фьючерса) в зависимости от ставок ЦБ и БА 

Понятно. 

Вот нарыл картинки по этой формуле.


 
tapo #:

Значит у кого-то ошибка. Мой индикатор считает также по аскам и бидам (вход). Назовите момент, когда была раздвижка в 3000 - проверим.

Вы думаете, что мне больше заняться нечем?

Советник запоминает максимальный процент, а когда он был не фиксируется.

 
prostotrader #:

Ничего Вы не получите от краткосрочного нахождения в позиции, т.к Процент может оставаться тем же, а вот в реальных деньгах сколько стоишь, столько и получишь.

Может я чего-то не понимаю. Возьмем пример:

Сейчас до экспирации 9-го контракта осталось 90+ дней. Конечно, не все они торговые. Вот зашли Вы на раздвижке в 5000р. Получили ее где-то через 90 дней. Ваш доход 5000р - комиссия.

Но раздвижка в день плавает на 1000+ рублей. Соответственно, за 90 дней можно взять гораздо больше, чем 4800р (откусывая по 800-1000). Даже с учетом комиссий. Где я ошибаюсь?

 
prostotrader #:

Вы думаете, что мне больше заняться нечем?

Советник запоминает максимальный процент, а когда он был не фиксируется.

Просто я могу Вам сказать, когда была эта раздвижка, а Вы мне сказать - не можете. Соответственно, и ошибку, если она у Вас есть, не найдете. Но, дело Ваше.

 
Vitalii Ananev #:

Понятно. 

Вот нарыл картинки по этой формуле.


Это то же самое

 
prostotrader #:

Это то же самое

Вот еще формула. Мне кажется она проще будет. Там срок форвардного контракта выражается не в годах, а в днях.


Только странно почему 360, а не 365. Может у автора этой формулы в году 360 дней, а не 365.
 
Vitalii Ananev #:

Вот еще формула. Мне кажется она проще будет. Там срок форвардного контракта выражается не в годах, а в днях.


Только странно почему 360, а не 365. Может у автора этой формулы в году 360 дней, а не 365.

Банковский год не 365, а 360 дней

 

Интересная подробность.

Купил пару с дельтой чуть больше 30% годовых, при этом, ГО Открывашка не зарезервировала!!!!




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