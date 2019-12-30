Кто нибудь пробовал сделать советника, используя стратегию против толпы?

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Если кратко, то стратегия такая: там где большинство покупает, там мы продаем, а там где большинство продает, мы покупаем. 

Получать данные можно из стакана Оанды или с сайта FXSSI. Кстати у товарищей из FXSSI по любому есть такие советники, но вряд ли они с нами поделятся. Что еще интересней, результаты тестирования они тоже не выкладывают.

Знаю, что стратегия не новая, но пробовал ли кто нибудь это автоматизировать? 

склепок стакана

 
Как минимум обсуждали
Торговля против толпы - есть ли заинтересованный программист в совместной работе
Торговля против толпы - есть ли заинтересованный программист в совместной работе
  • 2016.05.27
  • www.mql5.com
Уважаемые программисты, начиная с 18 августа 2014 года на основе трех летней работы была запущена система для анализа открытых позиций клиентов, по...
 

у меня есть такой советник, для торговли использует ratio и MVP и скопления стопов. Чисто в теории можно прикрутить туда еще и поддержку и RP, но что то я не видал, чтобы сами авторы этой ТС использовали RP.

Но, к сожалению возможности тестировать на истории нет, а без истории придется его тестить долго, подбирать параметры, так сказать. А у меня нет времени этим заниматься.

Опять же на FXSSI есть график прибыльности по соотношению позиций

прибыльность

 
На бывшем трейдлайэпро об этом много говорили и советник кажется делали. Исходные данные они с мухобука брали. Несколько лет тому назад это было.
 
Vladislav Vasiliev:

Если кратко, то стратегия такая: там где большинство покупает, там мы продаем, а там где большинство продает, мы покупаем. 

Получать данные можно из стакана Оанды или с сайта FXSSI. Кстати у товарищей из FXSSI по любому есть такие советники, но вряд ли они с нами поделятся. Что еще интересней, результаты тестирования они тоже не выкладывают.

Знаю, что стратегия не новая, но пробовал ли кто нибудь это автоматизировать? 

При такой одномерной стратегии, толпа вас порвет как Тузик тряпку) На бирже, по крайней мере. Хотя на форексе то и толпа виртуальная.

Но, мыслите в верном направлении.

Все ИМХО.

 
Dmitriy Skub:

При такой одномерной стратегии, толпа вас порвет как Тузик тряпку) На бирже, по крайней мере. Хотя на форексе то и толпа виртуальная.

Но, мыслите в верном направлении.

Может и порвет, но тут встает другой вопрос. Если большинство купило, то нужны такие же объемы чтобы закрыть сделки и я сомневаюсь что крупные игроки собираются там деньги терять.

 
Ivan Ovchinnikov:

Может и порвет, но тут встает другой вопрос. Если большинство купило, то нужны такие же объемы чтобы закрыть сделки и я сомневаюсь что крупные игроки собираются там деньги терять.

Не нужны такие же объёмы, нужно лишь создать те же значения основных индикаторов. Легко, особенно ночью. А ночью, как известно, торгуют азиатские рынки, крайне склонные к панике. Сценарий 1997 года. 

 
Алексей Тарабанов:

Не нужны такие же объёмы, нужно лишь создать те же значения основных индикаторов. 

Какие еще значения индикаторов. Ржу нимагу))

 
Ivan Ovchinnikov:

у меня есть такой советник, для торговли использует ratio и MVP и скопления стопов. Чисто в теории можно прикрутить туда еще и поддержку и RP, но что то я не видал, чтобы сами авторы этой ТС использовали RP.

А ваша сова для МТ4? 

 
Vladislav Vasiliev:

А ваша сова для МТ4? 

да, она из двух частей состоит. 1 для mt4 вторая на php

 
Vladislav Vasiliev:

Если кратко, то стратегия такая: там где большинство покупает, там мы продаем, а там где большинство продает, мы покупаем. 

Получать данные можно из стакана Оанды или с сайта FXSSI. Кстати у товарищей из FXSSI по любому есть такие советники, но вряд ли они с нами поделятся. Что еще интересней, результаты тестирования они тоже не выкладывают.

Знаю, что стратегия не новая, но пробовал ли кто нибудь это автоматизировать? 


У меня есть такой советник. Настроение берет с мухи. Историю настроения тоже накопил по основным парам с марта. Поэтому его можно тестировать. Есь алгоритм против есть в общем направлении.
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