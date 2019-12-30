Кто нибудь пробовал сделать советника, используя стратегию против толпы?
- 2016.05.27
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у меня есть такой советник, для торговли использует ratio и MVP и скопления стопов. Чисто в теории можно прикрутить туда еще и поддержку и RP, но что то я не видал, чтобы сами авторы этой ТС использовали RP.
Но, к сожалению возможности тестировать на истории нет, а без истории придется его тестить долго, подбирать параметры, так сказать. А у меня нет времени этим заниматься.
Опять же на FXSSI есть график прибыльности по соотношению позиций
Если кратко, то стратегия такая: там где большинство покупает, там мы продаем, а там где большинство продает, мы покупаем.
Получать данные можно из стакана Оанды или с сайта FXSSI. Кстати у товарищей из FXSSI по любому есть такие советники, но вряд ли они с нами поделятся. Что еще интересней, результаты тестирования они тоже не выкладывают.
Знаю, что стратегия не новая, но пробовал ли кто нибудь это автоматизировать?
При такой одномерной стратегии, толпа вас порвет как Тузик тряпку) На бирже, по крайней мере. Хотя на форексе то и толпа виртуальная.
Но, мыслите в верном направлении.
Все ИМХО.
При такой одномерной стратегии, толпа вас порвет как Тузик тряпку) На бирже, по крайней мере. Хотя на форексе то и толпа виртуальная.
Но, мыслите в верном направлении.
Может и порвет, но тут встает другой вопрос. Если большинство купило, то нужны такие же объемы чтобы закрыть сделки и я сомневаюсь что крупные игроки собираются там деньги терять.
Может и порвет, но тут встает другой вопрос. Если большинство купило, то нужны такие же объемы чтобы закрыть сделки и я сомневаюсь что крупные игроки собираются там деньги терять.
Не нужны такие же объёмы, нужно лишь создать те же значения основных индикаторов. Легко, особенно ночью. А ночью, как известно, торгуют азиатские рынки, крайне склонные к панике. Сценарий 1997 года.
Не нужны такие же объёмы, нужно лишь создать те же значения основных индикаторов.
Какие еще значения индикаторов. Ржу нимагу))
у меня есть такой советник, для торговли использует ratio и MVP и скопления стопов. Чисто в теории можно прикрутить туда еще и поддержку и RP, но что то я не видал, чтобы сами авторы этой ТС использовали RP.
А ваша сова для МТ4?
А ваша сова для МТ4?
да, она из двух частей состоит. 1 для mt4 вторая на php
Если кратко, то стратегия такая: там где большинство покупает, там мы продаем, а там где большинство продает, мы покупаем.
Получать данные можно из стакана Оанды или с сайта FXSSI. Кстати у товарищей из FXSSI по любому есть такие советники, но вряд ли они с нами поделятся. Что еще интересней, результаты тестирования они тоже не выкладывают.
Знаю, что стратегия не новая, но пробовал ли кто нибудь это автоматизировать?
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Если кратко, то стратегия такая: там где большинство покупает, там мы продаем, а там где большинство продает, мы покупаем.
Получать данные можно из стакана Оанды или с сайта FXSSI. Кстати у товарищей из FXSSI по любому есть такие советники, но вряд ли они с нами поделятся. Что еще интересней, результаты тестирования они тоже не выкладывают.
Знаю, что стратегия не новая, но пробовал ли кто нибудь это автоматизировать?