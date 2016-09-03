Тормоза моего компьютера - страница 2
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Нет, 6 ядерный (показывает как 12 потоков)
Я так понял, МТ5 не может работать с многоядерным процессором, лучше одно ядро но ооочень моЩьное.
Название есть у процессора?
Я так понял, МТ5 не может работать с многоядерным процессором, лучше одно ядро но ооочень моЩьное.
Нет, обновления не ставятся, я их отключил. Несколько раз проверял и делал для вас скриншоты. И на ФОРТС и на форекс, новый билд МТ5 сильно тормозит. Если покопаться в истории, могу привести задержки исполнения приказов в момент высокой активности на рынке.
В общем пока остановил торговлю на МТ5.
Вы не ответили: Добавлено: а что с частотой - случайно компьютер не адепт партии Зелёных? Сколько свободной оперативной памяти? Какая загрузка диска (свободное место и частота обращений к диску)?
Проблема явно на Вашем ПК, но никак не с МТ5.
Добавлено: а что с графиками? Советники, индикаторы? Пробовали удалить всё? Часто и густо используются пользовательские индикаторы/советники, которые бездумно на каждом тике просчытывают историю на всю полноту или такая-же ситуация с торговой историей - лупят на всю глубину.
В общем пока от Вас нет никаких доказательств, очередная попытка очередного пользователя переложить с больной головы на здоровую.
Я так понял, МТ5 не может работать с многоядерным процессором, лучше одно ядро но ооочень моЩьное.
Название есть у процессора?
Вы можете привести доказательства тормозов, например видео с четкими таймингами и четким обоснованием?
Пока вы упорно делаете все, чтобы как можно больше произнести слово тормоз, но не привели ни единого доказательства.
Недавно вот был один трейдер с 7 летним стажем в МТ, который на публику разыгрывал карту тормозов, а оказалось, что он на бирже в самый геп пытался разместить ордер и получил именно от биржм тормоз в исполнении заявки.
Вы можете привести доказательства тормозов6 например видео с четкими таймингами?
Пока вы упорно делаете все, чтобы как можно больше произнести слово тормоз, но не привели ни единого доказательства.
Недавно вот был один трейдер с 7 летним стажем в МТ, котрый на публику разыгрывал карту тормозов, а оказалось, что он на бирже в самый геп пытался разместить ордер и получил именно от биржм тормоз в исполнении заявки.
Может быть из-за этого тормоза?
Вы можете привести доказательства тормозов, например видео с четкими таймингами и четким обоснованием?
Пока вы упорно делаете все, чтобы как можно больше произнести слово тормоз, но не привели ни единого доказательства.
Недавно вот был один трейдер с 7 летним стажем в МТ, который на публику разыгрывал карту тормозов, а оказалось, что он на бирже в самый геп пытался разместить ордер и получил именно от биржм тормоз в исполнении заявки.
В первом посту картинка, почти пустой терминал, (начинаю повторяться).
Вопрос был не про скорость исполнения приказов.
На предидущих билдах такого не наблюдал, может у меня с компом что то не так? На быстром рынке наблюдаются подвисания компьютера.
Но тормоза компьютера сказываются на исполнении. Вот кусочек что попался при первом взгляде.
Доказательства если хотите приводите сами. Мне нужна помощь, как сделать чтобы терминал и компьютер работал быстро (тормоз запрещено).
Если нужны логи или тесты, скажите какие - сделаю.
Недавно вот был один трейдер с 7 летним стажем в МТ, который на публику разыгрывал карту тормозов, а оказалось, что он на бирже в самый геп пытался разместить ордер и получил именно от биржм тормоз в исполнении заявки.
И сразу угрозы.
Добавлено: а что с графиками? Советники, индикаторы? Пробовали удалить всё? Часто и густо используются пользовательские индикаторы/советники, которые бездумно на каждом тике просчытывают историю на всю полноту или такая-же ситуация с торговой историей - лупят на всю глубину.
В общем пока от Вас нет никаких доказательств, очередная попытка очередного пользователя переложить с больной головы на здоровую.
Я же писал выше. Это первое что я сделал, удалил всЁ с графиков и закрыл все символы (инструменты), оставил только 6 штук.
Владимир, у вас здоровая голова, тогда помогайте? У меня или голова тормозит или мой компьютер)