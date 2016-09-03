Тормоза моего компьютера - страница 2

Новый комментарий
 
prostotrader:
Нет, 6 ядерный (показывает как 12 потоков)

Я так понял, МТ5 не может работать с многоядерным процессором, лучше одно ядро но ооочень моЩьное.

Название есть у процессора? 

 
Sergey Chalyshev:
Я так понял, МТ5 не может работать с многоядерным процессором, лучше одно ядро но ооочень моЩьное.
:)
 
Sergey Chalyshev:

Нет, обновления не ставятся, я их отключил. Несколько раз проверял и делал для вас скриншоты. И на ФОРТС и на форекс, новый билд МТ5 сильно тормозит. Если покопаться в истории, могу привести задержки исполнения приказов в момент высокой активности на рынке.

В общем пока остановил торговлю на МТ5.

Вы не ответили: Добавлено: а что с частотой - случайно компьютер не адепт партии Зелёных? Сколько свободной оперативной памяти? Какая загрузка диска (свободное место и частота обращений к диску)?

Проблема явно на Вашем ПК, но никак не с МТ5. 

 

Добавлено: а что с графиками? Советники, индикаторы? Пробовали удалить всё? Часто и густо используются пользовательские индикаторы/советники, которые бездумно на каждом тике просчытывают историю на всю полноту или такая-же ситуация с торговой историей - лупят на всю глубину.

В общем пока от Вас нет никаких доказательств, очередная попытка очередного пользователя переложить с больной головы на здоровую. 

 
Sergey Chalyshev:

Я так понял, МТ5 не может работать с многоядерным процессором, лучше одно ядро но ооочень моЩьное.

Название есть у процессора? 

 Intel Core i7 - 6850K
 

Вы можете привести доказательства тормозов, например видео с четкими таймингами и четким обоснованием?

Пока вы упорно делаете все, чтобы как можно больше произнести слово тормоз, но не привели ни единого доказательства.

Недавно вот был один трейдер с 7 летним стажем в МТ, который на публику разыгрывал карту тормозов, а оказалось, что он на бирже в самый геп пытался разместить ордер и получил именно от биржм тормоз в исполнении заявки.

 
Renat Fatkhullin:

Вы можете привести доказательства тормозов6 например видео с четкими таймингами?

Пока вы упорно делаете все, чтобы как можно больше произнести слово тормоз, но не привели ни единого доказательства.

Недавно вот был один трейдер с 7 летним стажем в МТ, котрый на публику разыгрывал карту тормозов, а оказалось, что он на бирже в самый геп пытался разместить ордер и получил именно от биржм тормоз в исполнении заявки.

2016.09.02 16:11:05.687 trader (GAZR-12.16,H1)    OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595612 Причина: 0 0

case ORDER_NONE_REJECTED:
              Print( __FUNCTION__, ": Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = ", trans.order, " Причина: ", result.retcode, " ", result.retcode_external );
            break
  
2016.09.02 16:11:05.687 Trades  'xxxxx': exchange buy 9.00 GAZR-12.16 at market
2016.09.02 16:11:05.687 Trades  'xxxxx': accepted exchange buy 9.00 GAZR-12.16 at market
2016.09.02 16:11:05.687 Trades  'xxxxx': exchange buy 9.00 GAZR-12.16 at market placed for execution in 11.344 ms
2016.09.02 16:18:45.902 Trades  'xxxxx': buy limit 9.00 GAZR-3.17 at 14165
2016.09.02 16:18:45.908 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 9.00 GAZR-3.17 at 14165
2016.09.02 16:18:45.909 Trades  'xxxxx': buy limit 9.00 GAZR-3.17 at 14165 placed for execution
 

Может быть из-за этого тормоза?

2016.09.02 16:03:49.961 trader (GAZR-12.16,H1)  OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594928 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:50.234 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594929 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:50.235 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594930 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.253 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594931 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.253 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594932 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.421 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594933 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.422 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594934 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.479 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594935 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.481 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594936 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.565 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594937 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.566 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594938 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.577 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594939 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.578 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594940 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.618 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594941 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.620 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594942 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.651 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594943 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.651 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594944 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.689 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594945 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.691 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594946 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.708 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594947 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.711 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594948 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.796 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594949 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.798 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594950 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.981 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594951 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:51.983 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594952 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:52.972 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594954 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:52.974 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594955 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.255 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594956 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.256 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594957 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.524 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594959 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.528 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594960 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.583 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594961 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.585 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594962 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.617 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594963 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.623 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594964 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.749 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594966 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.752 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594967 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.773 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594968 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.774 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594969 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.884 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594970 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:53.886 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594971 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.123 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594973 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.125 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594974 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.493 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594975 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.495 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594976 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.606 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594977 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.608 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594978 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.632 trader (GAZR-12.16,H1)  OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594979 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.700 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594980 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.701 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594981 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.731 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594982 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.732 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594983 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.852 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594985 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.852 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594986 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.991 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594987 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:54.992 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594988 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:55.176 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594989 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:55.179 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594990 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:55.569 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594992 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:55.572 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594993 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:55.601 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594994 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:55.603 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594995 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:55.629 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594996 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:55.631 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594997 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:55.701 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594998 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:55.702 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43594999 Причина: 0 0
2016.09.02 16:03:58.149 trader (GAZR-12.16,H1)  OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595002 Причина: 0 0
2016.09.02 16:04:06.161 trader (GAZR-12.16,H1)  OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595014 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:53.056 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595554 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:53.056 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595555 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:53.489 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595556 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:53.489 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595557 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:53.520 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595558 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:53.520 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595559 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:53.660 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595560 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:53.660 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595561 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:54.175 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595562 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:54.175 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595563 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:54.473 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595564 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:54.473 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595565 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:54.801 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595566 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:54.817 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595567 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:55.820 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595568 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:55.820 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Sell ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595569 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:55.960 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595570 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:55.992 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595572 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:56.023 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595573 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:56.306 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595574 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:56.352 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595575 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:56.664 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595576 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:56.852 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595577 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:57.008 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595578 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:57.070 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595579 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:57.212 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595580 Причина: 0 0
2016.09.02 16:10:57.431 trader (AUDU-9.16,H1)   OnTradeTransaction: Buy ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595581 Причина: 0 0
2016.09.02 16:11:05.297 trader (GAZR-12.16,H1)  OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595600 Причина: 0 0
2016.09.02 16:11:05.453 trader (GAZR-12.16,H1)  OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595602 Причина: 0 0
2016.09.02 16:11:05.500 trader (GAZR-12.16,H1)  OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595605 Причина: 0 0
2016.09.02 16:11:05.515 trader (GAZR-12.16,H1)  OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595607 Причина: 0 0
2016.09.02 16:11:05.531 trader (GAZR-12.16,H1)  OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595608 Причина: 0 0
2016.09.02 16:11:05.687 trader (GAZR-12.16,H1)  OnTradeTransaction: Main ордер отклонён брокером(биржей). Билет = 43595612 Причина: 0 0
 
Renat Fatkhullin:

Вы можете привести доказательства тормозов, например видео с четкими таймингами и четким обоснованием?

Пока вы упорно делаете все, чтобы как можно больше произнести слово тормоз, но не привели ни единого доказательства.

Недавно вот был один трейдер с 7 летним стажем в МТ, который на публику разыгрывал карту тормозов, а оказалось, что он на бирже в самый геп пытался разместить ордер и получил именно от биржм тормоз в исполнении заявки.

 В первом посту картинка, почти пустой терминал, (начинаю повторяться).

Вопрос был не про скорость исполнения приказов. 

На предидущих билдах такого не наблюдал, может у меня с компом что то не так? На быстром рынке наблюдаются подвисания компьютера.

FN      0       10:10:45.575    Trades  'ххххх': modify #43466592 sell limit 1.00 BR-11.16 -> price: 47.60, sl: 0.00, tp: 0.00) done in 49.987 ms
OR      0       10:14:14.943    Trades  'ххххх': modify order #43466549 buy limit 1.00 SBPR-9.16 at 10305 sl: 0 tp: 0 -> 10292, sl: 0 tp: 0
JP      0       10:14:15.302    Trades  'ххххх': accepted modify order #43466549 buy limit 1.00 SBPR-9.16 at 10305 sl: 0 tp: 0 -> 10292, sl: 0 tp: 0
QQ      0       10:14:15.302    Trades  'ххххх': modify order #43466549 buy limit 1.00 SBPR-9.16 at 10305 sl: 0 tp: 0 -> 10292, sl: 0 tp: 0 placed for execution
RD      0       10:14:15.302    Trades  'ххххх': modify #43466549 buy limit 1.00 SBPR-9.16 -> price: 10292, sl: 0, tp: 0) done in 352.209 ms

Но тормоза компьютера сказываются на исполнении. Вот кусочек что попался при первом взгляде.

Доказательства если хотите приводите сами. Мне нужна помощь, как сделать чтобы терминал и компьютер работал быстро (тормоз запрещено).

Если нужны логи или тесты, скажите какие - сделаю. 

Недавно вот был один трейдер с 7 летним стажем в МТ, который на публику разыгрывал карту тормозов, а оказалось, что он на бирже в самый геп пытался разместить ордер и получил именно от биржм тормоз в исполнении заявки.

И сразу угрозы.

 
Karputov Vladimir:

Добавлено: а что с графиками? Советники, индикаторы? Пробовали удалить всё? Часто и густо используются пользовательские индикаторы/советники, которые бездумно на каждом тике просчытывают историю на всю полноту или такая-же ситуация с торговой историей - лупят на всю глубину.

В общем пока от Вас нет никаких доказательств, очередная попытка очередного пользователя переложить с больной головы на здоровую. 

Я же писал выше. Это первое что я сделал, удалил всЁ с графиков и закрыл все символы (инструменты), оставил только 6 штук.

Владимир, у вас здоровая голова, тогда помогайте? У меня или голова тормозит или мой компьютер) 

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