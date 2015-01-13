Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 16
Я внимательно прочитал , имхо - лопнет
Вам я объяснил, почему не лопнет, (Ваш труд, как гражданина России тоже включается в обеспечение доллара) а Вы всё-равно упорствуете - лопнет :D
Ну да бог с вами :)
да и вообще когда народ уже снимет свои розовые очки.
server:
Кто нибудь может дать ответ - зачем США сланцевая нефть ,когда у них якобы обычной выше крыши ? Ни одна страна не добывает сланцевую нефть - если есть обычная ,и запасов её хватает.
Кто-нибудь может дать ответ - зачем людям дача, когда они могут жить в квартире? Ни один человек не строит дачу, если есть обычное жильё, и площади его хватает.
Слово диверсификация вам почему-то на ум не приходит.
server:
Врали раньше,сейчас врут,и будут врать ,но правда сильней !
Видимо, придётся всё же загнуться стране нашей прекрасной.
Обидно, но все, кто действительно может ей правильно, успешно управлять, все уже либо таксистами работают, либо трейдерами/программистами...
Слово диверсификация вам почему-то на ум не приходит.
И чего они там диверсификацируют ? - свой обман ,золотовалютные запасы которые положила к ним на хранение Европа - до сих пор даже убедится не могут,на мести ли они,их тупо даже не пускают в хранилище - наверно тоже чужое добро диверсифицировали :)
Сланцевая нефть, это синтетическая или нефть добываемая нетрадиционным способом.
Таким образом они дают возможность зайти в отрасль мелким операторам, демонополизировать производство нефти, диверсифицировать его. Куча преимуществ. Но как я понял и куча проблем. Грязное производство в сочетании с мелким алчным собственником. Тут могут быть бааальшие мины.
По теме новость свежая:
А какое отношение сланцевая нефть имеет к политике? И вообще, как это рубль обсуждать в отрыве от политики?
"Правды нет нигде. Верить можно только самому себе. Врут с экранов, врут из оптоволоконного кабеля. Врут все. Просто кто-то в данный момент делает это более качественно." (с) Гомер Симпсон.
На самом деле всё имеет отношение к политике, но нужно же хоть что-то оставить. ))
На самом деле мозгов нет.