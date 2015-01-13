Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 16

Я внимательно прочитал , имхо - лопнет

Вам я объяснил, почему не лопнет, (Ваш труд, как гражданина России тоже включается в обеспечение доллара) а Вы всё-равно упорствуете - лопнет :D

Ну да бог с вами :) 

да и вообще когда народ уже снимет свои розовые очки.

Осталось только объяснить американцам и европейцам что они носят розовые очки... Ведь это вы их имели в виду под словом "народ"?


Кто нибудь может дать ответ - зачем США сланцевая нефть ,когда у них якобы обычной выше крыши ? Ни одна страна не добывает сланцевую нефть - если есть обычная ,и запасов её хватает.

Кто-нибудь может дать ответ - зачем людям дача, когда они могут жить в квартире? Ни один человек не строит дачу, если есть обычное жильё, и площади его хватает.

Слово диверсификация вам почему-то на ум не приходит.


Врали раньше,сейчас врут,и будут врать ,но правда сильней !  

"Правды нет нигде. Верить можно только самому себе. Врут с экранов, врут из оптоволоконного кабеля. Врут все. Просто кто-то в данный момент делает это более качественно." (с) Гомер Симпсон.
 

Видимо, придётся всё же загнуться стране нашей прекрасной.

Обидно, но все, кто действительно может ей правильно, успешно управлять, все уже либо таксистами работают, либо трейдерами/программистами...


 
Слово диверсификация вам почему-то на ум не приходит.



И чего они там диверсификацируют ? - свой обман ,золотовалютные запасы которые положила к ним на хранение Европа - до сих пор даже убедится не могут,на мести ли они,их тупо даже не пускают в хранилище - наверно тоже чужое добро диверсифицировали  :) 
Кто нибудь может дать ответ - зачем США сланцевая нефть ,когда у них якобы обычной выше крыши ? Ни одна страна не добывает сланцевую нефть - если есть обычная ,и запасов её хватает. Врали раньше,сейчас врут,и будут врать ,но правда сильней !  

Сланцевая нефть, это синтетическая или нефть добываемая нетрадиционным способом.

Таким образом они дают возможность зайти в отрасль мелким операторам, демонополизировать производство нефти, диверсифицировать его. Куча преимуществ. Но как я понял и куча проблем. Грязное производство в сочетании с мелким алчным собственником. Тут могут быть бааальшие мины.

Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "политика".
А какое отношение сланцевая нефть имеет к политике? И вообще, как это рубль обсуждать в отрыве от политики?
 
А какое отношение сланцевая нефть имеет к политике? И вообще, как это рубль обсуждать в отрыве от политики?
На самом деле всё имеет отношение к политике, но нужно же хоть что-то оставить. ))
 
Вы так говорите как будто EURUSD 1.22285  европе нравиться....
[Удален]  
На самом деле всё имеет отношение к политике, но нужно же хоть что-то оставить. ))
На самом деле мозгов нет.
 
На самом деле мозгов нет.
Посты снесли не из-за обсуждения сланцевой нефти (это была случайная ампутация), поэтому о ней (нефти) можно продолжить. ))
