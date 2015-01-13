Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 13

Алтын это дело, звучит по-монгольски чтобы америку запутать... но тогда точно обвал доллара и третья мировая.
 
Demi:
а что за многоходовка - можно подробнее?

Я тут уже вешал где-то картинку

Как думаете, кто скупил российские акции огромными объёмами по бросовой цене, и у кого они теперь?

 
artmedia70:

А есть конкретные цифры "огромных объемов" и "бросовых цен"? Насколько я понимаю, это график взвешенного по капитализации индекса российских ценных бумаг одного из фондов - и что?
 
elugovoy:
Да, США явно в ужасе от возможного введения алтына....
 
Вряд ли. С тюркского. Грамотно выбрали, никому обидно не будет.

"Ни одна лингвистическая классификация не охватывает, однако, всех Т. народностей, так как не все диалекты еще изучены."

Насчет доллара и третьей... один уже хотел золотой динар ввести. Если штаты будут действовать по шаблону - реальный сценарий.

Европа пусть репу чешет, они всяко первые под раздачу попадают.

Silent:

Насчет доллара и третьей... один уже хотел золотой динар ввести. Если штаты будут действовать по шаблону - реальный сценарий.

То был один, да поспешил. Теперь же всё иначе. )
 
Походу самое время покупать солнечные батареи, свинец и начинать рыть бункер...
 

Первый, пошел.

artmedia70:

А шорты не могли так об стопы закрыть? 
[Удален]  
Silent:

Первый, пошел.


Жуконторский банк. Эта команда, за ними грешки даже пирамиды они строили. Ну и банковский разбой, рейдерство как водится. И в этот раз думаю они вовремя активы вывели, в этом у них есть опыт набрать вкладов и обанкротиться.
