Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 13
а что за многоходовка - можно подробнее?
Я тут уже вешал где-то картинку
Как думаете, кто скупил российские акции огромными объёмами по бросовой цене, и у кого они теперь?
Алтын это дело, звучит по-монгольски чтобы америку запутать... но тогда точно обвал доллара и третья мировая.
Вряд ли. С тюркского. Грамотно выбрали, никому обидно не будет.
"Ни одна лингвистическая классификация не охватывает, однако, всех Т. народностей, так как не все диалекты еще изучены."
Насчет доллара и третьей... один уже хотел золотой динар ввести. Если штаты будут действовать по шаблону - реальный сценарий.
Европа пусть репу чешет, они всяко первые под раздачу попадают.
Первый, пошел.
Жуконторский банк. Эта команда, за ними грешки даже пирамиды они строили. Ну и банковский разбой, рейдерство как водится. И в этот раз думаю они вовремя активы вывели, в этом у них есть опыт набрать вкладов и обанкротиться.