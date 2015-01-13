Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 12

olyakish:
Интересно. Те кто разгонял рубль в гору успели выскочить с прибылью в районе 80 за бакс или так и сидят в покупках?

У них уже другие проблемы.

Вопрос только в том, кто реально стоит за этим.

Если верить Хандруеву, ЦБ известны все поставщики объёмов.

Патриотизм на форе неуместен. Если я поддерживаю Европу, то EUR-USD Только в Buy всегда, а если поддерживаю Европу и США, то мне только рублем торговать причем в одну сторону ? =)))
 
Silent:

У них уже другие проблемы.

Вопрос только в том, кто реально стоит за этим.

Если верить Хандруеву, ЦБ известны все поставщики объёмов.

Запад заинтересован в покупательской способности Россиян (как ранее было где то написано проснулся от французского будильника, вставил ноги в чешские тапки, попил итальянского кофе, из польской кружки),

при высоком курсе либо делать перепроизводство либо сокращать народ и платить выходные пособия (западу это мало интересно)...

Обвал рубля сделал ЦБ ...

Запад теряет прибыли и обороты, экономика России болезненно и медленно завязывается внутри себя и завязывается на рубле...

Думаю рано или позно что то подобное должно было случиться, иначе мы еще сотню лет будем зависеть от доллара... 

Я думаю что сейчас мы видим как многие начинают понимать (рвать волосы на опе) что на самом деле провернул в этой многоходовке ))))))   ЦБ, а курс рубля, это подтверждение моих мыслей...... 

 
VOLDEMAR:

а что за многоходовка - можно подробнее?
 
Demi:
а что за многоходовка - можно подробнее?
никто не в курсе , знали бы не обвалили рубль ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
VOLDEMAR:

Запад заинтересован в первую очередь, чтобы Россия была зависимой страной, оставалась сырьевой колонией. И схема применена старая - а ля возврат к ценникам в баксах.

Но что то идёт не так. Даже очереди в магазинах не впечатляют.

ЦБ обвал не устраивал, сто пудов. Чужими руками всё сделано. Дата назначения Набиуллиной, незначительное укрепление рубля после вступления в должность и заявлений о том, что она против ослабления... такие себе кусочки мозаики.

Впору Сердюкова вспомнить, зачем его на самом деле в ВС переводили... (я несколько лет голову ломал, не доходило, пока не сняли).

тут всё просто было,интервенции цб проводить не стоило. да и ставку повышать тоже. рубль привязали к нефти 3660 и что тут думать то.. нефть по низам и мы туда же... всё прогнозировалось. 

ухтыша за 75 это выход больших игроков. на панике народ начал жутко скупать выброс этих игроков. это спровацировало откат. и цб ясно сказал что во вторник интервенций небыло, цена сама ушла оставив пасажиров лётчиков.

а теперь посмотрим на курс 5 летки...  2009-2014 видим цена колеблится в коридоре 28-33. за 5 лет инфляция составила чуть меньше 30%,  а курс так в коридоре и остался. кто хотел хорошо заработать продал бакс на 70+ и теперь с такой ставкой просто на свопе может сидеть.

Myth63:

тут всё просто было,интервенции цб проводить не стоило. да и ставку повышать тоже. рубль привязали к нефти 3660 и что тут думать то.. нефть по низам и мы туда же... всё прогнозировалось. 

ухтыша за 75 это выход больших игроков. на панике народ начал жутко скупать выброс этих игроков. это спровацировало откат. и цб ясно сказал что во вторник интервенций небыло, цена сама ушла оставив пасажиров лётчиков.

а теперь посмотрим на курс 5 летки...  2009-2014 видим цена колеблится в коридоре 28-33. за 5 лет инфляция составила чуть меньше 30%,  а курс так в коридоре и остался. кто хотел хорошо заработать продал бакс на 70+ и теперь с такой ставкой просто на свопе может сидеть.


"Нынешняя ситуация в стране (резкое падение курса рубля) происходит из-за комбинированного влияния цен на нефть и санкций. Это не позволяет России оставаться членом мировой финансовой системы. Мы будем настаивать на ужесточении давления", - сказал Д.Кэмерон, выступая в парламенте. (18.12.14)
ps озвучили по TV: алтын к 25-му году.
В оборот стран - участниц Таможенного союза войдет новая валюта - алтын. Создать ее планировалось к 2025 году, но введение международных экономических санкций против России странами Запада и США может существенно ускорить этот процесс, сократив его до 3-5 лет.

В мае президенты России, Казахстана и Белоруссии подпишут договор о создании с 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который станет своеобразным ответом Евросоюзу. К новому финансово-экономическому пространству может присоединиться Киргизия, Армения и Таджикистан.

http://lifenews.ru/news/130967 =)))


А ничего что этих президентов уже не будет к 2025 году ?

