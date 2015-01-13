Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 14

VOLDEMAR:

Запад заинтересован в покупательской способности Россиян (как ранее было где то написано проснулся от французского будильника, вставил ноги в чешские тапки, попил итальянского кофе, из польской кружки),

при высоком курсе либо делать перепроизводство либо сокращать народ и платить выходные пособия (западу это мало интересно)...

Обвал рубля сделал ЦБ ...

Запад теряет прибыли и обороты, экономика России болезненно и медленно завязывается внутри себя и завязывается на рубле...

Думаю рано или позно что то подобное должно было случиться, иначе мы еще сотню лет будем зависеть от доллара... 

Я думаю что сейчас мы видим как многие начинают понимать (рвать волосы на опе) что на самом деле провернул в этой многоходовке ))))))   ЦБ, а курс рубля, это подтверждение моих мыслей...... 

в пользу этого говорит то что падение рубля выгодно мегаэкспортерам и госбюджету тоже

возможно просто ЦБ просто отработал заказ?

причем даже не сам а просто подлил масла в огонь спекулятивного интереса

мысли вслух 

 
Версия
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ - МЫ НЕ ВИНОВАТЫ
[hc_1fd3d8c74c21ac9cc52db5c1153d8e41] [hc_ca52364652ddab95aecb7487453f8e0e] Падение рубля – развязка грандиозного спектакля, финалом которого станет переход России на нацвалюту. Ликует пятая колонна. Захлёбываются от радости укроСМИ. Наконец-то! Экономика России терпит крах. Сейчас цены рванут вверх, зарплаты вниз, соцвыплаты в никуда. Всё...
 
artmedia70:
Эта версия максимально учитывает то что я думаю, это всего лишь часть многоходовки ))))

Есть еще десяток фактов которые проврнул ЦБ и о которых не говориться в статье, например  продажу гос облигаций США на сто млр долларов в середине этого года ...

 
artmedia70:
Да, статья искренне порадовала "перлами".....

правительство РФ специально опустило курс рубля, что бы скупить рубль по дешевке так как этот рубль может понадобится неким партнерам в будущем для покупки российских товаров.... Мля, я не великий макроэкономист, но я могу дать бесплатный и гениальный совет правительству - если в будущем им понадобится много рублей, то достаточно просто напечатать их, а не валить валютный и фондовый рынки страны для этого. И если рубль нужен будет неким заграничным партнерам, то зачем правительству его скупать, выводя с рынка? 

 
Demi:

Статья не для разбирающихся в экономике, статья для шир-нар-масс, духоподъемная тскзть.

Что-то в последний месяц такой состряпанной на коленке "аналитики" зело много появилось... Подозреваю, чем хуже будет ситуация, тем больше будут кормить норот такими "упоительными сказами". Пойду-ка я лучше еще тушняка и гречки докуплю, пока все вокруг расслабились.

 
Demi:

правительство РФ специально опустило курс рубля, что бы скупить рубль по дешевке так как этот рубль может понадобится неким партнерам в будущем для покупки российских товаров.... Мля, я не великий макроэкономист, но я могу дать бесплатный и гениальный совет правительству - если в будущем им понадобится много рублей, то достаточно просто напечатать их, а не валить валютный и фондовый рынки страны для этого. И если рубль нужен будет неким заграничным партнерам, то зачем правительству его скупать, выводя с рынка? 

То что Вы не великий макро экономист, Вы доказали... 

А Ваш простой и гениальный совет уже несколько раз был опробован в 90х , просто Вас тогда еще наверно не было .... ))))))

 

Интересное мнение от Джима Уилли (специалист в области статистики и экономики):

Джим Уилли: саудиты собираются отказаться от доллара США в расчётах за нефть
Говоря просто и чётко, денежно-кредитная политика ФРС США убивает систему. Они называют это стимулированием, тогда как крайняя степень аккомодации представляет собой на самом деле всего лишь тайную финансовую помощь Уолл-стриту в сочетании с отказом американского правительства от долговой дисциплины. Нет больше никакого обязательного для...
 
tol64:

Интересное мнение от Джима Уилли (специалист в области статистики и экономики):

 Поэтому Россию можно изолировать не больше, чем можно обнять медведя.    :)

Выдвинута идея введения золотого рубля, и если США продолжат дразнить русского медведя , то могут добиться только перехода России к расчётам в рублях без использования доллара.  Что естественно - то не безобразно !

 
server:

то могут добиться только перехода России к расчётам в рублях без использования доллара.

С кем рассчитываться в рублях?

Беларусь будет продавать товары России за доллары




Кто будет заключать контракты в валюте, которая девальвируется на 100% за месяц по отношению к стабильным и наиболее ходовым мировым валютам?

А вот то что Китай в ультимативной форме переведет торговлю с Россией за юани - вот это более вероятно.

 
i_logic:

С кем рассчитываться в рублях?

Беларусь будет продавать товары России за доллары




Кто будет заключать контракты в валюте, которая девальвируется на 100% за месяц по отношению к стабильным и наиболее употребимым мировым валютам?

А вот то что Китай в ультимативной форме переведет торговлю с Россией за юани - вот это более вероятно.

Да без разницы чем ,и какой валютой - САМОЕ ГЛАВНОЕ ИЗБАВИТСЯ ОТ ДОЛЛАРОВОГО ПУЗЫРЯ - прежде чем он избавится от нас  

PS. Про Беларусь вообще молчу )))  , не хотят и не надо ,найдутся и другие поставщики - их море ,только потом сами интересно кому будут продавать ? 

