Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 14
Запад заинтересован в покупательской способности Россиян (как ранее было где то написано проснулся от французского будильника, вставил ноги в чешские тапки, попил итальянского кофе, из польской кружки),
при высоком курсе либо делать перепроизводство либо сокращать народ и платить выходные пособия (западу это мало интересно)...
Обвал рубля сделал ЦБ ...
Запад теряет прибыли и обороты, экономика России болезненно и медленно завязывается внутри себя и завязывается на рубле...
Думаю рано или позно что то подобное должно было случиться, иначе мы еще сотню лет будем зависеть от доллара...
Я думаю что сейчас мы видим как многие начинают понимать (рвать волосы на опе) что на самом деле провернул в этой многоходовке )))))) ЦБ, а курс рубля, это подтверждение моих мыслей......
в пользу этого говорит то что падение рубля выгодно мегаэкспортерам и госбюджету тоже
возможно просто ЦБ просто отработал заказ?
причем даже не сам а просто подлил масла в огонь спекулятивного интереса
мысли вслух
Версия
Эта версия максимально учитывает то что я думаю, это всего лишь часть многоходовки ))))
Есть еще десяток фактов которые проврнул ЦБ и о которых не говориться в статье, например продажу гос облигаций США на сто млр долларов в середине этого года ...
Да, статья искренне порадовала "перлами".....
правительство РФ специально опустило курс рубля, что бы скупить рубль по дешевке так как этот рубль может понадобится неким партнерам в будущем для покупки российских товаров.... Мля, я не великий макроэкономист, но я могу дать бесплатный и гениальный совет правительству - если в будущем им понадобится много рублей, то достаточно просто напечатать их, а не валить валютный и фондовый рынки страны для этого. И если рубль нужен будет неким заграничным партнерам, то зачем правительству его скупать, выводя с рынка?
Статья не для разбирающихся в экономике, статья для шир-нар-масс, духоподъемная тскзть.
Что-то в последний месяц такой состряпанной на коленке "аналитики" зело много появилось... Подозреваю, чем хуже будет ситуация, тем больше будут кормить норот такими "упоительными сказами". Пойду-ка я лучше еще тушняка и гречки докуплю, пока все вокруг расслабились.
правительство РФ специально опустило курс рубля, что бы скупить рубль по дешевке так как этот рубль может понадобится неким партнерам в будущем для покупки российских товаров.... Мля, я не великий макроэкономист, но я могу дать бесплатный и гениальный совет правительству - если в будущем им понадобится много рублей, то достаточно просто напечатать их, а не валить валютный и фондовый рынки страны для этого. И если рубль нужен будет неким заграничным партнерам, то зачем правительству его скупать, выводя с рынка?
То что Вы не великий макро экономист, Вы доказали...
А Ваш простой и гениальный совет уже несколько раз был опробован в 90х , просто Вас тогда еще наверно не было .... ))))))
Интересное мнение от Джима Уилли (специалист в области статистики и экономики):
Поэтому Россию можно изолировать не больше, чем можно обнять медведя. :)
Выдвинута идея введения золотого рубля, и если США продолжат дразнить русского медведя , то могут добиться только перехода России к расчётам в рублях без использования доллара. Что естественно - то не безобразно !
то могут добиться только перехода России к расчётам в рублях без использования доллара.
С кем рассчитываться в рублях?Беларусь будет продавать товары России за доллары
Кто будет заключать контракты в валюте, которая девальвируется на 100% за месяц по отношению к стабильным и наиболее ходовым мировым валютам?
А вот то что Китай в ультимативной форме переведет торговлю с Россией за юани - вот это более вероятно.
С кем рассчитываться в рублях?Беларусь будет продавать товары России за доллары
Кто будет заключать контракты в валюте, которая девальвируется на 100% за месяц по отношению к стабильным и наиболее употребимым мировым валютам?
А вот то что Китай в ультимативной форме переведет торговлю с Россией за юани - вот это более вероятно.
Да без разницы чем ,и какой валютой - САМОЕ ГЛАВНОЕ ИЗБАВИТСЯ ОТ ДОЛЛАРОВОГО ПУЗЫРЯ - прежде чем он избавится от нас
PS. Про Беларусь вообще молчу ))) , не хотят и не надо ,найдутся и другие поставщики - их море ,только потом сами интересно кому будут продавать ?