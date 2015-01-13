Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 15
Да без разницы чем ,и какой валютой - САМОЕ ГЛАВНОЕ ИЗБАВИТСЯ ОТ ДОЛЛАРОВОГО ПУЗЫРЯ - прежде чем он избавится от нас
в 1991 году за рубль давали 60 копеек (официально), теперь дают 56 000 рублей - немногие помнят, что в 1998 году была деноминация рубля, для удобства три нуля отбросили, и считают нынешним курсом рубля 56 рублей за доллар :) Так может быть пузырь искать-то не в долларе?
Шутка конечно. Девальвация валюты не есть пузырь.
Ну если "без разницы чем и какой валютой" (c), то избавиться от т.н. "долларового пузыря" проще простого - уехать в деревню, самому выращивать себе еду, расплачиваться натурподуктами и бутылками самогона за работу и т.д.
Да и вообще. Зачем избавляться от того, что широко применяется во всем мире? Если 80% мировых расчетов происходит в долларах (М.Хазин), то каким образом можно от него избавиться? Вот уберёте вы доллар, какую исторически стабильную валюту вы предложите миру взамен?
Насчет пузыря: откройте окно вашего терминала. Посмотрите на основные валютные пары и на пары с золотом, серебром и нефтью. Везде фигурирует доллар, поскольку он стал единой мерой стоимости после Бреттон-Вудской системы. Как сказал один неглупый человек, и я с ним согласен, "Есть только единственная валюта в мире, которая в любой точке планеты может быть обменена на золото. Все остальные валюты - фактически деривативы от ней." Currency Board - как самый простейший пример.Наверно Вам не приходит в голову то, что в любую секунду, в любой момент времени, доллар обеспечен только что добытой из скважины нефтью, только что добытым из прииска золотом по тому принципу, что они впоследствии будут проданы, либо перепроданы, в конечном итоге, за доллары. Не забывайте, что покупая, допустим, компьютер, вы хоть и заплатили продавцу рублями, но продавец платил в долларах, то есть фактически встал в длинную позицию по отношению к доллару; поддержал доллар; обменял ресурсы своей страны на доллар - называйте как угодно, суть одна - всё равно что купил за рубли билеты пирамиды MMM (воспользуюсь вашей терминологией).
Через 2-5 лет придумают противовес доллару ,и будет она называться (да без разницы как) и будут ей пользоваться добрая половина планеты - и эта вынужденная мера безопасности любой страны ,доллар перешел с безопасной валюты в очень опасную .И надо вовремя отрезать гангрену - пока она всё тело не поглотила.Когда пузырь лопнет в США ,а он лопнет - и потянет всех других за собой,которые всё ещё слепо верят в его нерушимость
Жуконторский банк. Эта команда, за ними грешки даже пирамиды они строили. Ну и банковский разбой, рейдерство как водится. И в этот раз думаю они вовремя активы вывели, в этом у них есть опыт набрать вкладов и обанкротиться.
Потому и пошел первым.
Ну если "без разницы чем и какой валютой" (c), то избавиться от т.н. "долларового пузыря" проще простого - уехать в деревню, самому выращивать себе еду, расплачиваться натурподуктами и бутылками самогона за работу и т.д.
Да и вообще. Зачем избавляться от того, что широко применяется во всем мире? Если 80% мировых расчетов происходит в долларах (М.Хазин), то каким образом можно от него избавиться? Вот уберёте вы доллар, какую исторически стабильную валюту вы предложите миру взамен?
Внегосударственную.
А как будем вычислять внегосударственную - поровну или по-справедливости?
По экономике.
Если вернуться к началу, что есть деньги. Деньги есть всеобший эквивалент.
Можно просто посмотреть, как это было, когда золото было эквивалентом.
Можно посмотреть, чем был обеспечен рубль при Сталине.
Это не проблема, на самом деле, хоть по ВВП стран--участников.
ps евро же посчитали, всего то несколько лет ушло на ввод.
Вы так и не поняли почему не лопнет? Перечитайте мой предыдущий комментарий еще раз.
Я внимательно прочитал , имхо - лопнет,не смотря не на что,как только усилятся волнения в Европе и США - да и вообще когда народ уже снимет свои розовые очки.
Кто нибудь может дать ответ - зачем США сланцевая нефть ,когда у них якобы обычной выше крыши ? Ни одна страна не добывает сланцевую нефть - если есть обычная ,и запасов её хватает. Врали раньше,сейчас врут,и будут врать ,но правда сильней !
Если вернуться к началу, что есть деньги. Деньги есть всеобший эквивалент.
Деньги бывают разные... В Зимбабве - одни, в Японии или Германии - другие.
По экономике.
Не только. Думаете многолетняя или даже многовековая политическая стабильность неважна? И на неё никто внимания не обращает?
Можно просто посмотреть, как это было, когда золото было эквивалентом.
Или бусы...
Почему золотой стандарт отменили (кстати, США сделали это последними из участников Бреттон-вуда) - потому что то количество золота, что имелось, не могло обеспечить поступательное развитие мировой экономики. Была бы девальвация, и все конвертировали бы всё что у них есть в золото и держали бы его под подушкой/в сундуке под дубом, или, по примеру одной страны, в локальных Форт-Ноксах. Почему это не произошло, почему не стали так делать, как я думаю? Потому экономика на золотом стандарте, где каждый ныкает финресурсы для себя, не пускает их в оборот, не смогла бы обслужить взрывной рост человечества в 20-ом веке - с 1 миллиарда человек до 6 миллиардов к 2000 году, в отличие от других веков с равномерным Никакого золота не хватит для прокорма такой оравы - ежегодня добыча золота 1,25%, если мне не изменяет память. Поэтому решили выбрать что-то иное, что легко реплицируется, в отличие от золота - это моё личное мнение и моё видение ситуации, не претендую на истину в последней инстанции.
Хм, а ведь получается, что долларовая пирамида - это производное от глобализации и от количества людей не Земле... (мои мысли вслух)
Silent:
Можно посмотреть, чем был обеспечен рубль при Сталине.
Помним-помним, чугунными чушками на душу населения.
А вот чем обеспечена пост-индустриальная экономика? Чем обеспечен Гугл? Сколько стоит возможность найти за секунды любую информацию на свете? Эта возможность бесценна (слова Юрия Мильнера). За такую возможность не жалко несколько небольших стран отдать (мои слова :) )
Silent:
Это не проблема, на самом деле, хоть по ВВП стран--участников.
В конце-концов к этому наверно и придут, но пока в корзине МВФ лидируют доллары, и это неспроста.