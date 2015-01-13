Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
жги вова ! )))
Всё правильно слова пресс-секретаря это слова администрации, по тому и ориентируются что это не его слова, а слова администрации.)
В этом контексте, да! Можно ещё долго ржать над турбулентностью... :-)
Я вчера поржал над турбулентностью евро...
Это, похоже, моя максимальная по профиту сделка года... :-) в один день.
уж лучше пуховую подушку сделать, а то подушка из баксов сдуется ненароком жестко спать будет )
ЗЫ: вообще идея купить и хранить правильная, но уж лучше металл он и хранится дольше и красивые бирюльки из него можно разные сделать,
а красота как известно ценится.
экономика нынче завязана так, что деньги должны крутится, как только перестанут крутится - так амба.
металл у Вас обесценится сразу процентов на 30 сразу после покупки
обратная скупка по цене лома
уж лучше пуховую подушку сделать, а то подушка из баксов сдуется ненароком жестко спать будет )
ЗЫ: вообще идея купить и хранить правильная, но уж лучше металл он и хранится дольше и красивые бирюльки из него можно разные сделать,
а красота как известно ценится.
экономика нынче завязана так, что деньги должны крутится, как только перестанут крутится - так амба.
В этом контексте, да! Можно ещё долго ржать над турбулентностью... :-)
Я вчера поржал над турбулентностью евро...
Это, похоже, моя максимальная по профиту сделка года... :-) в один день.
спекулянт детектед! к Вам выслана бригада ОМОН и ОБЭП и главный прокурор ))))))
а вообще молодец! вот это хорошо
металл у Вас обесценится сразу процентов на 30 сразу после покупки
обратная скупка по цене лома
ну так покупать на хранение или купи\продай?
и металл нужно правильно покупать, по цене лома )
авто, недвижимость это всё тоже разновидности металла ))
Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно !
США в отношении России занимает настолько бескомпромисную позицию, что сложно спрогнозировать, что завтра будет, если политики не сядут за стол переговоров.
Т.е. к Новому году можно не беспокоиться только за юань. Всё остальное под очень большим вопросом. Ясен пень, что Путин что-то будет предпринимать, поскольку на одной только пропаганде он далеко не уедет и времени у него в обрез. Что конкретно он предпримет, сложно предугадать - голь на выдумки хитра.
ну так покупать на хранение или купи\продай?
и металл нужно правильно покупать, по цене лома )
авто, недвижимость это всё тоже разновидности металла ))
США в отношении России занимает настолько бескомпромисную позицию, что сложно спрогнозировать, что завтра будет, если политики не сядут за стол переговоров.
Т.е. к Новому году можно не беспокоиться только за юань. Всё остальное под очень большим вопросом. Ясен пень, что Путин что-то будет предпринимать, поскольку на одной только пропаганде он далеко не уедет и времени у него в обрез. Что конкретно он предпримет, сложно предугадать - голь на выдумки хитра.
А пофиг. Деньги давно уже не обеспечиваемые, какой будет курс завтра нам неизвестно. Я вот до сих пор не знаю почему нефть падает, объяснений много, доказуемых нет.