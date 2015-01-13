Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 9

Новый комментарий
 
FAQ:

   жги вова ! )))

Во-во!!! :-)))
 
sanyooooook:
Всё правильно слова пресс-секретаря это слова администрации, по тому и ориентируются что это не его слова, а слова администрации.)

В этом контексте, да! Можно ещё долго ржать над турбулентностью... :-)

Я вчера поржал над турбулентностью евро...

Это, похоже, моя максимальная по профиту сделка года... :-) в один день.

ВОТ ОНА! ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!

 
sanyooooook:

уж лучше пуховую подушку сделать, а то подушка из баксов сдуется ненароком жестко спать будет )

ЗЫ: вообще идея купить и хранить правильная, но уж лучше металл он и хранится дольше и красивые бирюльки из него можно разные сделать,

а красота как известно ценится.

экономика нынче завязана так, что деньги должны крутится, как только перестанут крутится - так амба. 

металл у Вас обесценится сразу процентов на 30 сразу после покупки

обратная скупка по цене лома 

 
sanyooooook:

уж лучше пуховую подушку сделать, а то подушка из баксов сдуется ненароком жестко спать будет )

ЗЫ: вообще идея купить и хранить правильная, но уж лучше металл он и хранится дольше и красивые бирюльки из него можно разные сделать,

а красота как известно ценится.

экономика нынче завязана так, что деньги должны крутится, как только перестанут крутится - так амба. 

недвижимость, авто, доля в бизнесе на худой конец - вот во что хорошо переводить рубдь
 
R0MAN:

В этом контексте, да! Можно ещё долго ржать над турбулентностью... :-)

Я вчера поржал над турбулентностью евро...

Это, похоже, моя максимальная по профиту сделка года... :-) в один день.


спекулянт детектед! к Вам выслана бригада ОМОН и ОБЭП и главный прокурор  ))))))

а вообще молодец! вот это хорошо

 
transcendreamer:

металл у Вас обесценится сразу процентов на 30 сразу после покупки

обратная скупка по цене лома 

ну так покупать на хранение или купи\продай?

и металл нужно правильно покупать, по цене лома ) 

авто, недвижимость это всё тоже разновидности металла ))

 
VOLDEMAR:
Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно !

США в отношении России занимает настолько бескомпромисную позицию, что сложно спрогнозировать, что завтра будет, если политики не сядут за стол переговоров.

Т.е. к Новому году можно не беспокоиться только за юань. Всё остальное под очень большим вопросом. Ясен пень, что Путин что-то будет предпринимать, поскольку на одной только пропаганде он далеко не уедет и времени у него в обрез. Что конкретно он предпримет, сложно предугадать - голь на выдумки хитра.

 
sanyooooook:

ну так покупать на хранение или купи\продай?

и металл нужно правильно покупать, по цене лома ) 

авто, недвижимость это всё тоже разновидности металла ))

при покупке реальных слитков придираются к каждой мелочи
 
Reshetov:

США в отношении России занимает настолько бескомпромисную позицию, что сложно спрогнозировать, что завтра будет, если политики не сядут за стол переговоров.

Т.е. к Новому году можно не беспокоиться только за юань. Всё остальное под очень большим вопросом. Ясен пень, что Путин что-то будет предпринимать, поскольку на одной только пропаганде он далеко не уедет и времени у него в обрез. Что конкретно он предпримет, сложно предугадать - голь на выдумки хитра.

лишь бы форекс не запретил
[Удален]  

А пофиг. Деньги давно уже не обеспечиваемые, какой будет курс завтра нам неизвестно. Я вот до сих пор не знаю почему нефть падает, объяснений много, доказуемых нет.

12345678910111213141516...21
Новый комментарий