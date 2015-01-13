Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 5

вообще рановато, манагеры Финама прогнозировали обвал только в следующем году к 200 рублям ... странно, ну и ладно :)

https://www.youtube.com/watch?v=11nUN5ebbAc

Управляющий директор компании ФИНАМ. К марту доллар будет стоить 200 рублей
Управляющий директор компании «ФИНАМ»: «К марту доллар будет стоить 200 рублей». Нефть продолжает дешеветь, индекс РТС пробил отметку в 1000 пунктов впервые ...
 
Urain:
Что означает число 3660?
цена барэля в рублях заложенной в бюджет 
 
Ясно, спасибо.

А это число как то связано с объёмами добычи нефти в РФ?

Если связано, то по прогнозам добычи можно прогнозировать и курсовой уровень. 

 
C-4:

Скорректировались до 75. На этот раз планка помогла.

Ну, вот и скорректировалось... и нечего паниковать. Положитесь на руководство государства - оно умное и знает, что делает.
Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков относится к обвалу рубля весьма спокойно и даже флегматично: "Действительно, турбулентность на рынке присутствует, она в основном объясняется эмоциями и спекулятивными настроениями".
Так что не паникуйте - это всего лишь турбулентность... :-)
 
Мне кажется что это многоходовка, в которой запад уже понимает свой проигрыш...

Как вы думаете что будет если завтра Набиулина выдаст что то типа " Россия отказывается от расчетов в долларах и переходит на полный расчет в рублях " ???

 
а что делать с валютными кредитами, взятыми российскими компаниями и банками? И что делать с валютными депозитами граждан в российских банках?
 
   жги вова ! )))

 
 
Да Набиуллина и не то может выдать... Она - крутая, захочет - такое выдаст, что западу полный кирдык... от смеха кончится :-) 
