Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 5
вообще рановато, манагеры Финама прогнозировали обвал только в следующем году к 200 рублям ... странно, ну и ладно :)
https://www.youtube.com/watch?v=11nUN5ebbAc
Что означает число 3660?
Что означает число 3660?
цена барэля в рублях заложенной в бюджет
Ясно, спасибо.
А это число как то связано с объёмами добычи нефти в РФ?
Если связано, то по прогнозам добычи можно прогнозировать и курсовой уровень.
Скорректировались до 75. На этот раз планка помогла.
Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков относится к обвалу рубля весьма спокойно и даже флегматично: "Действительно, турбулентность на рынке присутствует, она в основном объясняется эмоциями и спекулятивными настроениями".
Так что не паникуйте - это всего лишь турбулентность... :-)
Ну, вот и скорректировалось... и нечего паниковать. Положитесь на руководство государства - оно умное и знает, что делает.
Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков относится к обвалу рубля весьма спокойно и даже флегматично: "Действительно, турбулентность на рынке присутствует, она в основном объясняется эмоциями и спекулятивными настроениями".
Так что не паникуйте - это всего лишь турбулентность... ;)
Мне кажется что это многоходовка, в которой запад уже понимает свой проигрыш...
Как вы думаете что будет если завтра Набиулина выдаст что то типа " Россия отказывается от расчетов в долларах и переходит на полный расчет в рублях " ???
жги вова ! )))
Мне кажется что это многоходовка, в которой запад уже понимает свой проигрыш...
Как вы думаете что будет если завтра Набиулина выдаст что то типа " Россия отказывается от расчетов в долларах и переходит на полный расчет в рублях " ???