Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.........80..........
евро - больше 100
С удовольствием поглядим на вас в кач-ве министра, управляющего всеми полезными ископаемыми нашей страны в команде президента (как он там называется...). А может быть и на месте президента (каждая кухарка и пр.,пр.,пр...). Покажите нам всем как нужно грамотно управлять. Сейчас только ленивый не бросает камни в наше правительство. К слову - я очень ленивый ;)
на министра не претендую но сейчас стало очевидно любому что жалкая словесная агония властей свидетельствует о том от них ничего зависит
ЦБ поднял ставку до 17 - ахахаха доллар вырос под 80 (ладно, это спекулятивный отыгрыш согласен), ставка стала выше банковских депозитовсайт биржи даже не открывается )))
но согласитесь какой удачный момент для входа был сегодня утром для спекулянтов, идеальный вход, жаль я не купил еще наличных долларов уже страшно было, о чем жалею сейчас блин,
а надо было переводить все остатки в валюту, теперь же как официально пишут - "привыкайте к новым реалиям"
не повезло тем у кого доходы фиксированные и в рублях, а повезло тем кто брал в долг в рублях, сильно не повезло тем кто устроился на работу / новую зарплату в этом году
я очень рад что остаюсь безработным балбесом пока, чего и всем советую, а лучше вообще уехать в теплые страны на время, в общем все выживают как могут
все равно рынок (в смысле реальная экономика) пока стагнирует и новых возможностей (интересных проектов, денег) пока не видно
по крайней мере ИТ/консалтинг вяло загибается, посмотрим что будет в следующем году
отчасти выигрывает госбюджет в том смысле что расходы будут оплачиваться дешевым рублями
могу сделать прогноз - сейчас мы наблюдаем как _рушится_ экономика (система сложившихся экономических связей)
это означает что в предыдущие годы была выстроена =неэффективная= =неконкурентоспособная= экономика
следующие месяцы будут жесткой ценовой перестройкой всей экономики, усилится кадровое движение, новые условия, новое контрактование
то есть это своеобразная встряска для всех и одновременно проверка бизнеса на прочность
кризис время возможностей, нужно искать точки эффективности, точки роста, новые рынки, новых клиентов, создавать новые предложения
либо тупо найти хорошую зарплату в долларах и иммунизировать себя от этого безумия (как раньше все делали в 2000-ые годы)
но не теряем головы, ждем момента разворота, иммунизируемся как можем )))
<graphoman mode off>
Все! Рубля больше нет! Рубль умер... Сегодня, 76 ровно. Комментарии излишни.
За день прошли 16 рублей. Такого еще никогда не было.
без паники...
завтра в обменники побежит население
Скорректировались до 75. На этот раз планка помогла.
если предполагать основным сценарием долгосрочное увядание то сейчас выгодно тратить рубли пока еще цены не адаптировались
но я заметил например некоторые магазины уже подняли стоимость бытовой техники, технопарк например пока еще вроде не трогает цены
купить/обновить стиральную машинку и т.п.
без паники...
завтра в обменники побежит население
А зачем оно туда побежит завтра?
Те, кому было что менять, побежали сегодня. Только валюту обменники не очень охотно продавали.
А зачем оно туда побежит завтра?
Те, кому было что менять, побежали сегодня. Только валюту обменники не очень охотно продавали.
Уважаемые клиенты!
В связи с отсутствием ликвидности торговля инструментами USDRUB и EURRUB временно приостановлена.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Более подробную информацию вы можете получить в Службе клиентской поддержки с понедельника по пятницу с 9:00 до 22:00 (мск) по телефонам: