Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 3
А что ж Вас тут тогда держит ?
Общение по программированию, торговым стратегиям, обсуждение недостатков платформы и прочий конструктив. Короче всё то, для чего и предназначен форум. А вот зачем тут вы - совершенно непонятно.
Упиваетесь тут щенячьим восторгом о том, что МТ - лучшая торговая платформа в мире, что Россия - лучшая страна... Ну-ну...
да что тут думать=) будет не будет... как на кофейной гуще гадаете=)
3660 делите на цену нефти, вот вам и цена рубля=)
Значит все таки за 15 лет что то есть кроме сырьевого придатка, как минимум форум ))))))))
Я не говорил что Россия лучшая страна, не надо вольных сочинений...
Никак не понимаю, зачем нужен России импорт... и зачем покупаете иностранное *ермо...
Только собственное производство, експорт и точка. И USD/RUR будеть проблем для сша и еврейскии союз :)))
Странные Вы ребят, сидите на крутом( и прочие прилагательные ) сайте, самой Крутой (и прочие прилагательные) торговой платформы которая появилась за последние 15 лет и появилось все это в Казани в России и несете банальную надоевшую уже ерунду.
Новенькое есть что нить кроме сырьевых придатков а ? Арабские эмираты то же сырьевой придаток ?
Мож я через чур патриот, но я сильно горжусь тем что данный сайт и торговая платформа разработаны в России ...
сырьевым придатком быть не стыдно
стыдно иметь такие богатства и не уметь этим грамотно управлять
Доллар может быть до сотки и не дотянет до нового года. Хотя нужно посмотреть платежный календарь правительства и госкомпаний по погашению долгов. Может быть и выстрелит. Но ЕВРО в регионах РФ уже продают по 100 руб.
Все! Рубля больше нет! Рубль умер... Сегодня, 76 ровно. Комментарии излишни.
За день прошли 16 рублей. Такого еще никогда не было.