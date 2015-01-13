Будет ли USD / RUB к новому году 1/100 ? И Ваши соображения максимально полит корректно ! - страница 3

VOLDEMAR:
А что ж Вас тут тогда держит ? 

Общение по программированию, торговым стратегиям, обсуждение недостатков платформы и прочий конструктив.   Короче всё то, для чего и предназначен форум.  А вот зачем тут вы - совершенно непонятно.

Упиваетесь тут щенячьим восторгом о том, что МТ - лучшая торговая платформа в мире, что Россия - лучшая страна...  Ну-ну...

да что тут думать=) будет не будет... как на кофейной гуще гадаете=) 

3660 делите на цену нефти, вот вам и цена рубля=)

 
meat:

Значит все таки за 15 лет что то есть кроме сырьевого придатка, как минимум форум ))))))))  

Я не говорил что Россия лучшая страна, не надо вольных сочинений... 

 

Никак не понимаю, зачем нужен России импорт... и зачем покупаете иностранное *ермо...

Только собственное производство, експорт и точка.  И USD/RUR будеть проблем для сша и еврейскии союз   :)))

 
VOLDEMAR:

Странные Вы ребят, сидите на крутом( и прочие прилагательные ) сайте, самой Крутой (и прочие прилагательные) торговой платформы которая появилась за последние 15 лет и появилось все это в Казани в России и несете банальную надоевшую уже ерунду.

Новенькое есть что нить кроме сырьевых придатков а ? Арабские эмираты то же сырьевой придаток ?

Мож я через чур патриот, но я сильно горжусь тем что данный сайт и торговая платформа разработаны в России  ...

А нет?
 
transcendreamer:

сырьевым придатком быть не стыдно

стыдно иметь такие богатства и не уметь этим грамотно управлять

С удовольствием поглядим на вас в кач-ве министра, управляющего всеми полезными ископаемыми нашей страны в команде президента (как он там называется...). А может быть и на месте президента (каждая кухарка и пр.,пр.,пр...). Покажите нам всем как нужно грамотно управлять. Сейчас только ленивый не бросает камни в наше правительство. К слову - я очень ленивый ;)
 
Доллар может быть до сотки и не дотянет до нового года. Хотя нужно посмотреть платежный календарь правительства и госкомпаний по погашению долгов. Может быть и выстрелит. Но ЕВРО в регионах РФ уже продают по 100 руб.
 
iTC:
Доллар может быть до сотки и не дотянет до нового года. Хотя нужно посмотреть платежный календарь правительства и госкомпаний по погашению долгов. Может быть и выстрелит. Но ЕВРО в регионах РФ уже продают по 100 руб.
Есть такое понятие в банках - "Заградительный тариф", когда ценник за услугу задирается выше разумного для того, чтобы клиент отказался от услуги (применяется для сомнительных операций). Применимо, как оказалось, и к курсу.
 
Myth63:

да что тут думать=) будет не будет... как на кофейной гуще гадаете=) 

3660 делите на цену нефти, вот вам и цена рубля=)

Что означает число 3660?
 

Все! Рубля больше нет! Рубль умер... Сегодня, 76 ровно. Комментарии излишни.

 

 За день прошли 16 рублей. Такого еще никогда не было.

