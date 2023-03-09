Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 19

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Andrey Dik #:

Такие как мы думают своей головой.

Где результат?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Каким местом индекс Доу связан с "развитием промышленности"?

А с чем он связан?

 
Dmitry Fedoseev #:

А с чем он связан?

В общем индексе все навалом. Включая страхование, ритейл, торговля, развлечения и финансовые компании.

Для промышленности есть свой индекс Доу Джонс

 
Dmytryi Nazarchuk #:

В общем индексе все навалом. Включая страхование, ритейл, торговля, развлечения и финансовые компании.

Для промышленности есть свой индекс Доу Джонс

Можно оставить одни развлечения и это будет лучший показатель развития промышленности.

 
Dmitry Fedoseev #:

Можно оставить одни развлечения и это будет лучший показатель развития промышленности.

Ну, как сказать.

Время, когда уровень развития страны определялся количеством угольных шахт и сталеплавильных предприятий, давно прошло.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Где результат?

покажите свой, для того, что бы иметь право задавать такой вопрос. 

 
Andrey Dik #:

покажите свой, для того, что бы иметь право задавать такой вопрос. 

Не переживайте за мои права - переживайте за свой отсутствующий результат. 

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Не переживайте за мои права - переживайте за свой отсутствующий результат. 

не переживайте за то, что думаете у меня нет))) переживайте за то, чего нет у Вас).

 
Aleksey Nikolayev #:
Основная проблема в том, что реализации СБ (где заработать нельзя в принципе) тоже имеют такую же фрактальную структуру что и цены. По фракталам (при любом их определении) практически невозможно увидеть статистические отличия между реальной ценой и СБ. То же самое верно и в отношении волновой теории, поэтому все подобные подходы давно и прочно маргинализированы.

Лет через 10-20 возможно автор осознает это... 😊 а пока он в процессе подъема на пик... 🙂


[Удален]  
transcendreamer #:

Лет через 10-20 возможно автор осознает это... 😊 а пока он в процессе подъема на пик... 🙂

Лично мне кажется, что ты не прав.

Топикстартер был на том пике как раз лет 10-ть назад, а сейчас он как раз окучивает тех, кто взбирается на тот пик.

Видал какую правильную схему монетизации сделал? ) Это глупцы, карабкающиеся на тот пик сигналы клепают, хоть какой - но риск потерь.

А мудрый чел продаёт картинки.

Без риска.

Вообще. 

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