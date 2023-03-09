Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 19
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Такие как мы думают своей головой.
Где результат?
Каким местом индекс Доу связан с "развитием промышленности"?
А с чем он связан?
А с чем он связан?
В общем индексе все навалом. Включая страхование, ритейл, торговля, развлечения и финансовые компании.
Для промышленности есть свой индекс Доу Джонс
В общем индексе все навалом. Включая страхование, ритейл, торговля, развлечения и финансовые компании.
Для промышленности есть свой индекс Доу Джонс
Можно оставить одни развлечения и это будет лучший показатель развития промышленности.
Можно оставить одни развлечения и это будет лучший показатель развития промышленности.
Ну, как сказать.
Время, когда уровень развития страны определялся количеством угольных шахт и сталеплавильных предприятий, давно прошло.
Где результат?
покажите свой, для того, что бы иметь право задавать такой вопрос.
покажите свой, для того, что бы иметь право задавать такой вопрос.
Не переживайте за мои права - переживайте за свой отсутствующий результат.
Не переживайте за мои права - переживайте за свой отсутствующий результат.
не переживайте за то, что думаете у меня нет))) переживайте за то, чего нет у Вас).
Основная проблема в том, что реализации СБ (где заработать нельзя в принципе) тоже имеют такую же фрактальную структуру что и цены. По фракталам (при любом их определении) практически невозможно увидеть статистические отличия между реальной ценой и СБ. То же самое верно и в отношении волновой теории, поэтому все подобные подходы давно и прочно маргинализированы.
Лет через 10-20 возможно автор осознает это... 😊 а пока он в процессе подъема на пик... 🙂
Лет через 10-20 возможно автор осознает это... 😊 а пока он в процессе подъема на пик... 🙂
Лично мне кажется, что ты не прав.
Топикстартер был на том пике как раз лет 10-ть назад, а сейчас он как раз окучивает тех, кто взбирается на тот пик.
Видал какую правильную схему монетизации сделал? ) Это глупцы, карабкающиеся на тот пик сигналы клепают, хоть какой - но риск потерь.
А мудрый чел продаёт картинки.
Без риска.
Вообще.