Советник обновлен(прикреплен ниже).
1. Добавлена инициализация пяти и трех знаков(предыдущий коммент).
2. Убрано последнее обновление https://www.mql5.com/ru/forum/38067/page10#comment_3899335 .
3. Убраны(исправлены) предупреждения.
Что-то не могу понять. Выставил параметры Interval-37, Profit-95. Открылись позиции -интервал 114 и профит 114. И далее при торговле не наблюдаю выставленных 37/95.
Значит у инструмента(пары) стоп уровень 114 пунктов. Советник это проверяет. Поверку интервала можно убрать https://www.mql5.com/ru/forum/38067/page6#comment_2786792
В конце тренда после разворота происходят такие скачки этого советника. Там и рассчитывается максимальная просадка. Здесь она больше чем начальный депозит. Так что этот тест идеален только если торговать с того дня(даты начала теста) с данными вход. параметрами. С любой другой даты, особенно перед этим трендом с такими параметрами обязательно будет слив(депо просто не хватит на эту просадку).
Если посмотреть по тесту, то начало самого большого тренда будет по первой открытой сделки в той группе сделок, от которых произошел такой большой скачек - это 2016.05.03 06:30(заканчивается вместе с разворотом, где происходит закрытие этой группы сделок с прибылью - 2016.06.01 03:35). С этой даты(перед трендом!) можно проводить оптимизацию не обращая внимания на просадку, пока не появиться еще больше тренд. И то мало вероятно, т.к. в этом моменте советник уже увеличил начальный лот в 2 раза, а значит и лоты всех след. сделок этой группы.
https://www.mql5.com/ru/forum/104268
https://www.mql5.com/ru/forum/38067/page7#comment_2871837
Обновлен макрос(прикреплен внизу комментария) для Excel 2003 (для сортировки лучших проходов по максимальной просадке(в $) на 10 торговых инструментов (пар)).
Добавлен StopOut в %, который вычитается из максимальной просадки.
Инструкция к применению здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/38067/page7#comment_3827212
Советник обновлен в шапке(https://www.mql5.com/ru/code/12032).
Некоторые предыдущие комментарии относятся к первой публикации.
А вот полное описание советника:
Советник торгует сразу в обе стороны по принципу Мартингейла.
Описание входных параметров:
Советник выставляет общий(средний) тейкпрофит для всех сделок и рассчитывает его по формуле(для каждого направления – buy или sell – считает отдельно):
ОТ = (∑(ЦСn * ЛСn) / СЛ) + Т, (для sell направления: - Т (минус Тейкпрофит))
где ОТ – общий тейкпрофит, ЦС – цена сделки, ЛС – лот сделки, n – номер сделки, СЛ – сумма лотов всех(n) сделок, Т – Тейкпрофит;
Если в начале нет открытых сделок на графике, советник открывает сразу две противоположные сделки с начальным лотом(от Equity_per_lot), а потом по интервалу ориентируется от них, где открывать следующие с наращенным лотом(Exp) - это за(или на) линиями(ях) buyline и sellline.
Сделано два советника для торговли и для теста. Разница во входном параметре "Usd_per_Rub". Этот параметр нужен только для комментария на графике. В торговом советнике этот параметр не входной, а автоматический, берется и обновляется от пары USDRUB по цене Bid(у некоторых ДЦ обозначается как USDRUR – если так, меняйте в коде). На тестовом советнике при визуализации автоматом не работает(отображает нули), поэтому нужно вводить вручную. Для отображения значений в комментарии на графике не в рублях, а в валюте счета, используйте тестовый советник, и в параметре Usd_per_Rub ставьте 1 (Usd_per_Rub = 1). Останется только поменять в коде обозначение с «р.» на символ валюты счета.
Советник работает только с открытыми ордерами, выставляя для них общий(средний) тейкпрофит. Все не свои ордера и ордера с другим MagicNumber он закрывает, как только они выходят в прибыль(на следующем баре(свече)), при этом покрывая своп и комиссию, а MagicNumber назначается от входного параметра Interval. В комментарии ордеров: Martin (X), где Х - это MagicNumber = Interval + стоп уровень.
Торгует по ценам открытия бара.
ТФ: M5 - M30 (любой M).
Лучше всего использовать М5.
Как много общего у этого Мартина(Мартингейла) с Матрешкой и Матрицей. Например в названии поменять две буквы и получится Матрешка(Matrin) или те же две буквы и последнюю, и получиться Матрица(Matrix). А теперь в идее: у Матрицы - реальность в реальности, у Мартешки - кукла в кукле, ну а у Мартина - сделка держит сделку. Даже финал одинаков и двойной - либо всё(и ещё...), либо ничего.
https://www.youtube.com/watch?v=6YT1JOC7Bbg
https://www.youtube.com/watch?v=NskB18r0tPY
я тут посмотрел, файлы которые на главное залиты, там код местами перепутан, а в основном файле код вывода инфы два раза продублирован. А еще странный глюк, ордера в минус закрываются и хорошо бы сделать, чтобы закрытие по общему профиту, было в приоритете максимальная прибыль, а не выход в минимальный бу.
Перепутано только название в коде, а дубль сделан специально из-за этой строчки:
А на счет сделать - делайте или обращайтесь в фриланс. Я больше ничего делать не буду, только отвечать.
Кстати, я недавно в тестере такую картину получил
а перед этим была такая картина
Скажите, если не сложно, а какая связь между этой строчкой и дублем. ?
Кстати, я недавно в тестере такую картину получил
а перед этим была такая картина
Вторая картинка лучше, на первой больше шансов получить маржинколл.