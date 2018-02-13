Советники: Martin - страница 12

Советник обновлен(прикреплен ниже).

1. Добавлена инициализация пяти и трех знаков(предыдущий коммент).

2. Убрано последнее обновление https://www.mql5.com/ru/forum/38067/page10#comment_3899335 .

3. Убраны(исправлены) предупреждения.

Файлы:
martin.mq4  44 kb
martin_test.mq4  32 kb
 
15750:

Что-то не могу понять. Выставил параметры Interval-37, Profit-95. Открылись позиции -интервал 114 и профит 114. И далее при торговле не наблюдаю выставленных 37/95.


Значит у инструмента(пары) стоп уровень 114 пунктов. Советник это проверяет. Поверку интервала можно убрать https://www.mql5.com/ru/forum/38067/page6#comment_2786792

Aleksey Altukhov:


В конце тренда после разворота происходят такие скачки этого советника. Там и рассчитывается максимальная просадка. Здесь она больше чем начальный депозит. Так что этот тест идеален только если торговать с того дня(даты начала теста) с данными вход. параметрами. С любой другой даты, особенно перед этим трендом с такими параметрами обязательно будет слив(депо просто не хватит на эту просадку).

Если посмотреть по тесту, то начало самого большого тренда будет по первой открытой сделки в той группе сделок, от которых произошел такой большой скачек - это 2016.05.03 06:30(заканчивается вместе с разворотом, где происходит закрытие этой группы сделок с прибылью - 2016.06.01 03:35). С этой даты(перед трендом!) можно проводить оптимизацию не обращая внимания на просадку, пока не появиться еще больше тренд. И то мало вероятно, т.к. в этом моменте советник уже увеличил начальный лот в 2 раза, а значит и лоты всех след. сделок этой группы.


https://www.mql5.com/ru/forum/104268

https://www.mql5.com/ru/forum/38067/page7#comment_2871837

Обновлен макрос(прикреплен внизу комментария) для Excel 2003 (для сортировки лучших проходов по максимальной просадке(в $) на 10 торговых инструментов (пар)).

Добавлен StopOut в %, который вычитается из максимальной просадки.

Инструкция к применению здесь:

https://www.mql5.com/ru/forum/38067/page7#comment_3827212

Файлы:
BestSort.zip  3 kb
 

Советник обновлен в шапке(https://www.mql5.com/ru/code/12032).

Некоторые предыдущие комментарии относятся к первой публикации.

А вот полное описание советника:

Советник торгует сразу в обе стороны по принципу Мартингейла.

Описание входных параметров:

  • Exp - Коэффициент увеличения лота следующей сделки(для каждого направления – buy или sell – считает отдельно);
  • Interval - интервал в пунктах, через который открывается следующая сделка;
  • TakeProfit – Тейкпрофит.

Советник выставляет общий(средний) тейкпрофит для всех сделок и рассчитывает его по формуле(для каждого направления – buy или sell – считает отдельно):

ОТ = (∑(ЦСn * ЛСn) / СЛ) + Т, (для sell направления: - Т (минус Тейкпрофит))

где ОТ – общий тейкпрофит, ЦС – цена сделки, ЛС – лот сделки, n – номер сделки, СЛ – сумма лотов всех(n) сделок, Т – Тейкпрофит;

  • Equity_per_lot - Автолот. Отношение начального лота(первой сделки buy, или sell) к средствам. Здесь указывается значение средств, через которое начальный лот будет увеличиваться на шаг изменения размера лота. Если средств стало в 2(и более) раза больше этого значения, то начальный лот увеличится также(в 2 и более). Значения начального и следующих лотов можно смотреть в комментарии на графике: "Lot: x1, x2, x3", где x1 – начальный лот, x2 – лот след. сделки на покупку, x3 – лот след. сделки на продажу.
  • MaxTrades - Максимальное кол-во сделок для текущего графика. При достижении этого значения кол-вом сделок, закрывается первая(по времени и/или номеру) сделка на текущем(т.е. на каком поставлен советник) графике;
  • Comment_for_cent - Комментарий на графике для центового(true) или стандартного(false) счета;
  • Usd_per_Rub - стоимость доллара в рублях(для тестового советника);

Если в начале нет открытых сделок на графике, советник открывает сразу две противоположные сделки с начальным лотом(от Equity_per_lot), а потом по интервалу ориентируется от них, где открывать следующие с наращенным лотом(Exp) - это за(или на) линиями(ях) buyline и sellline.

Сделано два советника для торговли и для теста. Разница во входном параметре "Usd_per_Rub". Этот параметр нужен только для комментария на графике. В торговом советнике этот параметр не входной, а автоматический, берется и обновляется от пары USDRUB по цене Bid(у некоторых ДЦ обозначается как USDRUR – если так, меняйте в коде). На тестовом советнике при визуализации автоматом не работает(отображает нули), поэтому нужно вводить вручную. Для отображения значений в комментарии на графике не в рублях, а в валюте счета, используйте тестовый советник, и в параметре Usd_per_Rub ставьте 1 (Usd_per_Rub = 1). Останется только поменять в коде обозначение с «р.» на символ валюты счета.

Советник работает только с открытыми ордерами, выставляя для них общий(средний) тейкпрофит. Все не свои ордера и ордера с другим MagicNumber он закрывает, как только они выходят в прибыль(на следующем баре(свече)), при этом покрывая своп и комиссию, а MagicNumber назначается от входного параметра Interval. В комментарии ордеров: Martin (X), где Х - это MagicNumber = Interval + стоп уровень.

Торгует по ценам открытия бара.

ТФ: M5 - M30 (любой M). 

Лучше всего использовать М5.

Как много общего у этого Мартина(Мартингейла) с Матрешкой и Матрицей. Например в названии поменять две буквы и получится Матрешка(Matrin) или те же две буквы и последнюю, и получиться Матрица(Matrix). А теперь в идее: у Матрицы - реальность в реальности, у Мартешки - кукла в кукле, ну а у Мартина - сделка держит сделку. Даже финал одинаков и двойной - либо всё(и ещё...), либо ничего.

https://www.youtube.com/watch?v=6YT1JOC7Bbg

https://www.youtube.com/watch?v=NskB18r0tPY

 
я тут посмотрел, файлы которые на главное залиты, там код местами перепутан, а в основном файле код вывода инфы два раза продублирован. А еще странный глюк, ордера в минус закрываются и хорошо бы сделать, чтобы закрытие по общему профиту, было в  приоритете максимальная прибыль, а не выход в минимальный бу.
 
NightTrader:
я тут посмотрел, файлы которые на главное залиты, там код местами перепутан, а в основном файле код вывода инфы два раза продублирован. А еще странный глюк, ордера в минус закрываются и хорошо бы сделать, чтобы закрытие по общему профиту, было в  приоритете максимальная прибыль, а не выход в минимальный бу.

Перепутано только название в коде, а дубль сделан специально из-за этой строчки:

...
119   if(AccountFreeMargin() < 10) return (0);
...

А на счет сделать - делайте или обращайтесь в фриланс. Я больше ничего делать не буду, только отвечать.

 
Скажите, если не сложно, а какая связь между этой строчкой и дублем. ?

Кстати, я недавно в тестере такую картину получил
как вам картина
а перед этим была такая картина
тоже неплохо
 
NightTrader:
Скажите, если не сложно, а какая связь между этой строчкой и дублем. ?

Кстати, я недавно в тестере такую картину получил

а перед этим была такая картина

Вторая картинка лучше, на первой больше шансов получить маржинколл.

