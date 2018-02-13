Советники: Martin - страница 6
Добрый день!! Пробую сову - обнаружил, что после открытия позиции в 10 лотов ТП выставляет очень далеко. Похоже, что прибавляет 100 пунктов.
Советник обновлен (новый советник прикреплен внизу комментария)
Исправлено:
1. Сделано два советника для торговли и для теста. Разница в входном параметре "Usd_per_Rub" (ранее Rub_per_Usd) - это стомиость доллара в рублях. Этот параметр нужен только для комментария на графике. В торговом советнике этот параметр не входной, а автоматический, берется и обновляется от пары USDRUB по цене Bid. На тестовом советнике при визуализации автоматом не работает, поэтому нужно вводить вручную.
Старый код:
Торговый новый код:
Тестовый новый код:
2. Неправильно работала функция, которая включает своп и комиссию в прибыль. Теперь советник отодвигает тейкпрофит чтоб покрыть своп и комиссию.
Старый код:
Новый код:
3. "Косметика" для комментария на графике.
Старый код:
Новый код:
убийца депозитов )
Сам то чужие депозиты за деньги слил "Homunculus"(сова)
так тоже на мартингале был, рано или поздно...
а бот на самом деле неплох, по крайней мере в тестере, удачная реализация, кол-во сделок доставляет )
В конце тренда после разворота происходят такие скачки этого советника. Там и рассчитывается максимальная просадка. Здесь она больше чем начальный депозит. Так что этот тест идеален только если торговать с того дня(даты начала теста) с данными вход. параметрами. С любой другой даты, особенно перед этим трендом с такими параметрами обязательно будет слив(депо просто не хватит на эту просадку).
Если посмотреть по тесту, то начало самого большого тренда будет по первой открытой сделки в той группе сделок, от которых произошел такой большой скачек - это 2016.05.03 06:30(заканчивается вместе с разворотом, где происходит закрытие этой группы сделок с прибылью - 2016.06.01 03:35). С этой даты(перед трендом!) можно проводить оптимизацию не обращая внимания на просадку, пока не появиться еще больше тренд. И то мало вероятно, т.к. в этом моменте советник уже увеличил начальный лот в 2 раза, а значит и лоты всех след. сделок этой группы.
Советник обновлен (новый советник прикреплен внизу комментария)
Исправлено:
1. Тепер советник не определяет минимальный тейкпрофит и интервал по стоп уровню, а прибавляет стоп уровень к назначенным тейкпрофиту и интервалу.
Старый код:
Новый код:
2. Чтоб не возникало ошибки типа 130, когда советник пытается выставить тейкпрофит сделок близкий к текущему курсу, что запрещает стоп уровень.
Старый код:
Новый код:P.S. этот советник может работать не правильно на счетах с плавающим спредом, где стоп уровень отсутствует.