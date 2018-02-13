Советники: Martin
Выставляет слишком много ордеров - как бы их уменьшить до 4 -5, а так нормально тянет
Уменьшить можно параметром MaxTrades.
Да спасибо, я и раньше уменьшал, но из за быстрого мелькания на тестере не понял что уменьшается теперь врубился, но тест стал значительно хуже хотя на реале все равно все время перезапускаю так что он не успевает разогнаться и много накрутить, попробую увеличить Exp ))
После уменьшения количества сделок (MaxTrades) нужно заново оптимизировать по картинкам в шапке, и оптимизировать хотя бы раз в неделю до текущей(сегодняшней - не той, что на рисунке, а у тебя в трее) даты(рис. 4). И еще: На первом рисунке депозит нужно указывать не тот что на рисунке, а от своего текущего баланса реального или демо счета. Единственное, что можно списать с рисунков, это рисунок второй, где стоят значения: Старт, шаг, Стоп (..и галочки те же проставить).
Новая функция, которая по возможности закрывает сделки прошлых оптимизаций в плюс, по "Interval" = "MagicNumber".
(В комментариях сделок: Martin (X), где X - Interval = (он же) MagicNumber).
Заменить:
if (Tp < MarketInfo(Symbol(), 14)) Tp = MarketInfo(Symbol(), 14); for (int cnt = 0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (TimeCurrent() > OrderOpenTime() + 31557600) { if (OrderSymbol() == Symbol()) { if (OrderType() == OP_BUY) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, In, White); } if (OrderType() == OP_SELL) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, In, White); } } } }
На:
if (Tp < MarketInfo(Symbol(), 14)) Tp = MarketInfo(Symbol(), 14); for (int cnt = 0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (TimeCurrent() > OrderOpenTime() + 31557600) { if (OrderSymbol() == Symbol()) { if (OrderType() == OP_BUY) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, In, White); } if (OrderType() == OP_SELL) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, In, White); } } } ordprof = 0; ordprof = OrderProfit() + OrderSwap() + OrderCommission(); if (OrderMagicNumber() != In && ordprof > 0) { if (OrderSymbol() == Symbol()) { if (OrderType() == OP_BUY) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, In, White); } if (OrderType() == OP_SELL) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, In, White); } } } }
Спасибо исправил, стал как-то гладко работать - вот на метквотдемо как будто и не мартин, оптимизировать по картинкам не получается - цифирки что-то не исправляются в оптимизации, на Робореале в центовом как первый раз установилось так и работает - любое исправление - сразу слив, даже копию кода на другом диске этого же счета в тестере терминала сливает почему-то
После того, как оптимизация закончиться, нужно будет заходить в "Результаты оптимизации":
Потом в "Свойства эксперта" в Тестере эти результаты входных параметров сохранить(Желательно в "Папка терминала\MQL4\Presets", чтоб потом не искать). А потом уже на графике в Свойствах советника "F7" загрузить эти входные параметры. Можно перед или после сохранения эти результаты протестить с визуализацией (убрать галочку на "Оптимизация" перед стартом).
нельзя ли как-то менять лот, чтоб не только по серверному - с 0,1 хорошо берет, а с 0.01 не успевает много набрать на 5 знаке, так как добавил отсечку по проценту
|Средства
|Лот
|0 – 19999
|0.01
|20000 – 29999
|0.02
|30000 – 39999
|0.03
и т.д. через каждые 10000 у.е. средств.
|Средства
|Лот
|0 – 9999
|0.01
|10000 – 14999
|0.02
|15000 – 19999
|0.03
и т.д. через каждые 5000 у.е. средств.
|Средства
|Лот
|0 – 1999
|0.01
|2000 – 2999
|0.02
|3000 – 3999
|0.03
и т.д. через каждые 1000 у.е. средств.
Equity_per_lot – 10000, минимальный лот - 0.1, шаг изменения - 0.01:
|Средства
|Лот
|0 – 109999
|0.10
|110000 – 119999
|0.11
|120000 – 129999
|0.12
и т.д.
Считай по средствам
Martin:
Автор: Aleksey Altukhov