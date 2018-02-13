Советники: Martin - страница 3
После песен и плясок запустил оптимизацию... 190 часов!!!!!
коля ко мне пришел сегодня ночью)))
PS le107_ ты каждый день оптимизируешь и грузишь новые настройки без выключения совы? работаешь сразу на 5ти парах одновременно?
PPS не сочтешь ли ты за наглость мою просьбу выложить тут сет файлы по евре йене и фунту последние... ну либо на мыло)))))
1. У меня такая(по рисунку) оптимизация(на год) проходит за 4-8 часов на i5-4200U 1.6Ghz. Ведать процессор слабый или пылью радиатор забился, или какие-нибудь процессы процессор грузят.
2. Мои сеты тебе не помогут, только в том случае, когда наши балансы совпадают:
от указания этого значения оптимизация разная получается (что может привести к сливе - коле, если не указать свой баланс) см. первый рисунок в шапке. (это еще одна причина, почему нужна ежедневная оптимизация). Если торгуешь на нескольких парах см. рис. 3 в шапке.
могу выложить историю по GBPUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDCAD от Forex4you.org за год, поместить их нужно в "Папка терминала\history\Папка с названием сервера\" . Ну и при необходимости переименовать их под свои графики, например, EURUSD_IE1.hst EURUSD_IE5.hst:
Здравствуйте. Скажите как работает сигнал? как он будет торговать?
Привет. Вот поставил на демо INSTA за 2 дня сделал больше10% - это с отключением на ночь и без оптимизации. На демо видимо нет ограничения по лотам - правда и депо взял с запасом 500000... какие будут комментарии... осталось 11 сделок не существенных Sell закрою вручную... и “Equity_per_lot” = 1000
Спасибо le107_, получилось с историей после коррекции названия, сам бы не додумался. Повесил оптимизацию на впс, хай хоть все выходные пашет... но чаще чем 2 раза в неделю не получиться все равно отимизировать, но лучше чем ничего. Правда про условии дроудауна 20% при прохождении 4000 циклов настроек ни одной успешной оптимизации... все остановлены по достижении максимального дроудауна. Баланс 1000
Как я понял советник не оперирует с группой ордеров, которые в лося ушли как на моем первом скрине, правильно? или при нормальной оптимизации таких "хвостов" не получается?
Если нет ни одного успешного прохода, значит баланс маловат для торговли этим советником, минимум 2000 у.е. для центового счета($20 или евро, хотя для стандартного счета такие же цифры, т.е. $2000 или евро) и то только для одной пары (без просадки, т.е. 100%). Как поднимешься на одной паре, добавляй еще одну (просадка 50%), еще поднимешься еще одну пару (просадка 33%) и т.д.
После новой оптимизации(новых вход. параметров) советник все открытые сделки берет в расчет, но в советнике есть еще такая функция (в тестере не проверишь), которая по возможности закрывает сделки прошлых оптимизаций в плюсе(как только курс их выведет в плюс) по "Interval" =(он же) "MagicNumber"., т.е. если значение "Interval" поменялось, то сделки открытые при прошлых значениях "Interval" по возможности сразу(при появлении нового бара) будут закрываться в плюсе(как только курс их выведет в плюс).
Про оптимизацию каждый день - Нужно вводить новый баланс?
А если каждый день снимать заработанные средства и оставлять именно ту сумму, на которой проводилась первая оптимизация?
Или каждодневная оптимизация нужна еще для чего-то?
Спасибо.
Здравствуйте.
Меджик ставиться от интервала.
Какой интервал, такой и меджик.
Слово Martin можно заменить в коде, он открыт.
Вроде так.
Уважаемый le107_
Спасибо за интересный советник.
Еще пара вопросов:
1. Если я собираюсь торговать на 2-х парах, нужно оптимизировать половину депо, на одной и второй парах?
2. Если я выставляю на график свои ставки, то сова их подхватывает. Как этого избежать?
3. В тестере ставка достигает ~190.00 в реале такая максимальная ставка запрещена. Как быть?
Спасибо.
P.S.
На центовом счете, депо 3000с - Доход в сутки ~30-50 центов. Это нормально? )