МТ5. Тейк Профит не сработал. Это сбой терминала или его особенность?

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2022.01.14 в 17:03:20 не сработал Тейк Профит на паре EUR/USD. Ордер открыт был в ручном режиме на sell по цене 1.14751 с Take Profit по цене 1.14251.

Цена проскочила Тейк Профит, при этом появился ордер на buy в списке отложенных ордеров по цене этого ТП- 1.14251. Ордер продолжает оставаться открытым. 

При попытке закрыть ордер или изменить этот Тейк Профит выдается сообщение:-
"Не удалось выполнить изменение, т.к. ордер или
позиция расположены близко к рыночной цене". ... Сообщение выдается, независимо от того где расположена цена.


Как этот ордер закрыть?

Если это сбой МТ5, то как его не допустить в будущем? Что было сделано не так?

Тикет основного ордера- 101773225
Тикет ордера на бай в списке отложенных 101820412

Скриншоты прилагаю.

Сбой Открытие сделки и сбой Тейкпрофита на Графике и в Инструментах МТ5:

Сбой на графике и в инструментах.

Сбой закрытия или изменения ордера:

Сбой закрытия или изменения ордера

 

первый раз на форексе чтоли - любой тестовый демосчёт может такое показывать (иногда), очень редко - но бывает (демосервер не работает/на профилактике/на апгрейде итд итп) за демосчета никакой ответственности нету

мой вариант из 16 года


 

Тикет на этом форуме не поможет, тут только технические вопросы. А потом закрылся когда пришел новый тик или нет ?

 
Желтыми и на реале показывают иногда
 
Volodymyr Zubov #:
Желтыми и на реале показывают иногда
жёлтый - это заморозка, обозначает что ордер встал в очередь на исполнение, а исполнения не происходит и ордер висит в очереди до тех пор пока исполнение ордеров не включат снова - обычно за это отвечают поставщики ликвидности
 
Aleksey Semenov #:

первый раз на форексе чтоли - любой тестовый демосчёт может такое показывать (иногда), очень редко - но бывает (демосервер не работает/на профилактике/на апгрейде итд итп) за демосчета никакой ответственности нету

мой вариант из 16 года


Вот другие закрытые ордера из той же ценовой зоны, что и больной ТэйкПрофит. То есть демосервер работал.

  Другие ордера

Впрочем уже понятно, что это не сбой МТ5, а его особенность, вернее болезнь. Ну что ж. Буду приспосабливаться.

 
Volodymyr Zubov #:

Тикет на этом форуме не поможет, тут только технические вопросы. А потом закрылся когда пришел новый тик или нет ?

Не знаю, как он закрылся. Стратегия на этом сигнале, как раз и основана на том, чтоб не сидеть возле монитора вообще. Когда команда на открытие, тогда этот счет и включаю. Включил, когда надо, а там такое появилось.

 
Aleksey Semenov #:

первый раз на форексе чтоли - любой тестовый демосчёт может такое показывать (иногда), очень редко - но бывает (демосервер не работает/на профилактике/на апгрейде итд итп) за демосчета никакой ответственности нету

мой вариант из 16 года


Ну и как у вас тогда эти ордера удалились или закрылись? Я со своим  больным ордером, что только не делал. И Тейкпрофит двигал и Стоп Лосс то с одной стороны цены, то с другой.  При попытке закрыть вылетает сообщение. Что приказ на закрытие ордера уже существует. Цена от этого больного ордера приплюсовывается (на момент написания поста к средствам). И ещё клоп, в смысле своп на нем растет. Ну на Демо, ладно уж. Но бывает ли такая проблема на реале?

 
Vladimir Gulakov #:

Ну и как у вас тогда эти ордера удалились или закрылись? Я со своим  больным ордером, что только не делал. И Тейкпрофит двигал и Стоп Лосс то с одной стороны цены, то с другой.  При попытке закрыть вылетает сообщение. Что приказ на закрытие ордера уже существует. Цена от этого больного ордера приплюсовывается (на момент написания поста к средствам). И ещё клоп, в смысле своп на нем растет. Ну на Демо, ладно уж. Но бывает ли такая проблема на реале?

Take (и Limit) может не сработать в случае гепа через него. 

Решается методом оперативной телефонной связи. с последующим переездом в другой DC до ровно такой-же ситуации :-)

PS/ вот не надо с кухнями работать отложками. 

 
Vladimir Gulakov #:

Ну и как у вас тогда эти ордера удалились или закрылись? Я со своим  больным ордером, что только не делал. И Тейкпрофит двигал и Стоп Лосс то с одной стороны цены, то с другой.  При попытке закрыть вылетает сообщение. Что приказ на закрытие ордера уже существует. Цена от этого больного ордера приплюсовывается (на момент написания поста к средствам). И ещё клоп, в смысле своп на нем растет. Ну на Демо, ладно уж. Но бывает ли такая проблема на реале?

покажите это своему брокеру, что ещё можно сделать если ордер не закрылся даже спустя такое количество времени, поддержка брокера должна вручную его прибить раз уж потеряли
 

 Вы правы, вопрос надо решать с брокером. Но я решил специально подождать, когда цена на паре ЕвроДоллар уйдёт выше 1,1475. То есть ордер уйдет в минус. Если после этого он легко закроется, значит этот ляп специально запрограммирован брокером, чтоб останавливать прибыльные счета. На будущее для реальных счетов это надо будет иметь в виду.

то

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