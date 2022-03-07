МТ5. Тейк Профит не сработал. Это сбой терминала или его особенность?
первый раз на форексе чтоли - любой тестовый демосчёт может такое показывать (иногда), очень редко - но бывает (демосервер не работает/на профилактике/на апгрейде итд итп) за демосчета никакой ответственности нету
мой вариант из 16 года
Тикет на этом форуме не поможет, тут только технические вопросы. А потом закрылся когда пришел новый тик или нет ?
первый раз на форексе чтоли - любой тестовый демосчёт может такое показывать (иногда), очень редко - но бывает (демосервер не работает/на профилактике/на апгрейде итд итп) за демосчета никакой ответственности нету
мой вариант из 16 года
Вот другие закрытые ордера из той же ценовой зоны, что и больной ТэйкПрофит. То есть демосервер работал.
Впрочем уже понятно, что это не сбой МТ5, а его особенность, вернее болезнь. Ну что ж. Буду приспосабливаться.
Тикет на этом форуме не поможет, тут только технические вопросы. А потом закрылся когда пришел новый тик или нет ?
Не знаю, как он закрылся. Стратегия на этом сигнале, как раз и основана на том, чтоб не сидеть возле монитора вообще. Когда команда на открытие, тогда этот счет и включаю. Включил, когда надо, а там такое появилось.
первый раз на форексе чтоли - любой тестовый демосчёт может такое показывать (иногда), очень редко - но бывает (демосервер не работает/на профилактике/на апгрейде итд итп) за демосчета никакой ответственности нету
мой вариант из 16 года
Ну и как у вас тогда эти ордера удалились или закрылись? Я со своим больным ордером, что только не делал. И Тейкпрофит двигал и Стоп Лосс то с одной стороны цены, то с другой. При попытке закрыть вылетает сообщение. Что приказ на закрытие ордера уже существует. Цена от этого больного ордера приплюсовывается (на момент написания поста к средствам). И ещё клоп, в смысле своп на нем растет. Ну на Демо, ладно уж. Но бывает ли такая проблема на реале?
Ну и как у вас тогда эти ордера удалились или закрылись? Я со своим больным ордером, что только не делал. И Тейкпрофит двигал и Стоп Лосс то с одной стороны цены, то с другой. При попытке закрыть вылетает сообщение. Что приказ на закрытие ордера уже существует. Цена от этого больного ордера приплюсовывается (на момент написания поста к средствам). И ещё клоп, в смысле своп на нем растет. Ну на Демо, ладно уж. Но бывает ли такая проблема на реале?
Take (и Limit) может не сработать в случае гепа через него.
Решается методом оперативной телефонной связи. с последующим переездом в другой DC до ровно такой-же ситуации :-)
PS/ вот не надо с кухнями работать отложками.
Ну и как у вас тогда эти ордера удалились или закрылись? Я со своим больным ордером, что только не делал. И Тейкпрофит двигал и Стоп Лосс то с одной стороны цены, то с другой. При попытке закрыть вылетает сообщение. Что приказ на закрытие ордера уже существует. Цена от этого больного ордера приплюсовывается (на момент написания поста к средствам). И ещё клоп, в смысле своп на нем растет. Ну на Демо, ладно уж. Но бывает ли такая проблема на реале?
Вы правы, вопрос надо решать с брокером. Но я решил специально подождать, когда цена на паре ЕвроДоллар уйдёт выше 1,1475. То есть ордер уйдет в минус. Если после этого он легко закроется, значит этот ляп специально запрограммирован брокером, чтоб останавливать прибыльные счета. На будущее для реальных счетов это надо будет иметь в виду.
то
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2022.01.14 в 17:03:20 не сработал Тейк Профит на паре EUR/USD. Ордер открыт был в ручном режиме на sell по цене 1.14751 с Take Profit по цене 1.14251.
Цена проскочила Тейк Профит, при этом появился ордер на buy в списке отложенных ордеров по цене этого ТП- 1.14251. Ордер продолжает оставаться открытым.
Как этот ордер закрыть?
Скриншоты прилагаю.
Сбой Открытие сделки и сбой Тейкпрофита на Графике и в Инструментах МТ5:
Сбой закрытия или изменения ордера: