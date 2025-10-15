Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 9
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))))
еще про формулу Выхода в топ спросите.
А что, так можно?))
Совершенно очевидно, что в зависимости от того, какой топ и как считается рейтинг, при грамотном подходе можно удвоить продажи всего маркета.
Хотя процесс бесспорно очень сложный и было бы полезно изучить фишки ранжирования поисковиков и похожих магазинов.
Ну что же, сказал А, говорю Б.
План карта по увеличению продаж.
Первое негласное правило - попадание в потребителя, в его запрос, что он ищет.
Второе правило - принцип одной страницы.
Со второго, есть страница маркета, в котором живут топы на трёх строчках МТ4 и МТ5. Думаю, большинство потребителей ограничивается этим и не тыкает на "смотреть все".
Т.е. по идее есть ещё второй этаж маркета и менюшка слева (которую почему то зрение игнорирует).
Пользователи ограничены тремя строчками. Поэтому стартовая маркета считаю должна быть только МТ5.
А вот этот элемент облаками горизонтально
Первая строка - терминал. Выбрано облако МТ5. Кому надо МТ4 - выберут его и привыкнуть тыкать по облакам! (Первый плюс)
Вторая строка - Все / Эксперты / Индикаторы / Библиотеки / Утилиты. Выбрать можно только одно.
Второй плюс (видимо), это популяризация МТ5, путём скрытия отображения МТ4 продуктов по дефолту.
И, что интересно, пример облаков есть в сигналах.
Ну да ладно. Смотрим, что есть среди "облаков", точнее табов в маркете:
Проверил сейчас популярные и платные - один и тот же список.
Поэтому.
Третья строка - Все / Платные / Бесплатные / Новые
Четвертая строка - Популярное (экспериментируйте с рейтингом и дальше) / Лучшее за месяц / Лучшее за неделю (самый смак)
Вот эту четвёртую строку надо будет как-то цветными облаками что-ли выделить, типо "Обратите внимание"
Я посмотрел гугл плей маркет и они просто сделали кучу разделов "лучшее", в т.ч. и среди новых. А на mql-маркете этого нет, вот новички и переживают, дайте им (нам) хоть между собой повоевать!
Так что предложенная структура поможет получать больше списков Топовых листов. А лучшее за месяц и лучшее за неделю очень интересный функционал. И вот тут сама соль в дальнейшем использовании!
Когда пользователь переходит на страницу продукта, то внизу "с этим продуктом покупают" нужно вставлять продукты из списка "Лучшее за неделю", естественно индюки с индюками и совы с совами.
Это довольно важный список, позволяет ковать железо, пока горячо. Увеличение продаж гарантировано!
Чуть не забыл, вот элемент нужен сразу, как только вошёл на страницу маркета, а то он появляется только после клика на категорию.
Добавлено:
Особое внимание стоит уделить главной странице маркета, ни одного постороннего продукта там. Паршивая овца - всё стадо портит. Не подмешивайте то, что не покупают активно. Уберите с топа всё, что не обновлялось полгода.
Ещё также возможно, что слишком большие списки отпугивают покупателя. Возможно гуглы и правы, когда сделали топы на кучу тем на главной.
Если по их принципу сделать, то выглядело бы всё так:
Топ советников пара строк
Топ индикаторов пара строк
Топ утилит пара строк.
Это в целом не противоречит предложенной структуре облаков. Только возможно до выбора облака Индикаторы / Советники / Утилиты, отображать раздельными категориями по паре строк, а не кучей. Согласитесь, индикаторам лучше соревноваться с индикаторами, а то явный перекос на советники. А вот в таком контексте, клик по фразе "смотреть все" активирует облако категории, например Советники.
Добавлено 2: в следующем посте уже полностью продуманная система.
Здесь вперемешку МТ5 и МТ4, это нелогично, т.к. нет целевой аудитории.
Вы ведь присылайте на почту Хиты МТ5 и МТ4 отдельно (видимо посчитали логичным не мешать в кучу терминалы), а здесь мешаете.
Вопрос: для кого этот список? Для авторов, следящих за новинками или для потребителя / потенциального покупателя?
Гугл маркет.
Обратите внимание, что "Новинки и обновления" на первой строчке.
Каждая подкатегория - 1 строка
Я насчитал 28 категорий/строк на их главной странице
Полностью продуманная уникальная система маркета на основе идей гугла-маркета (считайте на основе исследований группы маркетологов и анализа потребителя)
Итак пояснение.
Верхнее меню в три строки. В каждой строке можно выбрать только одну категорию. По умолчанию. МТ5, Все, Главная.
Далее идёт 16 категорий (что несомненно меньше, чем в гугле) и каждая бьёт прицельно в целевую аудиторию!
В каждой категории по 1 строке продуктов.
Кликая по облакам, убираются лишние категории, а остальные отображаются в три строки!
Если нажать ещё, то облака "сбрасываются" (кроме выбора терминала) и отображается ещё более прицельно.
Мне кажется такая структура учитывает всё!
Остаётся поработать над левым меню с выбором цен, звёзд и прочее, но мне уже лень.
И заметьте, Новые платные и Топ платных не должны пересекаться! Новые до 90 дней, остальные от 90, ну или как там сейчас.
Здесь вперемешку МТ5 и МТ4, это нелогично, т.к. нет целевой аудитории.
Вы ведь присылайте на почту Хиты МТ5 и МТ4 отдельно (видимо посчитали логичным не мешать в кучу терминалы), а здесь мешаете.
Вопрос: для кого этот список? Для авторов, следящих за новинками или для потребителя / потенциального покупателя?
Гугл маркет.
Обратите внимание, что "Новинки и обновления" на первой строчке.
Каждая подкатегория - 1 строка
Я насчитал 28 категорий/строк на их главной странице
Полностью продуманная уникальная система маркета на основе идей гугла-маркета (считайте на основе исследований группы маркетологов и анализа потребителя)
Итак пояснение.
Верхнее меню в три строки. В каждой строке можно выбрать только одну категорию. По умолчанию. МТ5, Все, Главная.
Далее идёт 16 категорий (что несомненно меньше, чем в гугле) и каждая бьёт прицельно в целевую аудиторию!
В каждой категории по 1 строке продуктов.
Кликая по облакам, убираются лишние категории, а остальные отображаются в три строки!
Если нажать ещё, то облака "сбрасываются" (кроме выбора терминала) и отображается ещё более прицельно.
Мне кажется такая структура учитывает всё!
Остаётся поработать над левым меню с выбором цен, звёзд и прочее, но мне уже лень.
И заметьте, Новые платные и Топ платных не должны пересекаться! Новые до 90 дней, остальные от 90, ну или как там сейчас.
Отличная архитектура. Только "За!". Может создатели тоже прислушаются к такому мнению.
Гасить первенцев неправильно и несправедливо, вот у кого "застоялся поезд в депо" - тех надо, это кто больше года не обновляет и особенно не соответсвует цены (минимум 30 а у них 10)
Я думаю в первую очередь надо гасить тех кто предлагает гасить других.
А как же те, кто предлагает гасить тех, кто гасит тех других, кто начал гасить первым? =)
А как же те, кто предлагает гасить тех, кто гасит тех других, кто начал гасить первым? =)
Согласен быть загашенным ) но только после этого нытика
Оке, не хочеш обсуждать рейтинг. Увидиш "нытика" на первой странице.
P.S. 5 b 8
Andrei Trukhanovich
ваш рейтинг никак невлияет на маркет)