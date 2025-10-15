Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 14

Новый комментарий
 
Pavel Verveyko #:

Попробуйте в черновике заполнить описание. (Эксперимент поможет.)

Страшно ) вдруг поломаю и у меня тоже красненький рейтинг будет ))
 
TheXpert #:
Страшно ) вдруг поломаю и у меня тоже красненький рейтинг будет ))

ЧЕРНОВИК) пробуйте такое только на черновике. (любом черновике)

 
Поработал над описанием одного продукта. Все рекомендации соблюдены.
И теперь загорелось красным и мне бот пишет - "У вас плохое описание".
Ржунемогу и охреневаю с политкорректности MQ. 
ЗЫ В бывшем постсоветском это бы прокатило. Но ребята, ну разве можно так писать в современном изнеженном ранимом мире, тем более голословно и без объяснения причин.
Завуалируйте хоть эту фразу.  Типа "не до конца соответствует следующим критериям, с перечислением(бот же это с чего-то взял)" или что то в этом роде.
Просто нет слов...
 
Nikolai Semko #:
Поработал над описанием одного продукта. Все рекомендации соблюдены.
И теперь загорелось красным и мне бот пишет - "У вас плохое описание".
Ржунемогу и охреневаю с политкорректности MQ. 
ЗЫ В бывшем постсоветском это бы прокатило. Но ребята, ну разве можно так писать в современном изнеженном ранимом мире, тем более голословно и без объяснения причин.
Завуалируйте хоть эту фразу.  Типа "не до конца соответствует следующим критериям, с перечислением(бот же это с чего-то взял)" или что то в этом роде.
Просто нет слов...

трое в лодке, не считая собаки.

 
Nikolai Semko #:
Поработал над описанием одного продукта. Все рекомендации соблюдены.
И теперь загорелось красным и мне бот пишет - "У вас плохое описание".
Ржунемогу и охреневаю с политкорректности MQ. 
ЗЫ В бывшем постсоветском это бы прокатило. Но ребята, ну разве можно так писать в современном изнеженном ранимом мире, тем более голословно и без объяснения причин.
Завуалируйте хоть эту фразу.  Типа "не до конца соответствует следующим критериям, с перечислением(бот же это с чего-то взял)" или что то в этом роде.
Просто нет слов...

  • Сразу не обновляется рейтинг, иногда сутки ждать надо.
  • Бот не пишет и нет бота
  • Есть ротация, по своим правилам
 
Volodymyr Zubov #:

  • Сразу не обновляется рейтинг, иногда сутки ждать надо.
  • Бот не пишет и нет бота
  • Есть ротация, по своим правилам

И эти правила просто замечательны: Если не покупают продукт, то он падает казалось-бы больше некуда, но находится место ещё ниже.

По итогу и видим на первых страницах одно и тоже, потому что то, что покупают, его легко находят и снова покупают.

Вывод: если не покупают продукт, то его никогда и не купят, потому что его не найдут на 10 000 месте.

А так - ротация прекрасна!

 
Виталий, вы в наком часовом поясе как и я. Ротация происходит примерно в 4 утра по Киеву.
 
Volodymyr Zubov #:
Виталий, вы в наком часовом поясе как и я. Ротация происходит примерно в 4 утра по Киеву.

Я в 60 км от вас :)

 
Vitaly Muzichenko #:

Я в 60 км от вас :)

Привет Днепру от Запорожья)

 
Volodymyr Zubov #:

  • Сразу не обновляется рейтинг, иногда сутки ждать надо.
  • Бот не пишет и нет бота
  • Есть ротация, по своим правилам


Я ботом называю внутреннй алгоритм бэкэнда, который формирует такое. Не в ручную MQ же это пишут.
Меня, как таковой рейтинг не интерисует. Я уже понял, что он формируется на 99 % продажами. А продажи мало зависят от рейтинга, а зависят от действий продавца по продвижению своего продукта.
Поэтому глупо высказывать претензии MQ за недостаточно высокий рейтинг субъективного ощущения продавца.
Речь вообще не про меня. Мне такое писать можно, т.к. у меня очень толстая шкура и я родом из Совка.
Речь о чувстве такта со стороны MQ, как крупной международной компании и мирового лидера в некоторой части сегмента алгоритмического трейдинга. 
Речь о том, что нельзя просто писать "плохое описание", даже если описание действительно плохое.
Они 100% получат обратку в виде еще большего сужения оставшей части лидерства. 

Кстати, как я заметил, что рейтинг данного продукта даже чуть вырос, чем был до появления этой надписи, т.к. у меня случайно сохранился скриншот предыщущего дня и был он 3675, а с красным стал 3601. 

1...7891011121314151617181920
Новый комментарий