Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 14
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Попробуйте в черновике заполнить описание. (Эксперимент поможет.)
Страшно ) вдруг поломаю и у меня тоже красненький рейтинг будет ))
ЧЕРНОВИК) пробуйте такое только на черновике. (любом черновике)
Поработал над описанием одного продукта. Все рекомендации соблюдены.
трое в лодке, не считая собаки.
Поработал над описанием одного продукта. Все рекомендации соблюдены.
И эти правила просто замечательны: Если не покупают продукт, то он падает казалось-бы больше некуда, но находится место ещё ниже.
По итогу и видим на первых страницах одно и тоже, потому что то, что покупают, его легко находят и снова покупают.
Вывод: если не покупают продукт, то его никогда и не купят, потому что его не найдут на 10 000 месте.
А так - ротация прекрасна!
Виталий, вы в наком часовом поясе как и я. Ротация происходит примерно в 4 утра по Киеву.
Я в 60 км от вас :)
Я в 60 км от вас :)
Привет Днепру от Запорожья)
Я ботом называю внутреннй алгоритм бэкэнда, который формирует такое. Не в ручную MQ же это пишут.
Меня, как таковой рейтинг не интерисует. Я уже понял, что он формируется на 99 % продажами. А продажи мало зависят от рейтинга, а зависят от действий продавца по продвижению своего продукта.
Поэтому глупо высказывать претензии MQ за недостаточно высокий рейтинг субъективного ощущения продавца.
Речь вообще не про меня. Мне такое писать можно, т.к. у меня очень толстая шкура и я родом из Совка.
Речь о чувстве такта со стороны MQ, как крупной международной компании и мирового лидера в некоторой части сегмента алгоритмического трейдинга.
Речь о том, что нельзя просто писать "плохое описание", даже если описание действительно плохое.
Они 100% получат обратку в виде еще большего сужения оставшей части лидерства.
Кстати, как я заметил, что рейтинг данного продукта даже чуть вырос, чем был до появления этой надписи, т.к. у меня случайно сохранился скриншот предыщущего дня и был он 3675, а с красным стал 3601.