Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 15
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Кстати, как я заметил, что рейтинг данного продукта даже чуть вырос, чем был до появления этой надписи, т.к. у меня случайно сохранился скриншот предыщущего дня и был он 3675, а с красным стал 3601.
Как я понимаю, у вас произошла покупка и рейтинг вырос, но так как "плохое описание", то рейтинг снова понизили.
Со временем вас понизят еще и метка "плохое описание" исчезнет сама собой, потому что "далекие" продукты скорее всего не проверяются. Потому вы и не видели своего "плохого описания" раньше.
При "всплытии" других ваших продуктов, вы будете наблюдать красные метки и у них)
пс. "То что у вас нет красной метки это не ваша заслуга, а наша недоработка" (с)
пс. "То что у вас нет красной метки это не ваша заслуга, а наша недоработка" (с)
Ну красная же метка, в конце концов, не страшно, не "черная же метка", как у пиратов.
При улучшении описания рейтинг может принять такой вид.)
Например в конце списка. Но меня это даже не волнует. Ротация выполнила свою работу. Хотели ротацию, вот и получили.
При улучшении описания рейтинг может принять такой вид.)
Например в конце списка. Но меня это даже не волнует. Ротация выполнила свою работу. Хотели ротацию, вот и получили.
Как я понимаю, у вас произошла покупка и рейтинг вырос, но так как "плохое описание", то рейтинг снова понизили.
Со временем вас понизят еще и метка "плохое описание" исчезнет сама собой, потому что "далекие" продукты скорее всего не проверяются. Потому вы и не видели своего "плохого описания" раньше.
Это чуть ранее здесь подсветка (метками) производилась при покупке. Сейчас робот просто сканирует продукты и подсвечивает их без всяких покупок (по своим продуктам сужу, подсветки появились, а покупок не было).
вдруг подсветили розовым рейтинг, за плохое описание.
А что там плохового, вообще неясно. БОЛДОМ только имена параметров (а-ля GRID_COLORING), но они такие и есть. Раньше, ещё при полу-ручной модерации, было требование чтобы имена в описаниях и в самом продукте совпадали.
и стандартной рамкой (стилем) выделено предупреждение, которое действительно предупреждение. И больше никаких изысков в оформлении нет
Или теперь уже требуется добавлять вензелёчки и финтифлюшки ?
Или теперь уже требуется добавлять вензелёчки и финтифлюшки ?
Прочитайте начальный пост в теме.
Да это и сейчас есть...
На самом деле демок очень много, встречал даже платные версии по мин цене с ограничениями )))
Если в терминал встроить отправляемую статистику, с какого маркет-продукта кликнули по реф ссылке брокера, а потом написать авторам (или автоматическое сообщение продавцу, что "с вашего продукта произведены клики на недопустимые сайты, устраните проблему"), то проблема может решиться автоматически. Однако в настройках авторы могут спокойно оставить кучу разной текстовой инфы.