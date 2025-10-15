Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 15

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Nikolai Semko #:

Кстати, как я заметил, что рейтинг данного продукта даже чуть вырос, чем был до появления этой надписи, т.к. у меня случайно сохранился скриншот предыщущего дня и был он 3675, а с красным стал 3601. 

Как я понимаю, у вас произошла покупка и рейтинг вырос, но так как "плохое описание", то рейтинг снова понизили.
Со временем вас понизят еще и метка "плохое описание" исчезнет сама собой, потому что "далекие" продукты скорее всего не проверяются. Потому вы и не видели своего "плохого описания" раньше.

При "всплытии" других ваших продуктов, вы будете наблюдать красные метки и у них)

пс. "То что у вас нет красной метки это не ваша заслуга, а наша недоработка" (с)

 
Taras Slobodyanik #:
   

пс. "То что у вас нет красной метки  это не ваша заслуга, а наша недоработка" (с)

Ну красная же метка, в конце концов, не страшно,  не "черная же метка", как у пиратов. 

 

При улучшении описания рейтинг может принять такой вид.)

Например в конце списка. Но меня это даже не волнует. Ротация выполнила свою работу. Хотели ротацию, вот и получили.

ghyh528

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

При улучшении описания рейтинг может принять такой вид.)

Например в конце списка. Но меня это даже не волнует. Ротация выполнила свою работу. Хотели ротацию, вот и получили.


Это тебе ещё подняли
 
Taras Slobodyanik #:

Как я понимаю, у вас произошла покупка и рейтинг вырос, но так как "плохое описание", то рейтинг снова понизили.
Со временем вас понизят еще и метка "плохое описание" исчезнет сама собой, потому что "далекие" продукты скорее всего не проверяются. Потому вы и не видели своего "плохого описания" раньше.

   


Это чуть  ранее здесь подсветка (метками) производилась при покупке. Сейчас робот просто сканирует продукты и подсвечивает их без всяких покупок (по своим продуктам сужу, подсветки появились, а покупок не было).

 

вдруг подсветили розовым рейтинг, за плохое описание.

А что там плохового, вообще неясно. БОЛДОМ только имена параметров (а-ля GRID_COLORING), но они такие и есть. Раньше, ещё при полу-ручной модерации, было требование чтобы имена в описаниях и в самом продукте совпадали.

и стандартной рамкой (стилем) выделено предупреждение, которое действительно предупреждение. И больше никаких изысков в оформлении нет

Или теперь уже требуется добавлять вензелёчки и финтифлюшки ?

 
Maxim Kuznetsov #:

Или теперь уже требуется добавлять вензелёчки и финтифлюшки ?

Прочитайте начальный пост в теме.

 
На самом деле демок очень много, встречал даже платные версии по мин цене с ограничениями )))
И много рекламы в описании , особенно брокера.. 

 
Vladislav Andruschenko #:
И много рекламы в описании , особенно брокера.. 

Да это и сейчас есть...

 
Vladislav Andruschenko #:
На самом деле демок очень много, встречал даже платные версии по мин цене с ограничениями )))
И много рекламы в описании , особенно брокера.. 

Если в терминал встроить отправляемую статистику, с какого маркет-продукта кликнули по реф ссылке брокера, а потом написать авторам (или автоматическое сообщение продавцу, что "с вашего продукта произведены клики на недопустимые сайты, устраните проблему"), то проблема может решиться автоматически. Однако в настройках авторы могут спокойно оставить кучу разной текстовой инфы.

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