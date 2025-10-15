Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 18
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Игрался со своим магазином пару дней. Несколько наблюдений без выводов. Может кто дополнит своими наблюдениями - интересно знать побольше правил этой игры)
1. Продукт имеет два рейтинга (как платный продукт и бесплатный продукт).
2. Увеличение количества языков на которых сделано описание (даже при правильном и красивом оформлении) само по себе на рейтинг не влияет. За плохое описание (не по правилам) рейтинг продукта может быть существенно снижен (рейтинг подсвечен красным). За что то (может быть услуги интимного характера - не уверен) может быть повышен (рейтинг подсвечен зеленым).
3. Звезды.
3.1. С платными продуктами - купили, оценили, звезды в комментариях к оценке - звезды на витрине продукта. Если существенно увеличил цену на продукт - звезды в комментариях к продукту остались, звезды на витрине продукта слетели (за эту фичу - респект).
3.2. С бесплатными продуктами - ничего не понял. Звезды в комментариях к продукту есть а вот есть ли они на витрине продукта - это уже лотерея принцип которой мне не понятен.
4. Рейтинг продавца на рейтинг продукта не влияет (спасибо Volodymyr Zubov), проверил.
5. Рейтинг продукта максимально растет при покупках, немножко при скачивании демо версии или бесплатной версии и совсем чуть чуть по еще какой то причине (возможно переходы на страницу продукта потенциального покупателя).
6. Рейтинг продукта падает когда растет рейтинг других продуктов. То есть рейтинг это по сути просто место в списке всех продуктов маркета.
Доброго времени суток.
У меня простые наблюдения, могу добавить раз задали вопрос: Если создать продукт, опубликовать его, то почему-то ничего не будет происходить(нет частичной рандом ротации на главной витрине(пока аналитический вывод в рамках пары месяцев наблюдений)) - проверил это сам. Даже если он уровнем выше чем у других селлеров с аналогичным ПО или вровень. Сами юзеры мало что ищут - вот это смешной и забавный факт :) Они как я понял в основном скачивают то, что на первых страницах Маркета, а как туда попасть твоей программе хотя бы иногда - не понятно. Там что-то на подобии локальных монополий (потому что их похоже что не догнать по статистике), или я просто смутрю туда редко. Вот и все наблюдения. Много их сгенерировать пока не получилось :)
Доброго времени суток.
У меня простые наблюдения, могу добавить раз задали вопрос: Если создать продукт, опубликовать его, то почему-то ничего не будет происходить(нет частичной рандом ротации на главной витрине(пока аналитический вывод в рамках пары месяцев наблюдений)) - проверил это сам. Даже если он уровнем выше чем у других селлеров с аналогичным ПО или вровень. Сами юзеры мало что ищут - вот это смешной и забавный факт :) Они как я понял в основном скачивают то, что на первых страницах Маркета, а как туда попасть твоей программе хотя бы иногда - не понятно. Там что-то на подобии локальных монополий, или я просто смутрю туда редко. Вот и все наблюдения.
Заведи какую-нибудь бессмысленную тему на форуме и постоянно пиши в нее всякий бред. Может сработает :)
Заведи какую-нибудь бессмысленную тему на форуме и постоянно пиши в нее всякий бред. Может сработает :)
При вас тот эксперимент произошел, в соседней теме, пару месяцев назад, должны помнить это. Сами всё видели. Что о форуме: Форум не влияет вообще. Если раньше влиял, то сейчас вроде нет.
А вообще это мои наблюдения, у других могут быть другие наблюдения и опыт другой.
При вас тот эксперимент произошел, в соседней теме, пару месяцев назад, должны помнить это. Сами всё видели. Что о форуме: Форум не влияет вообще. Если раньше влиял, то сейчас вроде нет.
А вообще это мои наблюдения, у других могут быть другие наблюдения и опыт другой.
Маркет еще более алогичен, чем кажется :)
Маркет еще более алогичен, чем кажется :)
У меня нет такого прям большого опыта во всём том. Буквально пару месяцев наблюдений и всё. Может в будущем что-то иначе будет.
Могу еще написать то, что софт интересно из-за продаж развивать, если их нет, то и большого смысла нет хардкодить что-то, разве что как хобби. Маркет не такой большой как Google Play или там Microsoft Store и к тому же специализированный, мультимиллионных скачиваний и продаж на юзера/компанию тут нет, от того не возможно цены ставить по 5, 10, 15 или там 20 долларов, ибо жизнь нынче дорогая, на 50 долларов в магазине качественной и не вредной еды нынче 1 пакет выносишь. Должна быть рентабельность для продавцов.
Так что наблюдение о ценах исходя из изложенного выше - это то, что дешево тут быть не может. А сумма продаж, судя по всему, влияет на рейтинг продукта.
Вообще, тяжело обсуждать то, что не очень понятно как работает. Но вы можете поделиться своими наблюдениями.
У меня нет такого прям большого опыта во всём том. Буквально пару месяцев наблюдений и всё. Может в будущем что-то иначе будет.
Могу еще написать то, что софт интересно из-за продаж развивать, если их нет, то и большого смысла нет хардкодить что-то, разве что как хобби. Маркет не такой большой как Google Play или там Microsoft Store и к тому же специализированный, мультимиллионных скачиваний и продаж на юзера/компанию тут нет, от того не возможно цены ставить по 5, 10, 15 или там 20 долларов, ибо жизнь нынче дорогая, на 50 долларов в магазине качественной и не вредной еды нынче 1 пакет выносишь. Должна быть рентабельность для продавцов.
Так что наблюдение о ценах исходя из изложенного выше - это то, что дешево тут быть не может. А сумма продаж, судя по всему, влияет на рейтинг продукта.
Вообще, тяжело обсуждать то, что не очень понятно как работает. Но вы можете поделиться своими наблюдениями.
Я думаю, что нужен сайт продукта. Иначе он все равно потеряется, особенно на первых порах.
Я думаю, что нужен сайт продукта. Иначе он все равно потеряется, особенно на первых порах.
Подразумеваете сайт в вебе? Думаете его будут находить? Сайт могу за сутки запилить, это для меня легко - только вот не верю что его находить будут. Там нужно в SEO влить много(что никогда не окупится), в линки на заказных статьях в частности.
Тут сравнил MQL5 и PineScript от TradingView - ситуация конечно у PineScript так себе. И это при той шумной популярности самой трейдинг вью, которая видимо всё ещё находится в статусе "смотрелки" для толп людей. Там же еще по моему аккаунт продавца 1200 долларов стоил или около того.
Подразумеваете сайт в вебе? Думаете его будут находить? Сайт могу за сутки запилить, это для меня легко - только вот не верю что его находить будут. Там нужно в SEO влить много(что никогда не окупится), в линки на заказных статьях в частности.
Тут сравнил MQL5 и PineScript от TradingView - ситуация конечно у PineScript так себе. И это при той шумной популярности самой трейдинг вью, которая видимо всё ещё находится в статусе "смотрелки" для толп людей. Там же еще по моему аккаунт продавца 1200 долларов стоил или около того.
Подскажите, в описаниях продуктов на данный момент разрешены ссылки на внешние мониторинги, в частности, на myfxbook? И влияет ли их наличие на рейтинг, спасибо.