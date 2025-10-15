Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 5

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Теперь-бы хоть примерно знать-бы, как рассчитывается рейтинг.

Мои продукты где-то очень глубоко по непонятной причине, описание сделано по всем правилам.

@Pavel Kozlov, скажите хоть намёком, как считается рейтинг?
[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Теперь-бы хоть примерно знать-бы, как рассчитывается рейтинг.

Мои продукты где-то очень глубоко по непонятной причине, описание сделано по всем правилам.

@Pavel Kozlov, скажите хоть намёком, как считается рейтинг?
Может они просто никому не интересны
 
Vladislav Andruschenko #:
теперь не надо лазить по маркету и высчитывать...........

Мне бы терпения не хватило)

И это ещё не худший результат. Есть и 17000. Посмотрим, как через месяц поменяется.

 
Vadim Zotov #:
Спасибо, что показали разработчикам рейтинг продуктов!

И где его увидеть? Зашёл в свой профиль - всё по-старому, никаких рейтингов своих продуктов не нашёл.

 
Artyom Trishkin #:

И где его увидеть? Зашёл в свой профиль - всё по-старому, никаких рейтингов своих продуктов не нашёл.

Вкладка мои продукты. Там есть новая колонка.

 
Pavel Verveyko #:

Вкладка мои продукты. Там есть новая колонка.

Это не в профиле. Это в маркете - уже нашёл, спасибо.

 
Vitaly Muzichenko #:

Теперь-бы хоть примерно знать-бы, как рассчитывается рейтинг.

Мои продукты где-то очень глубоко по непонятной причине, описание сделано по всем правилам.

@Pavel Kozlov, скажите хоть намёком, как считается рейтинг?

1) Подсчет рейтинга, мягко говоря, оригинальный.

Один платный индюк у меня с пятью звездами стоит чуть ли не на последней странице, на которой звезд ни у кого, вообще, нет. 

2) Смотрю также динамику рейтинга  бесплатных индюков. На сайте MQL5 позиции их постоянно обновляются и это хорошо.  Но  в приложении "Маркет" метатрейдера  они  застыли  навечно. Там, что база данных совсем не обновляется?  

 
Aleksey Ivanov #:

1) Подсчет рейтинга, мягко говоря, оригинальный.

Один платный индюк у меня с пятью звездами стоит чуть ли не на последней странице, на которой звезд ни у кого, вообще, нет. 

2) Смотрю также динамику рейтинга  бесплатных индюков. На сайте MQL5 позиции их постоянно обновляются и это хорошо.  Но  в приложении "Маркет" метатрейдера  они  застыли  навечно. Там, что база данных совсем не обновляется?  

Может потому, что индюков и сов ищут на птицефермах?

 
Aleksey Ivanov #:

1) Подсчет рейтинга, мягко говоря, оригинальный.

Сколько в маркете, столько жалуется на рейтинг.

 
Aleksey Ivanov #:

1) Подсчет рейтинга, мягко говоря, оригинальный.


Не оригинальный, обычный. Продаться хорошо в топе , плохо значит место продукта у ***.

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