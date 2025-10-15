Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 5
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Теперь-бы хоть примерно знать-бы, как рассчитывается рейтинг.
Мои продукты где-то очень глубоко по непонятной причине, описание сделано по всем правилам.@Pavel Kozlov, скажите хоть намёком, как считается рейтинг?
Теперь-бы хоть примерно знать-бы, как рассчитывается рейтинг.
Мои продукты где-то очень глубоко по непонятной причине, описание сделано по всем правилам.@Pavel Kozlov, скажите хоть намёком, как считается рейтинг?
теперь не надо лазить по маркету и высчитывать...........
Мне бы терпения не хватило)
И это ещё не худший результат. Есть и 17000. Посмотрим, как через месяц поменяется.
Спасибо, что показали разработчикам рейтинг продуктов!
И где его увидеть? Зашёл в свой профиль - всё по-старому, никаких рейтингов своих продуктов не нашёл.
И где его увидеть? Зашёл в свой профиль - всё по-старому, никаких рейтингов своих продуктов не нашёл.
Вкладка мои продукты. Там есть новая колонка.
Вкладка мои продукты. Там есть новая колонка.
Это не в профиле. Это в маркете - уже нашёл, спасибо.
Теперь-бы хоть примерно знать-бы, как рассчитывается рейтинг.
Мои продукты где-то очень глубоко по непонятной причине, описание сделано по всем правилам.@Pavel Kozlov, скажите хоть намёком, как считается рейтинг?
1) Подсчет рейтинга, мягко говоря, оригинальный.
Один платный индюк у меня с пятью звездами стоит чуть ли не на последней странице, на которой звезд ни у кого, вообще, нет.
2) Смотрю также динамику рейтинга бесплатных индюков. На сайте MQL5 позиции их постоянно обновляются и это хорошо. Но в приложении "Маркет" метатрейдера они застыли навечно. Там, что база данных совсем не обновляется?
1) Подсчет рейтинга, мягко говоря, оригинальный.
Один платный индюк у меня с пятью звездами стоит чуть ли не на последней странице, на которой звезд ни у кого, вообще, нет.
2) Смотрю также динамику рейтинга бесплатных индюков. На сайте MQL5 позиции их постоянно обновляются и это хорошо. Но в приложении "Маркет" метатрейдера они застыли навечно. Там, что база данных совсем не обновляется?
Может потому, что индюков и сов ищут на птицефермах?
1) Подсчет рейтинга, мягко говоря, оригинальный.
Сколько в маркете, столько жалуется на рейтинг.
1) Подсчет рейтинга, мягко говоря, оригинальный.
Не оригинальный, обычный. Продаться хорошо в топе , плохо значит место продукта у ***.