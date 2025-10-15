Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 8
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Рейтинг от чего, от первого места ?
Рейтинг от чего, от первого места ?
ага
Более двух месяцев назад мы внесли изменения в правила Маркета, касающиеся оформления продуктов. Все продавцы имели достаточно времени, чтобы исправить описания:
Теперь все продукты с плохо оформленным описанием будут автоматически понижаться в рейтинге.
Здравствуйте, сейчас увидел, что мой продукт понижен в рейтинге.
Прошу прощения, что значит формулировка "плохое описание".
1) Что именно мне нужно исправить? (я всё проверял сразу. как появились подобные темы на форуме)
Читал, что после изменения описания. нужно подождать пару дней для перестройки рейтинга. Если точно не известно что исправлять, а потом нужно ждать, как изменился рейтинг. Получается, что я, методом проб и ошибок, должен угадывать, что именно не нравится роботу(или человеку) в моём описании. Это какой то неточный и продолжительный процесс.
))))
еще про формулу Выхода в топ спросите.
У меня некоторые продукты "зелененькие":
Красных нет. Большинство — нейтральные (без подсветки).
Из двух идентичных бесплатных продуктов, зеленым подсвечен тот, у которого описание переведено на 5 языков. У которого на 2 — не подсвечен. Лайфхак, короче (click to play):
Лайфхак, короче (click to play):
Спасибо