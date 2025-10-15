Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 8

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Рейтинг от чего, от первого места ?

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Volodymyr Zubov #:

Рейтинг от чего, от первого места ?


ага

 
MetaQuotes:

Более двух месяцев назад мы внесли изменения в правила Маркета, касающиеся оформления продуктов. Все продавцы имели достаточно времени, чтобы исправить описания:

  • Убрать лишние стили, иконки и смайлики
  • Убрать ссылки на сторонние ресурсы
  • Поставить ссылки на встроенные чаты MQL5.com вместо сторонних мессенджеров
  • и т.д.

Теперь все продукты с плохо оформленным описанием будут автоматически понижаться в рейтинге.

Здравствуйте, сейчас увидел, что мой продукт понижен в рейтинге.

Прошу прощения, что значит формулировка "плохое описание".
1) Что именно мне нужно исправить? (я всё проверял сразу. как появились подобные темы на форуме)
Читал, что после изменения описания. нужно подождать пару дней для перестройки рейтинга. Если точно не известно что исправлять, а потом нужно ждать, как изменился рейтинг. Получается, что я, методом проб и ошибок, должен угадывать, что именно не нравится роботу(или человеку) в моём описании. Это какой то неточный и продолжительный процесс.

 

))))

 еще про формулу Выхода в топ спросите. 

 
А может мне кто-то внятно объяснить кому интересен этот ТОП? Ведь если каждый продавец рвётся вперёд и добивается в этом успеха, значит кто-то отодвигается взад… Дальше он начинает напрягаться и движется вперёд двигая взад конкурента… Нескончаемая «война» за рейтинг… Ну понятно такие как я, нигде не размещающие рекламу своих поделок, заинтересованы в рейтинге, да и то я сомневаюсь, в связи с тем, что я этим не интересуюсь. А те кто размещает информацию о своих поделках ведь дают сцыльки и там пофигу в каком месте маркета это размещено… Не так-ли???
 
Хорошо. Появилась возможность очищать свои заявки на друзей от тех друзей, что на заявки не откликаются.
 
Если описание отредактировано правильно, то розовый фон рейтинга исчезнет сразу, после сохранения описания?

 

У меня некоторые продукты "зелененькие":

Красных нет. Большинство — нейтральные (без подсветки).

 

Из двух идентичных бесплатных продуктов, зеленым подсвечен тот, у которого описание переведено на 5 языков. У которого на 2 — не подсвечен. Лайфхак, короче (click to play):


 
Andrey Khatimlianskii #:

Лайфхак, короче (click to play):

Спасибо

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