Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 11
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О, смотрю сейчас все исправили. И рейтинг продукта восстановился и его положение в топе бесплатных индикаторов, что также вернулся (топ) к прежнему виду. Значит все-таки сбой сортирующей программы, но за ответ, все равно, большое спасибо.
Скорее всего администрация проводит исследования, это уже не в первый раз и это на самом деле очень интересно. Сейчас в топе маркета продукты дорогие даже очень. Ранее были дешёвые, возможно администрация изучает поведение посетителей. Как тогда когда все меню было справа....
Скорее всего администрация проводит исследования, это уже не в первый раз и это на самом деле очень интересно. Сейчас в топе маркета продукты дорогие даже очень. Ранее были дешёвые, возможно администрация изучает поведение посетителей. Как тогда когда все меню было справа....
Был у меня популярный бесплатный индикатор, 7000 скачиваний, 10 отзывов , все пятерки. Место 1500.
много раз было сказано, нужен робот, тупой, а не уникальный индикатор, но если ты будешь уникальным продавцом, то можно и индикатор предложить свой рабочий,
Максимка у нас недавно тут так сделал
много раз было сказано, нужен робот, тупой, а не уникальный индикатор, но если ты будешь уникальным продавцом, то можно и индикатор предложить свой рабочий
Был у меня популярный бесплатный индикатор, 7000 скачиваний, 10 отзывов , все пятерки. Место 1500.
Продукт не имеет отзывов покупателей, которые заплатили за него деньги. Поэтому и нет звезд. Когда появятся покупатели и оставят отзывы со звездами, тогда и будут звездочки на платном продукте.
Продукт не имеет отзывов покупателей, которые заплатили за него деньги. Поэтому и нет звезд. Когда появятся покупатели и оставят отзывы со звездами, тогда и будут звездочки на платном продукте.
Вы бы купили продукт на 7500 месте, без звёзд и отзывов? Риторический вопрос.
Да не переживайте так, кому нужно, тот купит, вот у меня у продуктов низкий рейтинг - я уж и перевод сделал - улучшений нет - ну и ладно.
Да не переживайте так, кому нужно, тот купит, вот у меня у продуктов низкий рейтинг - я уж и перевод сделал - улучшений нет - ну и ладно.