Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 11

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Aleksey Ivanov #:

О, смотрю сейчас все исправили. И рейтинг продукта восстановился и его положение в топе бесплатных индикаторов, что также вернулся (топ) к прежнему виду. Значит все-таки сбой сортирующей программы, но за ответ, все равно, большое спасибо.

Скорее всего администрация проводит исследования, это уже не в первый раз и это на самом деле очень интересно. Сейчас в топе маркета продукты дорогие даже очень. Ранее были дешёвые, возможно администрация изучает поведение посетителей. Как тогда когда все меню было справа....

[Удален]  
Vladimir Pastushak #:

Скорее всего администрация проводит исследования, это уже не в первый раз и это на самом деле очень интересно. Сейчас в топе маркета продукты дорогие даже очень. Ранее были дешёвые, возможно администрация изучает поведение посетителей. Как тогда когда все меню было справа....

Надо зачеркнуть большие цифры и снизу поставить 30 $. Сметут всё и роботы закончатся. Психология
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Был у меня популярный бесплатный индикатор, 7000 скачиваний, 10 отзывов , все пятерки. Место 1500.
Сделал платным. Все звёзды убрали . Отзывы тоже. Место 7500.
Да сдался мне такой маркет, убрал
 
Vladimir Baskakov #:
Был у меня популярный бесплатный индикатор, 7000 скачиваний, 10 отзывов , все пятерки. Место 1500.
Сделал платным. Все звёзды убрали . Отзывы тоже. Место 7500.
Да сдался мне такой маркет, убрал

много раз было сказано, нужен робот, тупой, а не уникальный индикатор, но если ты будешь уникальным продавцом, то можно и индикатор предложить свой рабочий,

Максимка у нас недавно тут так сделал

[Удален]  
Fast235 #:

много раз было сказано, нужен робот, тупой, а не уникальный индикатор, но если ты будешь уникальным продавцом, то можно и индикатор предложить свой рабочий

Попытался понять, не получилось
 
Vladimir Baskakov #:
Был у меня популярный бесплатный индикатор, 7000 скачиваний, 10 отзывов , все пятерки. Место 1500.
Сделал платным. Все звёзды убрали . Отзывы тоже. Место 7500.
Да сдался мне такой маркет, убрал

Продукт не имеет отзывов покупателей, которые заплатили за него деньги. Поэтому и нет звезд. Когда появятся покупатели и оставят отзывы со звездами, тогда и будут звездочки на платном продукте.

[Удален]  
Rashid Umarov #:

Продукт не имеет отзывов покупателей, которые заплатили за него деньги. Поэтому и нет звезд. Когда появятся покупатели и оставят отзывы со звездами, тогда и будут звездочки на платном продукте.

Вы бы купили продукт на 7500 месте, без звёзд и отзывов? Риторический вопрос.
И как изменилось его качество, после того , как он стал платным. Хуже линии прорисовывает? Это не советник, индикатор
 
Есть много желающих накрутить рейтинг на бесплатном продукте, а потом выставить его с невинным лицом на продажу. 
Тот кто хочет продавать, ищет возможность. Кто не может, ищет виноватых.
 
Vladimir Baskakov #:
Вы бы купили продукт на 7500 месте, без звёзд и отзывов? Риторический вопрос.
И как изменилось его качество, после того , как он стал платным. Хуже линии прорисовывает? Это не советник, индикатор

Да не переживайте так, кому нужно, тот купит, вот у меня у продуктов низкий рейтинг - я уж и перевод сделал - улучшений нет - ну и ладно.


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Aleksey Vyazmikin #:

Да не переживайте так, кому нужно, тот купит, вот у меня у продуктов низкий рейтинг - я уж и перевод сделал - улучшений нет - ну и ладно.


Я не переживаю, просто что-то:не то. 8000долларовые продукты в топе. Отзывы, звёзды. Не верю.
Лучше сделать среднюю цену для всех продуктов. Это несложно, как в фикспрайс.
Все , по большому счёту, покупают кота в мешке, никто ничего не гарантирует. Поэтому могли бы и компенсировать. Но кому я говорю
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