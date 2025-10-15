Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 20
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запретили бы те же формулировки,что торгует ии и подобное..которого еще нет в приходе..
Почему нет? Он есть, но он стохастический попугай, и торговать прибыльно не умеет. Как и большинство тех, кто называет себя трейдерами
Лимит описания 32000 символов - это суммарный лимит всех описаний на всех языках? А не лимит одного конкретного описания на одном языке. Почему тогда в каждой вкладке отображается только набранное в этой вкладке количество знаков, а не общее число суммарных знаков во всех языковых вкладках описания
Лимит описания 32000 символов - это суммарный лимит всех описаний на всех языках? А не лимит одного конкретного описания на одном языке. Почему тогда в каждой вкладке отображается только набранное в этой вкладке количество знаков, а не общее число суммарных знаков во всех языковых вкладках описания
Вы сами переводите ? С Русского на Английский и по языкам через транслейт, Английский - на Немецкий и далее. Азиатские - на английском.
Насколько я понял по документации, наличие переводов в этих вкладках способствует повышению оценки продукта алгоритмами маркета. Я сам не вижу никакого смысла их заполнять вручную, при наличии мощных переводчиков, к тому же находясь на сайте компании, давно специализирующейся на ИИ
Вот такая зеленая подсветка будет и то после покупки, на рейтинг оно влияет на единицу.
Вот такая зеленая подсветка будет и то после покупки, на рейтинг оно влияет на единицу.
А где Вы эту надпись видите, я что-то не нашел, где отображается место в рейтинге
Её можно увидеть на странице ваших продуктов при наведении мыши на значение рейтинга (#XXX)
Вот что обязательно нужно сделать разработчикам - вместо того чтобы тащить за собой воз давно неактуального старого - побуждая продавцов переводить описания на кучу языков через сервис фриланс 😂 Сделать кнопку в МТ5 автоматического перевода описания с языка продавца на язык терминала. Тут работы на полдня разработчику терминала, а польза очевидна всем. При открытии продукта в браузере такая возможность предоставляется самим браузером. Внутри терминала МТ5 такой возможности я не нашел, видимо ее нет. Ну господа, вы же высокотехнологичная компания, а это уже фактический вчерашний день.
Пример:
То же самое в браузере переводится автоматически: