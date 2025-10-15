Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 4
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Пожалуйста добавьте в статистику по месяцам не только отчет по продажам, а и отчет по демо-закачкам. Функция необходимая для анализа эфективности маркетинга и изучения интереса. Сейчас начался новый месяц вижу количество закачек, но незнаю каких именно продуктов.
Для того, чтобы увидеть данные по скачкам демо, необходимо выбрать раздел "Скачано демо" над графиком.
Кроме тго, если прокрутить страницу вниз, можно увидеть график распределения продаж по продуктам, а так же скачать отчёт по продажам за каждый месяц.
Для того, чтобы увидеть данные по скачкам демо, необходимо выбрать раздел "Скачано демо" над графиком.
Кроме тго, если прокрутить страницу вниз, можно увидеть график распределения продаж по продуктам, а так же скачать отчёт по продажам за каждый месяц.
Статистика по закачкам есть, но она общая. Отчет детальный есть только по продажам. Очень нужен детальный отчет по месяцу и о закачках.
Информацию о скачках демо каждого отдельного продукта можно найти в панели управления продуктом.
Информацию о скачках демо каждого отдельного продукта можно найти в панели управления продуктом.
Я это понимаю, но тогда нужно вручную вести статистику закачек.
Но вот какой же продукт скачали остается загадка.
Есть отчет за весь период в виде графика, если переключаеш на месяц всервно за весь период. Очень нужна сортировка хотябы за новый, последний месяц.
Названия продуктов затер на скрине.
Есть отчет за весь период в виде графика, если переключаеш на месяц всервно за весь период. Очень нужна сортировка хотябы за новый, последний месяц.
Названия продуктов затер на скрине.
Предлагаю вам ознакомиться со статьёй https://www.mql5.com/ru/articles/385
Там подробно описано, где можно получить статистику скачек для каждого продукта.
Спасибо, что показали разработчикам рейтинг продуктов!
Присоединяюсь )) Был приятно удивлен.