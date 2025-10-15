Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания - страница 17
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Здравствуйте! Когда появляется информация для других пользователей, что советник был продан определенное количество раз? Через какое время после продажи имею в виду.. Мой советник продался, но информации об этом нет возле него, и соответственно, я думаю, что его рейтинг тоже не обновляется
Никогда и не было такой информации. Можно только косвенно судить по кол-ву комментариев.
Никогда и не было такой информации. Можно только косвенно судить по кол-ву комментариев.
раньше когда-то была.
Кол-во скаченных и кол-во проданных было публично доступно. Было интересно смотреть как там лидеры или ближайшие
Сейчас вследствии стухлости маркета даже и не любопытно.
Никогда и не было такой информации. Можно только косвенно судить по кол-ву комментариев.
есть информация
есть информация
ПЯтьдесят четыре покупки!!11
Да где они берут клиентуру
ПЯтьдесят четыре покупки!!11
Да где они берут клиентуру
может ведут каналы там обсуждаются нюансы работы и прочее, здесь оформляется сделка с привязкой
нужно продвигать товар сигналами и сообществами
нет сигнала - наверное не продашь, я тут смотрел много роботов с сигналами по золоту продается, и тут вопрос, а как они будут торговать когда золото упрется в потолок с застоем в несколько лет * х)
грамотность покупателей капец тут.
Интересно. Может кто знает, влияет ли рейтинг продавца на рейтинг продукта? И вообще на что влияет рейтинг продавца?
На рейтинг продукта точно рейтинг продавца на прямую не влияет. Рейтинг продавца как и опыт работы в годах косвенно влияет на степень доверия потенциального покупателя и если это увеличит продажи, то конечно повлияет и на рейтинг продукта.
Игрался со своим магазином пару дней. Несколько наблюдений без выводов. Может кто дополнит своими наблюдениями - интересно знать побольше правил этой игры)
1. Продукт имеет два рейтинга (как платный продукт и бесплатный продукт).
2. Увеличение количества языков на которых сделано описание (даже при правильном и красивом оформлении) само по себе на рейтинг не влияет. За плохое описание (не по правилам) рейтинг продукта может быть существенно снижен (рейтинг подсвечен красным). За что то (может быть услуги интимного характера - не уверен) может быть повышен (рейтинг подсвечен зеленым).
3. Звезды.
3.1. С платными продуктами - купили, оценили, звезды в комментариях к оценке - звезды на витрине продукта. Если существенно увеличил цену на продукт - звезды в комментариях к продукту остались, звезды на витрине продукта слетели (за эту фичу - респект).
3.2. С бесплатными продуктами - ничего не понял. Звезды в комментариях к продукту есть а вот есть ли они на витрине продукта - это уже лотерея принцип которой мне не понятен.
4. Рейтинг продавца на рейтинг продукта не влияет (спасибо Volodymyr Zubov), проверил.
5. Рейтинг продукта максимально растет при покупках, немножко при скачивании демо версии или бесплатной версии и совсем чуть чуть по еще какой то причине (возможно переходы на страницу продукта потенциального покупателя).
6. Рейтинг продукта падает когда растет рейтинг других продуктов. То есть рейтинг это по сути просто место в списке всех продуктов маркета.