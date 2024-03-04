Некоторые признаки правильных ТС - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В таком виде будет достаточно?
Вы несколько переоцениваете оппонентов. Метод проверки дан универсальный.
Тики. Пример выше - чистое везение. Картина с продолжением.
Выделенное - частичное слитие. Выдержать такое уже не по силам. Остановил эксперимент.
Сейчас, можно логику ТС не на тиках строить. Графики для этого достаточно пушистые.
Отлично понимаю, что такое отрицательная цена. Но как работать с отрицательным относительным изменением цены - нет.
Ну и не надо.
Хотел узнать, удалось ли перевести свои стратегии на математически правильные? Или что-то обнаружилось, что было решено полностью на них не переходить? Старые стратегии при этом ушли в утиль? Или математически правильные для нахождения закономерностей, а для торговли остались и обычные?
Для изучения синтетиков.
Отлично понимаю, что такое отрицательная цена. Но как работать с отрицательным относительным изменением цены - нет.
Переворот фазы.
.
Поисковые процессы.
.
.Нечто сродни этому.
Ну и не надо.
ну как же, предусмотреть в ТС-ке надо.
Наказали уже...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Некоторые признаки правильных ТС
fxsaber, 2020.02.28 02:27
Рыночные закономерности не меняются в случаях
Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученным из оригинального действиями, что описаны выше.
Нужно понять, на какой коэффициент домножать произвольный цВР, чтобы выставить, например, digits = 5 с одинаковыми свойствами.
Как пример, вот два символа с digits = 5.
Понятно, что EURSEK нужно домножать на число значительно меньшее единицы, чтобы получить схожие с AUDCHF свойства при том же digits.
Но если нет AUDCHF, как ориентира? И символы не только с форекса, а любой природы - крипта, индексы, фьючерсы и т.д. Какое правило нормализации выбрать?
Какое правило нормализации выбрать?
используйте то что понятно как работает
как вариант нормализация входных данный в примерах обучения НС
вот в статье https://www.mql5.com/ru/articles/497 пример (читать раздел "Нормализация входных данных")