Дизайн терминала Metatrader - страница 8
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Следующее, чем я займусь, это проанализирую и продемонстрирую лучшее меню, которое появляется при клике на правую кнопку.
Первое, с чем мы должны работать. Сравним, как это выглядит в двух платформах
Справедливости ради в TW правая кнопка вообще ни о чём
А вот настройки графика примерно правильно сделаны (т.е. есть логика, включающая сохранение шаблона с любой вкладки)
Итак.
Первое и что уже можно легко сделать - оптимизировать меню
Я не соблюдал масштаб, но меню станет в 2 раза меньше.
Если использовать новый дизайн, где широкие строки и плиточный дизайн, то можно сделать красивее, удобнее и также компактно.
Остаётся нарисовать такой новый дизайн и на его основе переделать Настройки, где наконец будет возможность сохранить шаблон. Это позже.
Вот дизайн новой Hyper OS от Сяоми, которую сравнили с IOS.
Собственно, шторка, это своего рода совмещение настроек верхнего меню софта и правой кнопки.
Если радикально подходить к новому стилю меню правой кнопки терминала, то можно взять пару идей.
В раздумьях, как скомпоновать правильно не перегнув, нужно день-два на решение.
Предлагаю сначала разобраться с шаблонами, что можно сделать прямо сейчас
Многий софт выводит дополнительные параметры перед сохранением. Пример с известного графического редактора
Теперь предложение с шаблонами
Ну кокова кросота и простота
Теперь перейдём к меню правой кнопки в новом дизайне.
Для себя пока оставлю пару идей, что добавить:
1. Информация по инструменту // как же часто мне нужна была эта функция, когда тестировал советники и торговые панели
2. Во всплывающем под-окне с ценой добавить блок нарисовать линию. // как же часто я ставил вертикальные линии, чтобы конкретизировать графический баг и сделать скриншот
2.1 новый объект "перекрестие" было бы удобнее
2.2. новый объект - "RR прямоугольник" - просто круть для вызова из меню правой кнопки (это отдельного поста потом потребует)
Вот просто пример, когда идея на начальном этапе может выглядеть несуразной...
Думал, что для Indicators, Experts, Object List нужны виджеты:
1. Удобно кликнуть
2. В 1 строку по логике
3. Видно количество (!) //очень удобно
В итоге.
Кажется я не попал с цветовым решением
А для Советников цвет может быть серым, если отключена Автоторговля, а включить её можно было бы с окна Experts List.
Пока всё, буду дальше думать. Сегодня лень
Сейчас глянул принцип добавления индикатора в Web терминале
1) кругом обвёл проблему с графикой
2) прямоугольником обвёл нелогичное поведение кнопок "торговли в один клик" и "добавление нового ордера". Если активировать функцию, то она становится по стилю, как ненажатая. Это сбивает с толку.
3) отсутствует графика скроллинг-ползунка
А вот толстая линия-раграничитель должна перекочевать на все разделительные места терминала. Нужно хотя бы вывести в настройки толщину для тестов.
Что можно взять отсюда для будущих обновлений десктопного терминала (пока думаю над меню правой кнопки + меню настроек графика) - размер шрифта, высота строк, стиль кнопок, табов, тень от окна настроек.
//Очень качественный стиль меню (если не брать в расчёт неправильную по стилю иконку календаря, а две иконки рядом не поменять)
//Вот ещё нелогичность в плюсах и минусах. Вверху нелогично. Ведь минус слева должен быть.
Что-то сейчас не до дизайна, перерыв в идеях (а их много).
Однако предложение по Web-терминалу:
1. Открывать терминал с валютными парами без входа в свой счёт
Наверное, как-то договариваются с брокерами, чтобы можно было транслировать их котировки. Уверен, что сами брокеры бесплатно такое одобрят, ведь для них это реклама. И для МТ5 реклама, т.к. брокеров стоит выбирать тех, у которых есть купленный сервак (может доп.опция к аренде).
Также создать СЕО-страницы всех валютных пар. Чтобы вбил в поиск курс валюты, EURUSD и прочее, и открыл график (быстро, моментально, в мгновение) web-терминала.
2. FOREX умирает! Вот прямо сильно. Ещё немного и всё. Конечно, никуда не денутся спекуляции валют. Рынок резко развернулся в сторону фондового, он растёт каждый год. Сейчас будет бум ИИ-компаний, пузырь за пузырём.
Поскольку подобные рынки уже не используют хэдж счета, то нужно больше уделить внимание неттинг счетам, фондовые рынки, крупные биржи. Есть ли неттинг демка у MQ?
Тут ещё всякие Api и куча функционала бирж. Портфельные мониторинги, собери корзину акций и прочие фишки можно подсмотреть из банковских и специализированных приложений.
В общем, ориентир - терминал для инвесторов, а не FOREX-спекулянтов (репутация на уровне лохотрона)
Просто мнение, не берите во внимание.