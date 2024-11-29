Дизайн терминала Metatrader - страница 2
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Делимся наблюдениями исключительно по визуалу и дизайну.
в современном софте за изобретение "риббонс" поубивал бы.
Терминал более широк чем высок, и от небольшой высоты ещё отжирают полосу. По первости наверное удобно - все кнопоцки видно. А далее, когда всё запомнено, получается что отъели рабочее поле
Цвет и стили иконок - на вкус и цвет....по мне так вообще хватило бы command prompt и "горячих клавиш", без изысков
в современном софте за изобретение "риббонс" поубивал бы.
Терминал более широк чем высок, и от небольшой высоты ещё отжирают полосу. По первости наверное удобно - все кнопоцки видно. А далее, когда всё запомнено, получается что отъели рабочее поле
Цвет и стили иконок - на вкус и цвет....по мне так вообще хватило бы command prompt и "горячих клавиш", без изысков
Я раньше тоже не любил ribbons, но потом оказалось что они даже удобнее чем классические плавающие панели, проверено.
в современном софте за изобретение "риббонс" поубивал бы.
Терминал более широк чем высок, и от небольшой высоты ещё отжирают полосу. По первости наверное удобно - все кнопоцки видно. А далее, когда всё запомнено, получается что отъели рабочее поле
Цвет и стили иконок - на вкус и цвет....по мне так вообще хватило бы command prompt и "горячих клавиш", без изысков
А вот тёмно-серая тема у Оффиса фиговая
Ужас.
похоже у Вас устаревшая версия.
похоже у Вас устаревшая версия.
Возможно. Но что и следовало доказать. Теперь иконки стали меньше, чтобы увеличить пространство между элементами. Истинный UI/UX дизайн тёмной темы.
Итак, продолжаю тему с дизайном и удобством.
На сей раз хотел бы обратить внимание на удобства работы с выбором таймфреймов.
Возможно кто-то не знал, но есть настройка кастомизации панельки таймфреймов, которую можно найти нажав на правую клавишу мыши.
Демонстрация существующего функционала:
А ещё в разделе Charts можно выбрать любой таймфрейм
Я вот что предлагаю. Объединить кастомизацию и выбор таймфрейма из списка в дополнительной кнопке:
Думаю, мне не показалось, что подобный функционал был бы очень удобный!
Ваше мнение?
Ветка для жертв курсов UX/UI-дизайна?
Для всех. И для клоунов, и для тролей тоже.
Однако основная суть ветки - сделать терминал МТ5 красивее и удобнее.
Мы предлагаем идеи, а разработчики решают, что можно взять на заметку, а что нет.
Однако основная суть ветки - сделать терминал МТ5 красивее и удобнее.
Мы предлагаем идеи, а разработчики решают, что можно взять на заметку, а что нет.
хм... а точно Вашу помощь просили разработчики?
терминал позиционируется как средство для АТС, вижу, что основная работа идет на поддержание языка и тестера стратегий и интеграции с другими языками
ЗЫ: если всё-таки Вас слышат.... попросите там шрифт комментария на чарте увеличить , давно просил, но напрягает до сих пор, знаю, что многие ставят увеличение экрана в Виндовс, имхо, не удобно