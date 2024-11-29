Дизайн терминала Metatrader - страница 2

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Vitaliy Kuznetsov:

Делимся наблюдениями исключительно по визуалу и дизайну.


в современном софте за изобретение "риббонс" поубивал бы. 

Терминал более широк чем высок, и от небольшой высоты ещё отжирают полосу. По первости наверное удобно - все кнопоцки видно. А далее, когда всё запомнено, получается что отъели рабочее поле

Цвет и стили иконок - на вкус и цвет....по мне так вообще хватило бы command prompt и "горячих клавиш", без изысков

 
Maxim Kuznetsov:

в современном софте за изобретение "риббонс" поубивал бы. 

Терминал более широк чем высок, и от небольшой высоты ещё отжирают полосу. По первости наверное удобно - все кнопоцки видно. А далее, когда всё запомнено, получается что отъели рабочее поле

Цвет и стили иконок - на вкус и цвет....по мне так вообще хватило бы command prompt и "горячих клавиш", без изысков

Я раньше тоже не любил ribbons, но потом оказалось что они даже удобнее чем классические плавающие панели, проверено.

 
Maxim Kuznetsov:

в современном софте за изобретение "риббонс" поубивал бы. 

Терминал более широк чем высок, и от небольшой высоты ещё отжирают полосу. По первости наверное удобно - все кнопоцки видно. А далее, когда всё запомнено, получается что отъели рабочее поле

Цвет и стили иконок - на вкус и цвет....по мне так вообще хватило бы command prompt и "горячих клавиш", без изысков

А по мне - терминал для торговли. Все остальное надо сделать отключаемым.
 
Vitaliy Kuznetsov:


А вот тёмно-серая тема у Оффиса фиговая

Ужас.

похоже у Вас устаревшая версия.


 
Nikolai Semko:

похоже у Вас устаревшая версия.

Возможно. Но что и следовало доказать. Теперь иконки стали меньше, чтобы увеличить пространство между элементами. Истинный UI/UX дизайн тёмной темы.

 

Итак, продолжаю тему с дизайном и удобством.

На сей раз хотел бы обратить внимание на удобства работы с выбором таймфреймов.


Возможно кто-то не знал, но есть настройка кастомизации панельки таймфреймов, которую можно найти нажав на правую клавишу мыши.

Демонстрация существующего функционала:



А ещё в разделе Charts можно выбрать любой таймфрейм


Я вот что предлагаю. Объединить кастомизацию и выбор таймфрейма из списка в дополнительной кнопке:


Думаю, мне не показалось, что подобный функционал был бы очень удобный!

Ваше мнение?

 
Ветка для жертв курсов UX/UI-дизайна?
 
Главное, что бы кнопочки память не жрали и не отвлекали своей привлекательностью. А как нарисовано - до фанаря. Так-то можно и мерцающую "гирлянду" повесить.
 
Dmitry Fedoseev:
Ветка для жертв курсов UX/UI-дизайна?

Для всех. И для клоунов, и для тролей тоже.

Однако основная суть ветки - сделать терминал МТ5 красивее и удобнее.

Мы предлагаем идеи, а разработчики решают, что можно взять на заметку, а что нет.

 
Vitaliy Kuznetsov:

Однако основная суть ветки - сделать терминал МТ5 красивее и удобнее.

Мы предлагаем идеи, а разработчики решают, что можно взять на заметку, а что нет.

хм... а точно Вашу помощь просили разработчики?

терминал позиционируется как средство для АТС, вижу, что основная работа идет на поддержание языка и тестера стратегий и интеграции с другими языками


ЗЫ: если всё-таки Вас слышат.... попросите там шрифт комментария на чарте  увеличить , давно просил, но напрягает до сих пор, знаю, что многие ставят увеличение экрана в Виндовс, имхо, не удобно

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