Предложение: Разрешить свободное перемещение по оси Y при включённом Scale Fix

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Я не хочу сравнивать MT5 с TradingView. На самом деле мне очень нравится MT5, и я никогда не использую TradingView для анализа графиков.

Однако есть одна функция, которую я хотел бы предложить улучшить — Scale Fix. Когда она включена, мне очень неудобно перемещать график вверх и вниз.

Я хотел бы, чтобы MT5 работал так же, как TradingView в этом отношении. Когда пользователь нажимает и перетаскивает ценовую шкалу (ось Y), фиксированный масштаб должен временно отключаться, чтобы график можно было свободно и комфортно перемещать вверх и вниз.

Я уже много раз поднимал этот вопрос, и многие пользователи поддержали это предложение. Возможно, наши талантливые разработчики сейчас заняты проектом AI Assistant, поэтому этому вопросу пока не уделяется внимания.

Ещё раз публикую это предложение в надежде, что оно будет рассмотрено. Меня действительно очень раздражает и сильно ограничивает необходимость анализировать графики с такими жёсткими ограничениями по оси Y.



Проекты позволяют создавать прибыльных торговых роботов! Но это не точно
Проекты позволяют создавать прибыльных торговых роботов! Но это не точно
  • 2020.06.11
  • www.mql5.com
Большая программа начинается с маленького файла, который затем начинает расти в размерах, наполняться множеством функций и объектов. Большинство разработчиков роботов справляется с этой проблемой с помощью включаемых файлов. Но лучше сразу же начинать писать любую программу для трейдинга в проекте — это выгодно во всех отношениях.
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