Предложение: Разрешить свободное перемещение по оси Y при включённом Scale Fix
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Я не хочу сравнивать MT5 с TradingView. На самом деле мне очень нравится MT5, и я никогда не использую TradingView для анализа графиков.
Однако есть одна функция, которую я хотел бы предложить улучшить — Scale Fix. Когда она включена, мне очень неудобно перемещать график вверх и вниз.
Я хотел бы, чтобы MT5 работал так же, как TradingView в этом отношении. Когда пользователь нажимает и перетаскивает ценовую шкалу (ось Y), фиксированный масштаб должен временно отключаться, чтобы график можно было свободно и комфортно перемещать вверх и вниз.
Я уже много раз поднимал этот вопрос, и многие пользователи поддержали это предложение. Возможно, наши талантливые разработчики сейчас заняты проектом AI Assistant, поэтому этому вопросу пока не уделяется внимания.
Ещё раз публикую это предложение в надежде, что оно будет рассмотрено. Меня действительно очень раздражает и сильно ограничивает необходимость анализировать графики с такими жёсткими ограничениями по оси Y.