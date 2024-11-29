Дизайн терминала Metatrader - страница 6
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Всем доброго дня и хорошего настроения!
Скажу за себя. Мне очень нужна тёмная тема, но с одной фишкой. Суть фишки состоит в том, чтобы можно было иметь возможность плавно регулировать световую градацию темной темы при помощи "ползунка", как это сделано у регулятора громкости Windows. Соответственно, нужно сделать так, чтобы при закрытии терминала происходило запоминание положения регулятора.
С уважением, Владимир.
Поддерживаю
Прошло достаточно много времени, но воз и ныне там.
Были улучшения по иконкам, по web-терминалу, вкладке маркета в терминале, по статистике и ничего кардинально не поменялось.
Понимание того, что интерфейс есть залог успеха в целом описано здесь https://www.mql5.com/ru/forum/453682/page14#comment_50081712
Как начать движение в нужном русле есть как в этой ветке, так и в этом сообщении https://www.mql5.com/ru/forum/453682/page15#comment_50090975
Т.е. правильнее было бы развить web-терминал до уровня десктопного. Хотя десктоп вероятно будет отличаться, ввиду большего количества возможностей.
Главное:
1. Тема кардинальной смены визуала должна выбираться в настройках. Такой момент будет переходным, чтобы отследить популярность. Т,е. Classic (как сейчас) и Nova. Над улучшением стоит работать по обоим темам.
2. В новой теме внедрить/учесть возможность создания скинов. Обычно это обычные цветовые стили. White, White Gray, Dark, Black, Система (из перечисленного выбирает сама Винда). Чисто белый и прямо чёрный хоть и тренд, но если понимать буквально, то некрасивые. Обычно популярны не совсем белый и не совсем чёрный.
3. Закругления и "плавающие" элементы прямо совсем тренд, но важно понимать, что совсем недавно был в почёте флэт дизайн, исключающий 3D и закругления. Так что многий софт в настройках имеет такой параметр, как закругления On/Off
4. Шрифты. Опыт Android подсказывает, что стоило бы использовать на выбор Стандарт, Большой, Очень Большой. И весь дизайн должен быть относительно резиновым по отношению к выбранному шрифту. Что делать, если человек полезен в настройки Винды, чтобы сделать шрифт ещё крупнее или задействовать свою тему? Это надо заранее предусмотреть. Шрифты уж точно не стоить делать больше, чем заложено программой на выбор.
5. Теоретически можно предусмотреть новый скин для МТ4, повторяющий МТ5, но с затенёнными настройками, которые нерабочие в МТ4, но будут вызывать окно, что это есть в МТ5. Короче пока ИИ развивается, чтобы mq4 переводить в mq5 по клику, можно сыграть на том, что МТ4 и МТ5 будут выглядеть одинаковыми, но МТ5 - расширенная версия с кучей возможностей и это будет наглядно видно в интерфейсе МТ4. На этом пункте не настаиваю, но отчего же топить МТ4 (своими ... руками), если он курица, несущая яйца.
Вообще, чтобы лезть в новый визуал, нужно разобраться с боковым меню.
Слева, справа или там и там.
От этого зависит даже принцип боковых окон.
TW и Web-версия предлагает окно выбора валют справа.
Но. Есть навигатор выбора индикаторов/экспертов и он привычен слева. Если одно слева и другое справа, то окно уменьшается. Да, это решаемо в целом
В браузерах и новом OneNote боковое меню слева и многим оно становится привычным. У меня старый OneNote и мне привычнее справа. Выбор валютной пары в Web-версии вроде тоже уже многим привычен справа.
Но вот посмотрите, если справа эти элементы, сразу же глаз режет. А Вам как лучше?
Короче дилемма. К ней чуть позже вернусь, второй день думаю, значит скоро окончательно образ сформируется, как лучше.
Но вот посмотрите, если справа эти элементы, сразу же глаз режет. А Вам как лучше?
Лучше, чтобы они были слева.
Ну ладно. Что сейчас можно сделать, кроме бокового меню.
Вкладки.
Казалось бы снизу. Да это фича Excel и MT. Пусть так и будет. Не вижу удобств, если вкладки сверху, как в браузерах. Возможно стоит предусмотреть верхние, на всякий случай.
На скрине видно, что мы можем изменить отображение окон и закрыть вкладку.
//конкурентские владки). Но мне не нравится, что слишком широкие, хотя если будут группировки, как в браузере и сжиматься ширина, то может и сойдёт для идеи
А в МТ4 есть такая кулебяка
Я бы предложил подобную кнопку сделать внизу в табах. И там предложить разные способы сортировки.
Правее табов сделать кнопку +, где
1. Добавить валютную пару
2. Открыть Маркет
3. Открыть отчёт
Уловили суть? То что можно открыть на всё отдельное окно, можно вынести в "+". Я честно говоря, отчёт не с первого раза нашёл. Кто не в курсе, тот не найдёт. Функционал в трубу.
Если так подумать, то верхнее расположение табов могло бы решить переход цвета от таба к окну, т.к. это был бы переход от таба к интерфейсу.
С другой стороны терминал позиций снизу и удобнее делать переключения между графиками не поднимая глаза вверх.
Если сделать так (цвет таба и текста берётся из настроек графика), то если человек выберет цвет фона равный цвету диалогового окна, то может слиться цвет. Можно было бы сделать окантовку тогда в цвет текста.
В любом случае тоже неплохо, возможно оба варианта можно предусмотреть в выборе оформления.
В общем, если все фичи заложить в оформление и отслеживать через обратные отчёты, то спустя какое-то время можно было бы сделать дефолтные скин по массовым предпочтениям.
Лучше, чтобы они были слева.
Тоже так считаю, поэтому предложу чуть позже прототип с боковым меню и функционалом терминала на основе визуала Web-версии.
//Для меня дизайн это творческое хобби, чтобы отвлечься от основной работы и размять правое полушарие.
Разглядываю Web-версию
Сделано приятно, торговая панель с визуализацией уровней - супер. Простая и лаконичная.
Хорошая база для десктопа.
Боковое меню можно сделать как слева, так и справа без проблем, но сама конструкция чуть изменится. Немного времени и нарисую прототип.
Пока что считаю, что + возле цены интересная фича
Слишком грузно у конкурентов, но идея хорошая
Смысл в отображении "+" возле цены. Или специального облака цены с окантовкой, когда перекрестие на ценовой шкале
Это не срочный функционал. Но как показывает практика, трейдерам часто нужно оповещение на каком то уровне, а про весь функционал терминала они не знают.
Подобный плюсик заманит кликнуть и увидеть.
Сделано приятно, торговая панель с визуализацией уровней - супер. Простая и лаконичная.
Хорошая база для десктопа.
Сверхмалоконтрастные рамки в сочетании с одинаковым фоном в окнах и на кнопках - ужас, нет визуального разделения.
Кнопка расположения окон из пары сообщений выше есть в МТ5 в отдельном окне
Проще говоря, вверху ему не место. Вообще весь верх под большим вопросом реорганизации. Но это на потом