Дизайн терминала Metatrader - страница 7
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Сверхмалоконтрастные рамки в сочетании с одинаковым фоном в окнах и на кнопках - ужас, нет визуального разделения.
По сравнению с чем? Если по сравнению с TW, то не хуже. Если с МТ5, где серый (а у меня какой-то бледно-фиолетовый) ореол, то да.
Вопрос к цветовым схемам - ещё впереди, хотя он задан. Если не брать глобальную смену графики, то кастомизация цвета оболочки - 5 строк максимум
По сравнению с чем? Если по сравнению с TW, то не хуже. Если с МТ5, где серый (а у меня какой-то бледно-фиолетовый) ореол, то да.
Вопрос к цветовым схемам - ещё впереди, хотя он задан. Если не брать глобальную смену графики, то кастомизация цвета оболочки - 5 строк максимум
Не "относительно" - "по сравнению с чем-то", а "абсолютно" - с точки зрения меня как пользователя. По моему субъективному ощущению, это вообще к использованию непригодно. Нужно визуальное разделение зон или явно видимыми рамками, или различными цветами(оттенками, яркостью). Иначе всё в кашу.
Изучая современные стили темного цвета, приходим к выводу.
Боковое меню - стандарт всего и вся. Софт, браузер без бокового меню просто не существует
Т.е. у нас несколько позиций по цвету
1) Боковое меню
2) Верхнее меню
3) Фон середины. Этот же цвет - бордюры
4) Иконка не нажата
5) Иконка нажата
5.1) Фон над ненажатой иконкой
5.2) Фон нажатой иконки
6) Шрифт активной настройки
7) Шрифт неактивной настройки
может ещё что-то, получается не мало... Но это следует сделать, чтобы потом скины создавать просто.
Некоторые позиции вполне можно объединить одни цветом. Например шрифт и иконка.
Сначала готовая конструкция элементов, потом цвета
Боковое меню - стандарт всего и вся. Софт, браузер без бокового меню просто не существует
Это следствие "обрезания" мониторов по вертикали. Ибо при той же диагонали "широкий" монитор имеет меньшую площадь и себестоимость.
Подходим к самому главному! Боковое меню, универсальное и идеальное.
Для начала покажу, что в Web-версии с окнами
Перечисленные функции имеют одно и тоже свойство - открываться по кнопке со сдвигом графика.
Что не так:
1) Слева и справа одновременно могут быть открыты функциональные окна, что приводит к сужению экрана
2) Расположены в разных местах. Не по логике бокового меню!
Следующий пост будет о том, как правильно)
Ну воть
Тут с боковым меню всё продумано.
Учтено десктоп и Web-версия в едином дизайне
Учтено расположение слева или справа, чтобы сэкономить место
Учтено быстрое открытие и закрытие доп.окон с одного логичного места
Размер значков для Web-версии не стандарт получается, а "Крупный", т.е. если брать в расчёт три размера, то явно 2 или 3-й, в то время, как для десктоп было бы экономнее использовать размер меньше, 1. Хотя можно лишь дать возможность выбрать меньше, но запустить крупный, как в Web сейчас.
//Из общей картины выбивается функция "Новый ордер". Пока думаю над решением. Но уже что-то есть в понимании
Вообще, как вариант, можно использовать боковое меню со своим отдельным цветовым стилем.
Перерисовывать лень, но пример в Яндекс.Браузере.
Поскольку я не в команде разработчиков, то могу лишь накидывать идеи.
Серьёзная проработка интерфейса возможна лишь в плотной работе с 2 программистами в течение месяца, когда прототипы будут создаваться и в процессе тестирования - улучшаться. Сразу всё предусмотреть невозможно, надо пробовать в процессе.
Ваше вдохновение - современные браузеры, Mac OS, ChromeOs, Win11-12. Возможно есть статьи на тему современных трендов дизайна. Ещё можно просить Миджорни нарисовать дизайн софта. Он очень хорошо комбинирует цветовые схемы.
1) Вызов меню открытия ордера можно сделать из меню Быстрой торговли. Так было бы удобнее
2) Размер шрифта в обведенных местах несоответствует скину / размеру объектов. Для 3 разных масштабов (будущих, имеется ввиду мелкий (как в МТ5), крупный (как в Web), огромный(? можно не/сделать) ) надо выбрать 1-2 размера шрифта и не отходить на них ни на шаг во всех местах.
3) Стандартизировать значение размера лота, где он есть. Нашёл три таких места и везде разные значения.
Следующее, чем я займусь, это проанализирую и продемонстрирую лучшее меню, которое появляется при клике на правую кнопку.
Задайте себе вопрос. Вы кликаете на правую клавишу мыши терминала, чтобы воспользоваться какой функцией?
Перечисли.
Самое частое должно быть сразу видно. То, чем не пользуются часто - убрать! Зачем там портянка в меню?
Размышляя подобным образом натолкнулся ещё на одну несправедливость (и то же связанное с дизайном)
Как поменять шаблон графика (имеется ввиду цветовая схема и стандартные опции графика) и сделать его по умолчанию?
Только не говорите мне, что надо сохранить шаблон default.tpl и tester.tpl с заменой. Такое известно лишь опытным юзерам платформы.
Как поменять шаблон графика (имеется ввиду цветовая схема и стандартные опции графика) и сделать его по умолчанию?
Только не говорите мне, что надо сохранить шаблон default.tpl и tester.tpl с заменой. Такое известно лишь опытным юзерам платформы.