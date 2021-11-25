Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 4
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Добрый день. Подскажите как поменять цвет скользящей средней (Moving Average) на MacBook?? Он все линии рисует единым красным цветом. В настройках самой линии почему-то нет такой опции, как цвет и толщина линии. На вкладке «Отображение» указаны только периоды(1м,5м,30м и т.д.). Торгую на вебтерминале т.к в приложение для iOS все криво отображается и там неудобно торговать.
Спасибо
Прикольно. Кто не знал.
можно изменять масштаб карточек и текста : ctrl +
1. Также заметил, что если ввести в поиске терминала ник продавца, то отображается только часть (в моем случае 16 из 22 продуктов ) в мт4 версии тоже самое (20 из 24)
2. Еще один неудобный баг:
После покупки/обновления - Кнопка Launch показывается и нажимается, но ничего не происходит - что логично. Ведь наш чарт сейчас это MARKET а не символ!
Поэтому установить нельзя. - я понял. Он просто выбирает этот продукт в навигаторе!
3. Кстати - Если закрыть Навигатор - то при нажатии на кнопку Launch - также ничего не происходит.
Можно было бы сделать, чтобы при нажатии открывался навигатор...
4. Предлагаю в терминал также добавить раздел "ЧТО НОВОГО"
а то обновление есть, обновить можно, а почитать из терминала - что нового в обновлении - Нельзя.
тестирую дальше
А это идея, надо уменьшить число продуктов в маркете, тогда будут люди выкладывать самые ценные, что позволит расчистить маркет.
Допустим, максимум 5 продуктов, если продукт закачивается\покупается, то добавлять возможность для размещения шестого.
А это идея, надо уменьшить число продуктов в маркете, тогда будут люди выкладывать самые ценные, что позволит расчистить маркет.
Допустим, максимум 5 продуктов, если продукт закачивается\покупается, то добавлять возможность для размещения шестого.
Обычно делается так: 5 продуктов бесплатно, а за размещение 6го нужно заплатить
Обычно делается так: 5 продуктов бесплатно, а за размещение 6го нужно заплатить
Так вроде платим комиссию. Все ок.
Комиссия это итог продажи. Надо брать плату за размещение. Сравните - базар продавец платит за место
Обычно делается так: 5 продуктов бесплатно, а за размещение 6го нужно заплатить
Привет тезка!!! Посмотрел маркет. Много бессмысленных продуктов от новичков. Плата за размещение исключить это.
что то странное в обновлении 2926 на Неттинг счетах.
При тестировании эксперта на валюте CHF , везде нулевые профиты:
что то странное в обновлении 2926 на Неттинг счетах.
При тестировании эксперта на валюте CHF , везде нулевые профиты:
Вы создали грааль. Проигрыши отсутствуют.
что то странное в обновлении 2926 на Неттинг счетах.
При тестировании эксперта на валюте CHF , везде нулевые профиты:
EURCHF и USDCHF присутствуют в обзоре рынка?
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