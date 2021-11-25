Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 4

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Добрый день. Подскажите как поменять цвет скользящей средней (Moving Average) на MacBook?? Он все линии рисует единым красным цветом. В настройках самой линии почему-то нет такой опции, как цвет и толщина линии.  На вкладке «Отображение» указаны только периоды(1м,5м,30м и т.д.). Торгую на вебтерминале т.к в приложение для iOS  все криво отображается и там неудобно торговать.

   


Спасибо

 

Прикольно. Кто не знал. 

можно изменять масштаб карточек и текста :  ctrl +


1. Также заметил, что если ввести в поиске терминала ник продавца, то отображается только часть (в моем случае 16 из 22 продуктов ) в мт4 версии тоже самое (20 из 24)


2. Еще один неудобный баг: 

После покупки/обновления - Кнопка Launch показывается и нажимается, но ничего не происходит - что логично. Ведь наш чарт сейчас это MARKET а не символ! 

Поэтому установить нельзя. - я понял. Он просто выбирает этот продукт в навигаторе! 

3. Кстати - Если закрыть Навигатор  - то при нажатии на кнопку Launch - также ничего не происходит. 

Можно было бы сделать, чтобы при нажатии открывался навигатор... 


4. Предлагаю в терминал также добавить раздел "ЧТО НОВОГО"

а то обновление есть, обновить можно, а почитать из терминала - что нового в обновлении - Нельзя. 

тестирую дальше 

 

А это идея, надо уменьшить число продуктов в маркете, тогда будут люди выкладывать самые ценные, что позволит расчистить маркет.

Допустим, максимум 5 продуктов, если продукт закачивается\покупается, то добавлять возможность для размещения шестого.

 
Aleksey Vyazmikin:

А это идея, надо уменьшить число продуктов в маркете, тогда будут люди выкладывать самые ценные, что позволит расчистить маркет.

Допустим, максимум 5 продуктов, если продукт закачивается\покупается, то добавлять возможность для размещения шестого.

Обычно делается так: 5 продуктов бесплатно, а за размещение 6го нужно заплатить

 
A100:

Обычно делается так: 5 продуктов бесплатно, а за размещение 6го нужно заплатить

Так вроде платим комиссию. Все ок. 

Поповоду очистки маркета уже давно обсуждалось. 
Нет чёткой логики, почему именно этот продукт нужно убрать. 
Если продукт не скачивается то его может удалить сам автор. 
Но как показывает практика, продукт может быть непопулярным 2 года, а потом взлететь...  это касается и платных и бесплатных продуктов. 
Плюс, авторы обновляют продукты, которые не скачиыаются. Если для этого надо будет создавать новый продукт, то маркет будет загружен ещё больше . 
Сложно. 
 
Vladislav Andruschenko:
Так вроде платим комиссию. Все ок. 

Поповоду очистки маркета уже давно обсуждалось. 
Нет чёткой логики, почему именно этот продукт нужно убрать. 
Если продукт не скачивается то его может удалить сам автор. 
Но как показывает практика, продукт может быть непопулярным 2 года, а потом взлететь...  это касается и платных и бесплатных продуктов. 
Плюс, авторы обновляют продукты, которые не скачиыаются. Если для этого надо будет создавать новый продукт, то маркет будет загружен ещё больше . 
Сложно. 

Комиссия это итог продажи. Надо брать плату за размещение. Сравните - базар продавец платит за место

 
A100:

Обычно делается так: 5 продуктов бесплатно, а за размещение 6го нужно заплатить

Привет тезка!!! Посмотрел маркет. Много бессмысленных продуктов от новичков. Плата за размещение исключить это.

 

что то странное в обновлении 2926 на Неттинг счетах.

При тестировании эксперта на валюте CHF , везде нулевые профиты:

greg


апв

 
Vladislav Andruschenko:

что то странное в обновлении 2926 на Неттинг счетах.

При тестировании эксперта на валюте CHF , везде нулевые профиты:

Вы создали грааль. Проигрыши отсутствуют.

 
Vladislav Andruschenko:

что то странное в обновлении 2926 на Неттинг счетах.

При тестировании эксперта на валюте CHF , везде нулевые профиты:



EURCHF и USDCHF присутствуют в обзоре рынка?

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