Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 3
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А ошибку тестирования с визуализацией и без уже убрали ? Или главное маркет настроить ?
Уважаемые разработчики!
На протяжении всей жизни МТ5 на ФОРТС, терминал не правильно
показывает расписание сессий. Эти данные уже давно транслируются самой Биржей.
Особенно возникают проблемы, когда происходит расширение лимитов.
Пожалуйста, добавьте данный функционал в терминал.
Уважаемые разработчики!
На протяжении всей жизни МТ5 на ФОРТС, терминал не правильно
показывает расписание сессий. Эти данные уже давно транслируются самой Биржей.
Особенно возникают проблемы, когда происходит расширение лимитов.
Пожалуйста, добавьте данный функционал в терминал.
Так это ж вопрос к БД))) у них сервера МТ5. Гоните всем клиентским пулом админов БД на https://www.metaquotes.net/ru/certification
а вы за расширение ещё и функционала, поддерживаю, но вопрос всё равно останется к БД.
только обновился терминал.
Пропали вкладки Сигналы, Маркет...
Конечно же я их нашел как открыть. Но думаю, что большинство пользователей не смогут этого сделать.
Изначально новость о том, что вкладка маркет перенесена на окна - удивила.
Конечно терминал теперь стал терминалом! Ничего лишнего по умолчанию.
в старом терминале помещается 13 карт с программами в одной строке.
в новом терминале поместилось 4
если сдвинуть области 5 карточек влетит в новом билде.
ИМХО
Сама идея, чтобы показывать больше информации о продукте - хорошая.
Но было бы интереснее, ИМХО, если бы панель с карточками товаров была на старом месте
а вот при нажатии на эту программу, открывалось новое окно с описанием продукта как сейчас:
Хотя остальные сервисы остались на вкладках как ранее - что не логично, думаю мой вариант выше был бы удобнее.
только обновился терминал.
Пропали вкладки Сигналы, Маркет...
Если они пропали, то почему я их вижу почти на старом месте (только справа)
Если они пропали, то почему я их вижу почти на старом месте (только справа)
Интересно. А какой билд ? Мне только что прилетело обновление.
ааааааааа.
блин.
монитор большой, шея затекла смотреть влево... а они справа...
когда нажимаешь на StrategyTester - переходит в Тестер стратегий, что логично.
Но было бы более логичнее, если бы при повторном нажатии - возвращался на окно терминала. как ранее была ссылка на Terminal!
Да и остальные вкладки - при повторном нажатии на кнопки - оно бы открывалось / закрывалось....
когда нажимаешь на StrategyTester - переходит в Тестер стратегий, что логично.
Но было бы более логичнее, если бы при повторном нажатии - возвращался на окно терминала. как ранее была ссылка на Terminal!
Да и остальные вкладки - при повторном нажатии на кнопки - оно бы открывалось / закрывалось
У Тестера стратегий уже есть кнопка (и в меню и на панели)
Зачем еще одна понадобилась "быстрая" - непонятно. Место занимает, а есть ли польза?
Раньше можно было перенести позиции из истории на график и увидеть ее обьекты вход выход... Сейчас это не работает, верните!!! Если включить показывать историю то на минутной свече может быть 2-10 позиций и ничего не разобрать...
Верните перетаскивание....