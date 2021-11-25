Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 24
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2 Тест идет на скорости "максимальная минус один шаг" - то есть быстро, но не на максимальной скорости
Что будет на более медленном тестировании? Минус 2 шага, минус 3 шага etc
Минус 1 шаг - это просто Sleep(0) для переключения контекста потоков
Зачем? Я же использую визуальное тестирование.
Что будет на более медленном тестировании? Минус 2 шага, минус 3 шага etc
Минус 1 шаг - это просто Sleep(0) для переключения контекста потоков
Я это также постараюсь проверить при следующем случае.
Да всё бы ничего, но тогда и в СБ нужно поправить, на что и было указано выше.
Код из "\MQL5\Include\Indicators\Indicator.mqh":
Спасибо, заменю код на:
Сколько по времени длится тестирование?
Что будет, если тестировать не на максимальной скорости?
У меня возникло подозрение, что индикаторы просто не успевают появиться на графике, всё-таки визуальное тестирование обложено блокировками.
График после тестирования открывается с индикаторами?
От скорости вроде бы не зависит.
Индикаторы и пользовательские (из ресурсов), и встроенные. Хендлы создаются в OnInit.
Запускаю часто по Ctrl+F5.
tester.tpl = default.tpl = чистый шаблон (без индикаторов) с удобной разукраской свечей.
Индикаторы с разных ТФ часто вызываются. Чарты для других ТФ открываются, но индикаторов там тоже нет.
В последнее время редко стало проявляться, раньше намного чаще натыкался.
Агента использую не первого:
По пропадающим индикаторам. Ранее лечил при помощи Comment("") на каждом тике. Сейчас использую переключение между вкладками тестера ( конечно если используются дополнительные таймсерии )
Comment() принудительно перерисовывает чарт
По пропадающим индикаторам. Ранее лечил при помощи Comment("") на каждом тике. Сейчас использую переключение между вкладками тестера ( конечно если используются дополнительные таймсерии )
Они не пропадают, они не появляются вообще (даже на паузе, даже при ручному тиканью по F12)
Они не пропадают, они не появляются вообще (даже на паузе, даже при ручному тиканью по F12)
Переключение между вкладками у меня железно работает. По комменту уже нет, проверил.
От скорости вроде бы не зависит.
Индикаторы и пользовательские (из ресурсов), и встроенные. Хендлы создаются в OnInit.
Пользовательские индикаторы из ресурсов? Проверим