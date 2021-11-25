Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 7

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Правильно ли понимаю, что Cycles - это количество вычислительных операций за единицу времени? Т.е. этот показатель примерно должен быть одинаковым для одного и того же советника на разных машинах?

 

Что обозначает двойка на скрине, если соответствующий чарт открыт только один? Ничего не менялось на чартах много дней.

Да и по циклам получается столько же, как с графиком ниже.
 

Если я возьму окно DOM больше в нижней части вертикальной полосы:

If I grab the DOM window more at the bottom of the vertical bar:



Я могу разместить его (чтобы отсоединить его от терминала, мне нужно иметь определенное расстояние) таким образом, чтобы верхняя часть окна находилась за пределами рабочего стола и не могла быть перемещена или закрыта, если я не перезапущу весь терминал:
I can place it (to detach it from the terminal I need to have a certain distance) in a way that the top of the window is out of the desktop and cannot be moved or closed unless I restart the whole terminal:



 
Без конструктива, просто эмоции. Как же задрало вылетаниe ME по ALT+LEFT или CTRL+'-'. Который раз теряется написанный код за много минут.
 
b2946. Точка останова не срабатывает при дебаге - проскакивает и продолжает дальше работать.
 
fxsaber:
b2946. Точка останова не срабатывает при дебаге - проскакивает и продолжает дальше работать.

Нужно доказательство, что он в эту точку вообще попадает, например такое:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2021.05.04 00:36

{ DebugBreak(); Print( "DebugBreak" ); }

Строка "DebugBreak" печатается, но остановки не происходит

 
A100:

Нужно доказательство, что он в эту точку вообще попадает, например такое:

Там так и есть. Мне важно было решить проблему, поэтому в итоге поставил тупо распринтовку вместо дебага. Возвращаться к проблеме уже не буду. Утомляет иногда дополнительная работа в виде подготовки воспроизведения очередного бага.

 
fxsaber:
Без конструктива, просто эмоции. Как же задрало вылетаниe ME по ALT+LEFT или CTRL+'-'. Который раз теряется написанный код за много минут.

Инстинктивное периодическое (раз в несколько десятков секунд) Ctrl+S — с древних времен.

А с этим форумом добавилось еще и Ctrl+A + Ctrl+C.

 
Andrey Khatimlianskii:

Инстинктивное периодическое (раз в несколько десятков секунд) Ctrl+S — с древних времен.

Много файлов очень. По ALT+G гуляю, CTRL+S тяжко постоянно.

А с этим форумом добавилось еще и Ctrl+A + Ctrl+C.

Вроде, перестали пропадать сообщения при отправке. Но если что-то большое пишу, действую аналогично.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна

fxsaber, 2021.05.15 20:03

Испортили CopyTicks.

2021.05.15 00:17:17.619 SymbolClone (EURUSD,M1) EURUSD ticks = 27553455: 2020.05.01 00:00:00 - 2021.05.13 23:58:58, LastError = 0

Через 17 минут, как наступила суббота по торговому серверу, сделал запрос истории тиков. В него вошло все, кроме последнего дня - пятницы.

Ситуация повторилась на всех символах.


Спустя несколько часов пятница стала попадать в этот же запрос.

b2947. Актуально.

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