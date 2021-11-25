Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 12
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Переключение на другой торговый счет вызало зависание Терминала.
После нескольких минут (не считал) появилось это сообщение Терминала.
не всегда так работало :-)
Пример, пожалуйста.
Это моя заморочка. я использовал массив string и представление цвета как C'xxx,xxx,xxx' - в мт4 до сих пор работает
в мт5 исправили/изменили/.... придумать свое....
Обнаружил - вопрос решил. .. не хочется углубляться в это.... дело 5 минут
а вот и нашел причину!!!!!
Итак:
Print здесь только для вывода в журнал. Без принта тоже работает. не хочется создавать сложные проверки
в мт4:
Выдает:
2021.06.03 12:48:16.117 StringToColorTEST EURUSD,H1: 10354432 (Тут все ок, номер цвета)
2021.06.03 12:48:16.117 StringToColorTEST EURUSD,H1: 16776960 (Тут все ок, номер цвета)
в мт5:
выдает :
2021.06.03 12:48:00.872 StringToColorTEST (EURUSD,H1) clrAqua
2021.06.03 12:48:00.872 StringToColorTEST (EURUSD,H1) clrBlack -
Черный цвет. Т.е. система выдает либо название цвета(константа ), если такого названия нет (clrXXXXXX), то выдает ЧЕРНЫЙ ( clrBlack )
Соответственно любая комбинация
StringToColor(C'xxx,xxx,xxx')
которой нет в стандартной таблице цвета MQL (константы clrxxxxx) всегда будет выдавать clrBLACK
На этом и решили
Баг это ? будем ждать ответа Администрации @MetaQuotes
не всегда так работало :-)
Если люди выше сообщают, что даже в стандартной библиотеке появились ошибки. Значит ранее работало правильно, а теперь неправильно (или правильно, тогда нужно и в мт4 поправить).
Я записывал все цвета как C'xxx,xxx,xxx'
что подтверждает тип color
мне удобнее было все делать в массив string.
далее я использовал StringToColor - который работал исправно с C'xxx,xxx,xxx' и сейчас работает в МТ4.
Но в новом билде МТ5 - эта функция не работает с C'xxx,xxx,xxx'
Ну, не знаю как не работает. У меня печатает так
А вообще в документации пример написан так
в парных кавычках.
Ну, не знаю как не работает. У меня печатает так
А вообще в документации пример написан так
в парных кавычках.
выше написал причину
выше написал причину
Но раньше вы писали, что вместо серого даёт чёрный. Я это и проверил у себя. А потом увидел, то что выше. Может и так, но уже перепроверять не буду…
Но раньше вы писали, что вместо серого даёт чёрный. Я это и проверил у себя. А потом увидел, то что выше. Может и так, но уже перепроверять не буду…
не писал "вместо серого" - то я просто взял пример из справки, и думал что все цвета так не работают.
Сейчас выяснил причину и написал ее выше.
Сомневаюсь, что прям много используют такую схему.
Я использовал в своих целях. Просто сообщил, что имеет место быть такая ситуация.
не писал "вместо серого" - то я просто взял пример из справки, и думал что все цвета так не работают.
Сейчас выяснил причину и написал ее выше.
Сомневаюсь, что прям много используют такую схему.
Я использовал в своих целях. Просто сообщил, что имеет место быть такая ситуация.
Не так давно барабашка говорил об этом-же. Может там что путного есть, если есть желание поищите.
Это точно…
Не так давно барабашка говорил об этом-же. Может там что путного есть, если есть желание поищите.
Это точно…