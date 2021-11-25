Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 9

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Maybe it is important to know?
I have 5 terminals installed in 5 different folders on my desktop (keyword /portable). One is connected to a real gel account via RoBoForex-ECN a second one is connected to a demo account via RoBoForex-ECN. With the third terminal I now try in vain via RoBoForex-ECN to log into another, second demo account.

Может быть, это важно знать?
У меня установлено 5 терминалов в 5 разных папках на рабочем столе (ключевое слово /portable). Один подключен через RoBoForex-ECN с реальным гелевым счетом, второй через RoBoForex-ECN с демо-счетом. С помощью третьего терминала я теперь тщетно пытаюсь через RoBoForex-ECN войти в другой, второй демо-счет.
  
2021.05.31 08:53:01.643 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2949 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.05.31 08:53:01.645 Terminal        Windows 10 build 19043, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 813 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.05.31 08:53:01.645 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Советник пытается создать пользовательский индикатор через ресурс

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     SampleEA.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#resource "\\Indicators\\Examples\\Custom Moving Average.ex5"
int handle_ind;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   Print("Идентификатор графика на котором запущен эксперт:        ",(string)ChartID());
//---
   handle_ind=iCustom("EURUSD",_Period,"::Indicators\\Examples\\Custom Moving Average.ex5");
   if(handle_ind==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("Expert: iCustom call: Error code=",GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   ResetLastError();
   long id=ChartOpen("EURUSD",0);
   if(id==0)
      Print("Не удалось открыть график ""EURUSD"". Код ошибки ",GetLastError());
//---
   ResetLastError();
   if(!ChartIndicatorAdd(id,0,handle_ind))
      Print("Не удалось добавить индикатор ""Custom Moving Average 1"" на график. Код ошибки ",GetLastError());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Индикатор Indicators\Examples\Custom Moving Average и сам советник скомпилированы в 2949


При попытке прикрепить советник к графику в терминале 2949 получаем:

2021.05.31 14:09:45.324 Идентификатор графика на котором запущен эксперт:        128968169154443376
2021.05.31 14:09:45.325 cannot load custom indicator 'C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts\MyExp\servicedesk\iCustom_resourse\SampleEA.ex5::Indicators\Examples\Custom Moving Average.ex5' [4802]
2021.05.31 14:09:45.325 Expert: iCustom call: Error code=4802
Файлы:
SampleEA.mq5  3 kb
 

Why do I get constantly - sometimes every minute - a message that there is a new login ("Anmeldung") from my may desktop or cell phone? The eternal deletion of all these messages is quite annoying.

My setup: A real account on the IP 78.140.161.11 (MT5 on a Win 2008 Server VPS). My desktop MT5 (investor pwd) is connected via LAN (router) with a provider which gave me the IP 213.47.163.11.
Even my cellphone is connected via WLAN (same router and as well investor pwd) via that provider and so the same IP 213.47.163.11.

Почему я постоянно - иногда каждую минуту - получаю сообщение о новом входе в систему ("Anmeldung") со своего настольного компьютера или мобильного телефона? Вечное удаление всех этих сообщений довольно раздражает.

Моя установка: Реальный счет на IP 78.140.161.11 (MT5 на Win 2008 Server VPS). Мой десктоп MT5 (инвесторский pwd) подключен через LAN (роутер) к провайдеру, который дал мне IP 213.47.163.11.
Даже мой мобильный телефон подключен через WLAN (тот же маршрутизатор и инвесторский pwd) через этого провайдера и поэтому имеет тот же IP 213.47.163.11.


 
Vladimir Karputov:

Советник пытается создать пользовательский индикатор через ресурс


Индикатор Indicators\Examples\Custom Moving Average и сам советник скомпилированы в 2949


При попытке прикрепить советник к графику в терминале 2949 получаем:

Мы исправили эту ошибку в бете 2950

 
Carl Schreiber:

Done (b.2947) but still the terminal keeps filling the journal with:

every third second.

Wrong server name RoBoForex-ECN instead of  RoboForex-ECN.

Change server name, please.

 
MetaQuotes:

Мы исправили эту ошибку в бете 2950

Да, спасибо! Теперь работает!

 
Carl Schreiber:

Why do I get constantly - sometimes every minute - a message that there is a new login ("Anmeldung") from my may desktop or cell phone? The eternal deletion of all these messages is quite annoying.

My setup: A real account on the IP 78.140.161.11 (MT5 on a Win 2008 Server VPS). My desktop MT5 (investor pwd) is connected via LAN (router) with a provider which gave me the IP 213.47.163.11.
Even my cellphone is connected via WLAN (same router and as well investor pwd) via that provider and so the same IP 213.47.163.11.

Почему я постоянно - иногда каждую минуту - получаю сообщение о новом входе в систему ("Anmeldung") со своего настольного компьютера или мобильного телефона? Вечное удаление всех этих сообщений довольно раздражает.

Моя установка: Реальный счет на IP 78.140.161.11 (MT5 на Win 2008 Server VPS). Мой десктоп MT5 (инвесторский pwd) подключен через LAN (роутер) к провайдеру, который дал мне IP 213.47.163.11.
Даже мой мобильный телефон подключен через WLAN (тот же маршрутизатор и инвесторский pwd) через этого провайдера и поэтому имеет тот же IP 213.47.163.11.


Remove 'Notify' checkbox in your Security settings, please:


 
Vasiliy Pushkaryov:

Нашел образец кода из стандартной библиотеки, который не запускается в визуализаторе, в 2949. Панелька с тремя кнопками. Проверьте, пожалуйста.

В 2950 заработало, спасибо.
 
MetaQuotes:

Wrong server name RoBoForex-ECN instead of  RoboForex-ECN.

Change server name, please.

Oh sorry did not expect it to be case sensitive.
 
MetaQuotes :

Remove 'Notify' checkbox in your Security settings, please:


Хорошо, это проверено, даже если только один терминал получает доступ к учетной записи с торговым паролем, а все остальные используют пароль инвестора?

Ok, it is checked even though only one terminal accesses the account with the trading password while all the other uses the investor password?

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