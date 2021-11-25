Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 9
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I have 5 terminals installed in 5 different folders on my desktop (keyword /portable). One is connected to a real gel account via RoBoForex-ECN a second one is connected to a demo account via RoBoForex-ECN. With the third terminal I now try in vain via RoBoForex-ECN to log into another, second demo account.
Может быть, это важно знать?
У меня установлено 5 терминалов в 5 разных папках на рабочем столе (ключевое слово /portable). Один подключен через RoBoForex-ECN с реальным гелевым счетом, второй через RoBoForex-ECN с демо-счетом. С помощью третьего терминала я теперь тщетно пытаюсь через RoBoForex-ECN войти в другой, второй демо-счет.
Советник пытается создать пользовательский индикатор через ресурс
Индикатор Indicators\Examples\Custom Moving Average и сам советник скомпилированы в 2949
При попытке прикрепить советник к графику в терминале 2949 получаем:
Why do I get constantly - sometimes every minute - a message that there is a new login ("Anmeldung") from my may desktop or cell phone? The eternal deletion of all these messages is quite annoying.
My setup: A real account on the IP 78.140.161.11 (MT5 on a Win 2008 Server VPS). My desktop MT5 (investor pwd) is connected via LAN (router) with a provider which gave me the IP 213.47.163.11.
Even my cellphone is connected via WLAN (same router and as well investor pwd) via that provider and so the same IP 213.47.163.11.
Почему я постоянно - иногда каждую минуту - получаю сообщение о новом входе в систему ("Anmeldung") со своего настольного компьютера или мобильного телефона? Вечное удаление всех этих сообщений довольно раздражает.
Моя установка: Реальный счет на IP 78.140.161.11 (MT5 на Win 2008 Server VPS). Мой десктоп MT5 (инвесторский pwd) подключен через LAN (роутер) к провайдеру, который дал мне IP 213.47.163.11.
Даже мой мобильный телефон подключен через WLAN (тот же маршрутизатор и инвесторский pwd) через этого провайдера и поэтому имеет тот же IP 213.47.163.11.
Советник пытается создать пользовательский индикатор через ресурс
Индикатор Indicators\Examples\Custom Moving Average и сам советник скомпилированы в 2949
При попытке прикрепить советник к графику в терминале 2949 получаем:
Мы исправили эту ошибку в бете 2950
Done (b.2947) but still the terminal keeps filling the journal with:
every third second.
Wrong server name RoBoForex-ECN instead of RoboForex-ECN.
Change server name, please.
Мы исправили эту ошибку в бете 2950
Да, спасибо! Теперь работает!
Why do I get constantly - sometimes every minute - a message that there is a new login ("Anmeldung") from my may desktop or cell phone? The eternal deletion of all these messages is quite annoying.
My setup: A real account on the IP 78.140.161.11 (MT5 on a Win 2008 Server VPS). My desktop MT5 (investor pwd) is connected via LAN (router) with a provider which gave me the IP 213.47.163.11.
Even my cellphone is connected via WLAN (same router and as well investor pwd) via that provider and so the same IP 213.47.163.11.
Почему я постоянно - иногда каждую минуту - получаю сообщение о новом входе в систему ("Anmeldung") со своего настольного компьютера или мобильного телефона? Вечное удаление всех этих сообщений довольно раздражает.
Моя установка: Реальный счет на IP 78.140.161.11 (MT5 на Win 2008 Server VPS). Мой десктоп MT5 (инвесторский pwd) подключен через LAN (роутер) к провайдеру, который дал мне IP 213.47.163.11.
Даже мой мобильный телефон подключен через WLAN (тот же маршрутизатор и инвесторский pwd) через этого провайдера и поэтому имеет тот же IP 213.47.163.11.
Remove 'Notify' checkbox in your Security settings, please:
Нашел образец кода из стандартной библиотеки, который не запускается в визуализаторе, в 2949. Панелька с тремя кнопками. Проверьте, пожалуйста.
Wrong server name RoBoForex-ECN instead of RoboForex-ECN.
Change server name, please.
Remove 'Notify' checkbox in your Security settings, please:
Ok, it is checked even though only one terminal accesses the account with the trading password while all the other uses the investor password?