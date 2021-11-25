Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 5

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Slava:

EURCHF и USDCHF присутствуют в обзоре рынка?

Логи тестера покажите

Да, всегда все символы открыты. 


Вообще ничего не трогал до этого. Тестировал на старых билдах все было ок

Сейчас вроде все стабилизировалось. Кроме постоянной ошибки о том, что нет цен в 0 тайме (1970 год....)



Сегодня утром вылезла ошибка 

2021.05.21 09:31:33.589 Core 3  EURCHF: history synchronization error

2021.05.21 09:31:33.589 Core 3  disconnected


в логах агента:

2021.05.21 09:34:47.709 2015.01.15 20:47:26  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.709 2015.01.15 20:47:26  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.709 2015.01.15 20:47:26  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.709 2015.01.15 20:47:26  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.718 2015.01.15 20:48:17  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.718 2015.01.15 20:48:17  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.718 2015.01.15 20:48:17  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.718 2015.01.15 20:48:17  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.718 2015.01.15 20:48:17  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.718 2015.01.15 20:48:17  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.718 2015.01.15 20:48:17  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2021.05.21 09:34:47.718 2015.01.15 20:48:17  no prices for symbol EURCHF (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)



При этом 0 пропали из истории . Т.е. Профит считает нормально. 




после пару запусков в логах терминала:

2021.05.21 09:31:45.947 Core 3  common synchronization completed
2021.05.21 09:31:46.149 Tester  quality of analyzed history is 93%
2021.05.21 09:31:46.246 Core 3  USDCHF: history for 2014 year synchronized
2021.05.21 09:31:46.383 Core 3  USDCHF: history for 2017 year synchronized
2021.05.21 09:31:46.383 Core 3  USDCHF: history synchronization completed [2473 Kb]
2021.05.21 09:31:46.383 Core 3  USDCHF: 2.42 Mb of history processed in 0:00:00.140
2021.05.21 09:32:59.976 Core 3  disconnected
2021.05.21 09:32:59.976 Core 3  connection closed
2021.05.21 09:34:03.186 Tester  EURCHF: history data begins from 2019.01.02 00:00
2021.05.21 09:34:03.186 Tester  USDCHF: history data begins from 2013.12.12 00:00
2021.05.21 09:34:03.343 Core 3  agent process started on 127.0.0.1:3002
2021.05.21 09:34:03.343 Core 3  connecting to 127.0.0.1:3002
2021.05.21 09:34:03.843 Core 3  connected
2021.05.21 09:34:03.854 Core 3  authorized (agent build 2926)
2021.05.21 09:34:03.855 Tester  EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): visual testing of Experts
2021.05.21 09:34:03.906 Core 3  common synchronization completed
2021.05.21 09:34:04.107 Tester  quality of analyzed history is 93%
 

ниче се, разница в компиляции. (даты актуальны, всегда крайний билд)

верхний файл комплирован билдом 2926

нижний каким то старым на тот момент...

 
Vladislav Andruschenko:

ниче се, разница в компиляции. (даты актуальны, всегда крайний билд)

верхний файл комплирован билдом 2926

нижний каким то старым на тот момент...

Мы вырезали поддержку 32 битного кода.

Вы разве не были в курсе, что на самом деле в EX5 было по 2 копии программ для x64 и x86?

 
MetaQuotes:

Мы вырезали поддержку 32 битного кода.

Вы разве не были в курсе, что на самом деле в EX5 было по 2 копии программ для x64 и x86?

Спасибо,  знаю , что вырезали поддержку, не обращал внимание. 

 

12-месячная подписка на VPS отсутствует с момента сборки после 2755.

The VPS 12-month subscription is missing since builds after 2755.


 
Уважаемые разработчики. Добавьте пожалуйста в следующую версию Мт5 функцию переключения графиков при помощи горячих клавиш. Желательно чтобы клавиши располагались с левой стороны клавиатуры, например A или S. Можно в сочетании с клавишей Alt. Благодарю за внимание.
 

Просьба добавить в TaskManager удаление выбранного объекта (строка) по клавише Delete.

 
В  функции TesterStatistics(), идентификатор показателя из перечисления ENUM_STATISTICS отсутствует LR correlation
Документация по MQL5: Общие функции / TesterStatistics
Документация по MQL5: Общие функции / TesterStatistics
  • www.mql5.com
TesterStatistics - Общие функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2021.05.26 14:49

Прошу Разработчиков разобраться в неправильной работе OrderCalcMargin!


Откройте, пожалуйста, из Терминала демо-счет на сервере ForexTimeFXTM-Demo01 и запустите на EURSEK этот скрипт.

// Выводит количество маржи для открытия Buy-позиции на 1 лот.
void OnStart()
{
  double Margin;
  
  if (OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY, _Symbol, 1, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), Margin))
    Alert(Margin);
}


Получаем такое несоответствие.

Абсолютно все настройки символа/счета, что доступны через MQL, проверил. Все корректно. Такое ощущение, что существует настройка на стороне брокера, которая недоступна в Терминале. Возможно, эта.

Подобных символов много. Как правильно торговать - непонятно. Просьба откомментировать, т.к. для торгового терминала ошибка критическая. Элементарно на MarginCall нарваться на ровном месте.

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