Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна - страница 5
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EURCHF и USDCHF присутствуют в обзоре рынка?
Логи тестера покажите
Да, всегда все символы открыты.
Вообще ничего не трогал до этого. Тестировал на старых билдах все было ок.
Сейчас вроде все стабилизировалось. Кроме постоянной ошибки о том, что нет цен в 0 тайме (1970 год....)
Сегодня утром вылезла ошибка
в логах агента:
При этом 0 пропали из истории . Т.е. Профит считает нормально.
после пару запусков в логах терминала:
ниче се, разница в компиляции. (даты актуальны, всегда крайний билд)
верхний файл комплирован билдом 2926
нижний каким то старым на тот момент...
ниче се, разница в компиляции. (даты актуальны, всегда крайний билд)
верхний файл комплирован билдом 2926
нижний каким то старым на тот момент...
Мы вырезали поддержку 32 битного кода.
Вы разве не были в курсе, что на самом деле в EX5 было по 2 копии программ для x64 и x86?
Мы вырезали поддержку 32 битного кода.
Вы разве не были в курсе, что на самом деле в EX5 было по 2 копии программ для x64 и x86?
12-месячная подписка на VPS отсутствует с момента сборки после 2755.
The VPS 12-month subscription is missing since builds after 2755.
Просьба добавить в TaskManager удаление выбранного объекта (строка) по клавише Delete.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестируем 'CopyTicks'
fxsaber, 2021.05.25 21:04
Будьте бдительны! MT5 пропускает свои же исторические тики, которые приходили (проверял) в OnTick через SymbolInfoTick.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2021.05.26 14:49
Прошу Разработчиков разобраться в неправильной работе OrderCalcMargin!
Откройте, пожалуйста, из Терминала демо-счет на сервере ForexTimeFXTM-Demo01 и запустите на EURSEK этот скрипт.
Получаем такое несоответствие.
Абсолютно все настройки символа/счета, что доступны через MQL, проверил. Все корректно. Такое ощущение, что существует настройка на стороне брокера, которая недоступна в Терминале. Возможно, эта.
Подобных символов много. Как правильно торговать - непонятно. Просьба откомментировать, т.к. для торгового терминала ошибка критическая. Элементарно на MarginCall нарваться на ровном месте.