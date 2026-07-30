MT5 стал доступен в Финам - страница 44

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А чем не терминал?


Или Классика (уже работает в Финаме)

Что вы все "цепляетесь" за картинки (Графики, индикаторы и прочую хрень)?

Для торговли роботом нужны только Рыночные данные!

Добавлено

Я вообще не программист, умею немного печатать в IDE, но все работает,

если этим плотно заниматься.

А для торговли руками - QUIK за глаза хватит!

Он даже в ВТБ есть :)

 

Не знаю, было уже или нет, но на всякий случай:

"В следующем году МТ5 не будет присутствовать на рынке МосБиржи. Финам будет последним кто от него откажется.

Sergey, откуда инфа?

Иван Петров, друг в ИТ в Финаме. Пилят своё. API уже сделали, дальше будут поверх накладывать.

МТ по отзывам — не дружелюбные со стороны брокерки. Квик серверная инфрастуктура лучше. У Метака упор на клиентскую штуку и алгоштучки. А брокеру ни то ни другое не интересует."

Источник: https://smart-lab.ru/blog/941184.php


Ну это тогда П****, ГОДЫ работы коту под хвост (всё алго для Мосбиржи в мт5)

Иван Петров на смартлабе
Иван Петров на смартлабе
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Годы? Треть жизни.
 
Поясните плиз, у финама на сайте есть котировки "товаров" (https://www.finam.ru/quotes/commodities/), которые похожи на фьючерсы CME/Nymex, но почему они тогда не в разделе фьючерсов (там есть подраздел США)?
 
Stanislav Korotky #:
Поясните плиз, у финама на сайте есть котировки "товаров" (https://www.finam.ru/quotes/commodities/), которые похожи на фьючерсы CME/Nymex, но почему они тогда не в разделе фьючерсов (там есть подраздел США)?

Да, есть 

  • Биржи США (NYSE, NASDAQ)
 
prostotrader #:

Да, есть 

  • Биржи США (NYSE, NASDAQ)

Про наличие раздела для американских фьючерсов я в вопросе уже упомянул. Вопрос был, почему раздел "товары" отделен от фьючерсов, если эти товары тоже фьючерсы (может, какие-то нюансы? ограничения в торговле? как выглядят спецификации тех и других фьючерсов в терминале?).

 
Stanislav Korotky #:

Про наличие раздела для американских фьючерсов я в вопросе уже упомянул. Вопрос был, почему раздел "товары" отделен от фьючерсов, если эти товары тоже фьючерсы (может, какие-то нюансы? ограничения в торговле? как выглядят спецификации тех и других фьючерсов в терминале?).

Фьючерсы всегда были разделены по категориям, и справедливая цена фьючерсов разных категорий рассчитывается по разному.

Спецификации Вы можете посмотреть здесь

https://www.moex.com/ru/derivatives/

Московская Биржа - Срочный рынок
Московская Биржа - Срочный рынок
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 
Может кто нибудь уже знает точно: будет или нет МТ5 у *ВТБ Инвестиции*?
 
Андрей #:
Может кто нибудь уже знает точно: будет или нет МТ5 у *ВТБ Инвестиции*?

Они темнят, не хотят прямо говорить "нет". Надо доставать их звонками с вопросами по этому поводу.

 
JRandomTrader #:

Они темнят, не хотят прямо говорить "нет". Надо доставать их звонками с вопросами по этому поводу.

Они "темнят", что бы клиенты Открывашки перешли к ним.

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