MT5 стал доступен в Финам - страница 44
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А чем не терминал?
Или Классика (уже работает в Финаме)
Что вы все "цепляетесь" за картинки (Графики, индикаторы и прочую хрень)?
Для торговли роботом нужны только Рыночные данные!
Добавлено
Я вообще не программист, умею немного печатать в IDE, но все работает,
если этим плотно заниматься.
А для торговли руками - QUIK за глаза хватит!
Он даже в ВТБ есть :)
Не знаю, было уже или нет, но на всякий случай:
"В следующем году МТ5 не будет присутствовать на рынке МосБиржи. Финам будет последним кто от него откажется.
Sergey, откуда инфа?
Иван Петров, друг в ИТ в Финаме. Пилят своё. API уже сделали, дальше будут поверх накладывать.
МТ по отзывам — не дружелюбные со стороны брокерки. Квик серверная инфрастуктура лучше. У Метака упор на клиентскую штуку и алгоштучки. А брокеру ни то ни другое не интересует."
Источник: https://smart-lab.ru/blog/941184.php
Ну это тогда П****, ГОДЫ работы коту под хвост (всё алго для Мосбиржи в мт5)
Поясните плиз, у финама на сайте есть котировки "товаров" (https://www.finam.ru/quotes/commodities/), которые похожи на фьючерсы CME/Nymex, но почему они тогда не в разделе фьючерсов (там есть подраздел США)?
Да, есть
Да, есть
Про наличие раздела для американских фьючерсов я в вопросе уже упомянул. Вопрос был, почему раздел "товары" отделен от фьючерсов, если эти товары тоже фьючерсы (может, какие-то нюансы? ограничения в торговле? как выглядят спецификации тех и других фьючерсов в терминале?).
Про наличие раздела для американских фьючерсов я в вопросе уже упомянул. Вопрос был, почему раздел "товары" отделен от фьючерсов, если эти товары тоже фьючерсы (может, какие-то нюансы? ограничения в торговле? как выглядят спецификации тех и других фьючерсов в терминале?).
Фьючерсы всегда были разделены по категориям, и справедливая цена фьючерсов разных категорий рассчитывается по разному.
Спецификации Вы можете посмотреть здесь
https://www.moex.com/ru/derivatives/
Может кто нибудь уже знает точно: будет или нет МТ5 у *ВТБ Инвестиции*?
Они темнят, не хотят прямо говорить "нет". Надо доставать их звонками с вопросами по этому поводу.
Они темнят, не хотят прямо говорить "нет". Надо доставать их звонками с вопросами по этому поводу.
Они "темнят", что бы клиенты Открывашки перешли к ним.