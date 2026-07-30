MT5 стал доступен в Финам - страница 38

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Dmitriy Skub #:

Я правильно понял, что и Transaq connector HFT тоже исполнение 200 мс ?

Михаил, а можете протестить ВПС там, который метаквотовский? Там сутки (1440 минут) бесплатно дается.,

причем можно запускать/останавливать (и тогда минуты не списываются оставшиеся) сколько угодно раз.

Интересует время исполнения, в первую очередь - установка/снятие/модификация лимиток.

Нет исполнение на коннекторе HFT 30-40 мс (как говорят)

Протестирую позже, я только начал писать

МТ5 установил, посмотрел скорость и снес.

 
prostotrader #:

Нет исполнение на коннекторе HFT 30-40 мс (как говорят)

Протестирую позже, я только начал писать

МТ5 установил, посмотрел скорость и снес.

Ндааа, HFT как обычный MT5 в Открывашке...

 
JRandomTrader #:

Ндааа, HFT как обычный MT5 в Открывашке...

Нужно всем скопом ломиться в Финам и писать кляузы на скорость.

В Финаме один бенефициар если до него достучаться, то толк будет!

Добавлено

Я не нашел брокера с нормальным ПО и хорошей скоростью исполнения.

В России всегда так - приходится из г-на шарики катать!

 
prostotrader #:

Нет исполнение на коннекторе HFT 30-40 мс (как говорят)

Протестирую позже, я только начал писать

МТ5 установил, посмотрел скорость и снес.

Я тут просто мимо проходил, мысли вслух: ведь коннектор - это DLL - не логичнее ли её в MQL5 проимпортировать? Единственный нюанс - там есть функции обратного вызова, из-за чего потребуется свою DLL-прослойку написать. А потом 2 варианта: 1) "простой" - дергать их API из MQL5, однако это потребует переписывать все роботы; 2) "сложный" - эмулировать MQL5 API (хотя бы основные моменты) через их API - тогда роботы можно модифицировать быстрой подстановкой вызовов. Котировки и тики транслировать в кастом-инструменты.

PS. По словам MQ, MQL5 не уступает в быстродействии C++.

 
Lenar Bakhtigareev #:
Всем доброе утро! Я тоже торгую на срочном рынке роботами. Как только пришло письмо о переходе в ВТБ написал в поддержу на clients@open.ru основной вопрос: "Будет ли в ВТБ работать Metatrader 5 так же как в Открытии?" Ответ пришел неутешительный: "После перевода в ВТБ у Вас будет доступ к торговому терминалу QUIK и мобильному приложению ВТБ". Короче всё, нужно искать другие варианты. Пока думаю отказаться от перехода. В Финаме, как я понял большие задержки, да и ГО больше в разы. К примеру, на фьючерс RTS почти в 6 раз выше.

Немного повыше, но уж точно не в 6 раз.


ГО на RTS-12.23 в Открытии ~ 35000

ГО на RIZ3 в Финаме  ~ 40000 


 
Stanislav Korotky #:

Я тут просто мимо проходил, мысли вслух: ведь коннектор - это DLL - не логичнее ли её в MQL5 проимпортировать? Единственный нюанс - там есть функции обратного вызова, из-за чего потребуется свою DLL-прослойку написать. А потом 2 варианта: 1) "простой" - дергать их API из MQL5, однако это потребует переписывать все роботы; 2) "сложный" - эмулировать MQL5 API (хотя бы основные моменты) через их API - тогда роботы можно модифицировать быстрой подстановкой вызовов. Котировки и тики транслировать в кастом-инструменты.

PS. По словам MQ, MQL5 не уступает в быстродействии C++.

У Финама есть МТ5. Котировки и тики есть, они идут по-умолчанию, с кастом символами можно не заморачиваться.

Основной и, к сожалению, неустранимый нами минус - огромная скорость исполнения (200 мс-300 мс при пинге 2 мс).

Видится, что если и прикручивать Transaq к МТ - то только ту часть, которая отвечает за отправку и модификацию ордеров. Ну может ещё и информацию по марже/фандингу/состоянию торговой сессии...

Всё остальное - это дублирование функционала МТ5.

 
Andrey Miguzov #:

У Финама есть МТ5. Котировки и тики есть, они идут по-умолчанию, с кастом символами можно не заморачиваться.

Основной и, к сожалению, неустранимый нами минус - огромная скорость исполнения (200 мс-300 мс при пинге 2 мс).

Видится, что если и прикручивать Transaq к МТ - то только ту часть, которая отвечает за отправку и модификацию ордеров. Ну может ещё и информацию по марже/фандингу/состоянию торговой сессии...

Всё остальное - это дублирование функционала МТ5.

Зачем вообще нужен терминал для алготорговли?

Чем меньше на елке украшений, тем быстрее и надежнее работа!

 
Andrey Miguzov #:

У Финама есть МТ5. Котировки и тики есть, они идут по-умолчанию, с кастом символами можно не заморачиваться.

Основной и, к сожалению, неустранимый нами минус - огромная скорость исполнения (200 мс-300 мс при пинге 2 мс).

Видится, что если и прикручивать Transaq к МТ - то только ту часть, которая отвечает за отправку и модификацию ордеров. Ну может ещё и информацию по марже/фандингу/состоянию торговой сессии...

Всё остальное - это дублирование функционала МТ5.

Еще надо проверить сколько у него задержка котировок от биржи.

Даже если исполнение заявок будет мгновенным, но робот реагирует на котировки, которые были 100 мс назад, это тоже плохо.

К сожалению, сам MT5 такое не измеряет, нужно немного заморочиться.

 

Кстати, в Финаме есть "лазейка" пониженного ГО.

Из переписки:

 Можно на ЕДП получить биржевое ГО, если выполнить одно из этих условий
1. Отчет из Открытия за 180 дней. Положить в Финаме на счете ЕПД должно быть от 600 тыс. руб.
2. Отключение валютной и фондовой секции на ЕДП. Риск профиль клиента умеренный или агрессивный. Для его получения нужно пройти тест в ЛК. На счете от 10 тыс.руб
 
prostotrader #:

Зачем вообще нужен терминал для алготорговли?

Чем меньше на елке украшений, тем быстрее и надежнее работа!

Ilya Baranov #:

Еще надо проверить сколько у него задержка котировок от биржи.

Даже если исполнение заявок будет мгновенным, но робот реагирует на котировки, которые были 100 мс назад, это тоже плохо.

К сожалению, сам MT5 такое не измеряет, нужно немного заморочиться.

Хочется просто торговать с приемлемыми задержками, а не писать свой терминал и переписывать MQL роботов под него. 

Даже на это чертовски не хватает времени...

Если упрусь в скорость исполнения - буду обращаться во фриланс, чтобы сделали обертку торговых функций МТ через Transaq. Хотя бы базовый набор. Сам без готовых решений перед глазами с нуля точно не буду даже и пытаться.

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