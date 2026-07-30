MT5 стал доступен в Финам - страница 33

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gsikiotov #:

200 - 300 мс.

Бывает иногда больше.

Но торгую не особо активно.

А виртуальный хостинг там есть?
 

В Финаме размер контракта VTBR-x.xx = 1

П-ц !!!!!!!!!!!!!!!

Это на боевом счете!

 
prostotrader #:

В Финаме размер контракта VTBR-x.xx = 1

П-ц !!!!!!!!!!!!!!!

Это на боевом счете!

А какой должен быть?
 
Dmitriy Skub #:
А виртуальный хостинг там есть?

Виртуального хостинга нету, но есть вот такой вариант, не знаю насколько он имеет смысл...

https://www.finam.ru/landings/vps/

 
gsikiotov #:
А какой должен быть?

100000, в терминале во всех контрактах стоит 1

 
prostotrader #:

100000, в терминале во всех контрактах стоит 1

там много интересного еще будет

ночку перешагнешь и ...

;)

 
Renat Akhtyamov #:

там много интересного еще будет

ночку перешагнешь и ...

;)

Да, похоже Вы правы


 
prostotrader #:

100000, в терминале во всех контрактах стоит 1

Как я понимаю, 100 000 это больше справочная величина.

В МТ5 такой инфы точно нету, надо либо в Transaq или в Quik лезть смотреть.

 
gsikiotov #:

Как я понимаю, 100 000 это больше справочная величина.

В МТ5 такой инфы точно нету, надо либо в Transaq или в Quik лезть смотреть.

Это транслирует биржа.

 
Renat Akhtyamov #:

там много интересного еще будет

ночку перешагнешь и ...

;)

Для себя пока вижу, что ВМ задваивается по срочным контрактам.

Вроде как должны подправить.

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