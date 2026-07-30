MT5 стал доступен в Финам - страница 33
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200 - 300 мс.
Бывает иногда больше.
Но торгую не особо активно.
В Финаме размер контракта VTBR-x.xx = 1
П-ц !!!!!!!!!!!!!!!
Это на боевом счете!
В Финаме размер контракта VTBR-x.xx = 1
П-ц !!!!!!!!!!!!!!!
Это на боевом счете!
А виртуальный хостинг там есть?
Виртуального хостинга нету, но есть вот такой вариант, не знаю насколько он имеет смысл...
https://www.finam.ru/landings/vps/
А какой должен быть?
100000, в терминале во всех контрактах стоит 1
100000, в терминале во всех контрактах стоит 1
там много интересного еще будет
ночку перешагнешь и ...
;)
там много интересного еще будет
ночку перешагнешь и ...
;)
Да, похоже Вы правы
100000, в терминале во всех контрактах стоит 1
Как я понимаю, 100 000 это больше справочная величина.
В МТ5 такой инфы точно нету, надо либо в Transaq или в Quik лезть смотреть.
Как я понимаю, 100 000 это больше справочная величина.
В МТ5 такой инфы точно нету, надо либо в Transaq или в Quik лезть смотреть.
Это транслирует биржа.
там много интересного еще будет
ночку перешагнешь и ...
;)
Для себя пока вижу, что ВМ задваивается по срочным контрактам.
Вроде как должны подправить.