MT5 стал доступен в Финам - страница 39
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Хочется просто торговать с приемлемыми задержками, а не писать свой терминал и переписывать MQL роботов под него.
Даже на это чертовски не хватает времени...
Если упрусь в скорость исполнения - буду обращаться во фриланс, чтобы сделали обертку торговых функций МТ через Transaq. Хотя бы базовый набор. Сам без готовых решений перед глазами с нуля точно не буду даже и пытаться.
Вы, вероятно, не очень хорошо себе представляете, что такое Transaq connector, что писать DLL, что свою прогу это одинаково не просто.
Да и потом, данные в МТ5 будут приходить с большим запозданием, чем в Транзак.
Сам коннектор обменивается с сервером таблицами в XML формате.
По мне, так свою программу написать быстрее и проще.
Да и потом, как Вы будете в МТ5 отслеживать отосланные ордера?
Ведь нет CallBack в МТ5
Хочется просто торговать с приемлемыми задержками, а не писать свой терминал и переписывать MQL роботов под него.
Даже на это чертовски не хватает времени...
Если упрусь в скорость исполнения - буду обращаться во фриланс, чтобы сделали обертку торговых функций МТ через Transaq. Хотя бы базовый набор. Сам без готовых решений перед глазами с нуля точно не буду даже и пытаться.
Как раз подумываю над чистой реализацией в MT5 коннекторов на уровне протоколов, плаза, астсбридж, алорапи,
Но это будет не скоро, там реально много работы и многое что надо учесть.
В плаза и астсбридж так там вообще открываются многие возможности в получении информации и способов заявок.
Например доступна информация по дивидендам, облигациям, опционы, греки, айсберг заявки, заявки в премаркет или по открытию и закрытию рынка и т.д.
Как это всё организовать в МТ5, пока на стадии планирования и обдумывания.
Многих полей в MT5 просто нет, для вывода информации.
Вот почему MT5 так плохо заточен под биржевые рынки?
Вы, вероятно, не очень хорошо себе представляете, что такое Transaq connector, что писать DLL, что свою прогу это одинаково не просто.
Да и потом, данные в МТ5 будут приходить с большим запозданием, чем в Транзак.
Сам коннектор обменивается с сервером таблицами в XML формате.
По мне, так свою программу написать быстрее и проще.
Да и потом, как Вы будете в МТ5 отслеживать отосланные ордера?
Ведь нет CallBack в МТ5
Открывашки открываются и закрываются, а тихие малоизвестные лошадки продолжают работать, например Alor.
Это один из первых на рынке брокеров, но не распиаренный.
Он также даёт пониженное ГО внутри дня, по моему при условии на счете не ниже 100к руб. На фонду даёт плечо, по заявлению клиента.
Что финам, что алор это брокерские сервера.
А плаза и астс, это напрямую к торговой системе биржи.
Что касается своих ордеров, они отслеживаются в обработке отдельного потока, с формированием своей таблицы.
А dll библиотеки, это ихние реализации с колбеками. Если всё реализовывать на уровне протокола, то там уже придумывается своя обработка.
Вы, вероятно, не очень хорошо себе представляете, что такое Transaq connector, что писать DLL, что свою прогу это одинаково не просто.
Да и потом, данные в МТ5 будут приходить с большим запозданием, чем в Транзак.
Сам коннектор обменивается с сервером таблицами в XML формате.
По мне, так свою программу написать быстрее и проще.
Да и потом, как Вы будете в МТ5 отслеживать отосланные ордера?
Ведь нет CallBack в МТ5
Плохо представляю, в этом и проблема :(
Но в голове была схема через Named Pipes: МТ5 советник даёт команду на отправку ордера (в стороннее приложение). В асинхронном режиме получает оттуда список ордеров и позиций.
Тут лучше уточнить у тех, кто коннекторы к криптобиржам писал. Всё тоже самое, вроде.
А всё остальное - получение тиков, стакан, их анализ - оставляем в МТ5.
Такое приложение даже можно одно на всех запилить... И отлаживать всеми...
Как раз подумываю над чистой реализацией в MT5 коннекторов на уровне протоколов, плаза, астсбридж, алорапи,
Но это будет не скоро, там реально много работы и многое что надо учесть.
Когда есть время/деньги и хороший зоопарк стабильных ТС - можно подумать и о прямом подключении. Я пока не дорос до этого.
Но даже в таком случае - писать и отлаживать софт, который будет делать тоже самое, что и МТ5 - это сизифов труд.
А что делать новым пользователям, начавшим изучать мкл5? Если открытие отменит мт5? Стоит ли продолжать изучать или лучше не тратить время и изучать другой софт и языки?
IMHO:
В БКС были условия хуже, чем в Открывашке, в итоге алготрейдеры MQL5 собрались в Открывашке, БКСу стало не выгодно содержать MT5.
Сейчас алготрейдеры из Открывашки пойдут в Финам. И параллельно будут учиться использовать что-то другое.
йдеры из Открывашки пойдут в Финам. И параллельно будут учиться использовать что-то другое.
+++
Кстати, в Финаме есть "лазейка" пониженного ГО.
Из переписки:
и тесты сдать плюсом
и все равно денегггг надо много
ибо плечо ни о чем
----
ну и мне на бирже не понравился неимоверно конский спред на дальних фьючах
просто не ожидал такого
;)
Шагать дальше.
Котировки получать по FAST.
Торговать по для фондового по FIFO TWIME ASTS
Для срочного TWIME
Хотя можно и на чистом FIX4.4
Но не понятно что значит эти красные точки. На сколько чистый фикс медленнее
Несколько лет назад делал торговлю по FIX 4.4 для забугорных брокеров при торговле на новостях.
... видимо придется вспоминать и откапывать старые проекты.
Шагать дальше.
Котировки получать по FAST.
Торговать по для фондового по FIFO TWIME ASTS
Для срочного TWIME
Хотя можно и на чистом FIX4.4
Но не понятно что значит эти красные точки. На сколько чистый фикс медленнее
Несколько лет назад делал торговлю по FIX 4.4 для забугорных брокеров при торговле на новостях.
... видимо придется вспоминать и откапывать старые проекты.
Что для этого требуется организационно - сертификация своего софта биржей? лицензия брокера?
И ожидаемая суммарная стоимость подключения - разово и ежемесячно?