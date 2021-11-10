Эксперимент - страница 104
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А раздвоение Юсуфа это нормально?
А раздвоение Юсуфа это нормально?
нормально/ненормально это категория относительная и зависит от точки зрения наблюдателя.
текущие события показали что допустимо. Наблюдатели не зрят ненормальным
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даже не забавно, потому что ровно это, уже было и в сей теме и других топиках нашего КТН
Когда Юсуф отчаянно лажает, на выручку выступает очередной до того таившийся и никому неведомый Шкода.
Это как А-Янус и У-Янус. Как Инь и Янь.
Результат отдельной сделки не имеет никакого значения. Важен статистический перевес в результатах многих сделок. ПНБ будет ловить тренды, а, как известно, trend is your friend.
Renat Akhtyamov:
Ну и о птичках, т.е. о тренде.
Я утверждаю, что при любом сколько-нибудь значимом движении (тренде) по торгуемым валютным парам, робот, основанный на могуществе теории ПНБ, будет стоять в направлении движения (тренда), что делает невозможным "на хаях появляются покупки и на лоях продажи". Предсказательная сила ПНБ позволит делать это.
Примерно вот так это будет выглядеть на практике:
Я утверждаю, что при любом сколько-нибудь значимом движении (тренде) по торгуемым валютным парам, робот, основанный на могуществе теории ПНБ, будет стоять в направлении движения (тренда), что делает невозможным "на хаях появляются покупки и на лоях продажи".
Да нет там никакого могущества, что Вы заладили???? Сливает, да сливает. Стратегия только для мусорного ведра годится.
Ренат, Учитель Юсуф отмечал, что теория ПНБ коренным образом отличается от МА и всех других индикаторов. Достаточно осмыслить смысл ПНБ - это суть три Функции Природы, суть функции Прошлого (П), Настоящего (Н), и Будущего (Б), взаимосвязанные так, что, всегда выполняется тождество: П+Н+Б =1.
В этой тройке главной и определяющей является функция Н. Остальные функции П и Б выводятся от функции Н путем интегрирования. Все, без исключения, процессы в Природе описываются этими функциями ПНБ, и процесс торговли на рынке форекс не исключение. ПНБ точно прогнозируют будущее поведение цены с некоторыми некритичными флуктуациями, а именно: прогнозируют тренды. Коротко - так.
P.S. Прошу всех проявлять больше почтения к Учителю Юсуфу, и развитой им теории и практике ПНБ.
Ренат, Юсуф, наш учитель, отмечал, что теория ПНБ коренным образом отличается от МА и всех других индикаторов. Достаточно осмыслить смысл ПНБ - это цепь из трех функций Природы, суть функций Прошлого (П), Настоящего (Н), и Будущего (Б), взаимосвязанных так, что, всегда выполняется тождество: П+Н+Б =1.
В этой тройке главной и определяющей является функция Н. Остальные функции П и Б выводятся от функции Н путем интегрирования. Все, без исключения, процессы в Природе описываются этими функциями ПНБ, и процесс торговли на рынке форекс не исключение. ПНБ точно прогнозируют будущее поведение цены с некоторыми некритичными флуктуациями, а именно: прогнозируют тренды. Коротко - так.
P.S. Прошу всех проявлять больше почтения к Учителю Юсуфу, и развитой им теории и практике ПНБ.
Renat Akhtyamov:
Прогоните уже в тестере, не парьте нам мозги
Я не имею желания пользоваться тестером от MQL, и языком MQL, нужно разбираться с ними, у меня просто нет времени на это. А тестеру, написанному в Python, Вы не поверите. Так что - торговля в реальном времени.
Я не имею желания пользоваться тестером от MQL, и языком MQL, нужно разбираться с ними, у меня просто нет времени на это. А тестеру, написанному в Python, Вы не поверите. Так что - торговля в реальном времени.