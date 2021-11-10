Эксперимент - страница 104

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Mikhael1983:

Нет теста лучше торговли в реальном времени. Сигнал доступен.

Если демо торгуете то, это что за чепуха?
Не умеете пользоваться тестером?
 
Vladimir Baskakov:
А раздвоение Юсуфа это нормально?
Вы демонстрируете признаки впадения в навязчивую идею, что весьма забавно по причине очевидности её ложности для всех здраво мыслящих людей.
 
Vladimir Baskakov:
А раздвоение Юсуфа это нормально?

нормально/ненормально это категория относительная и зависит от точки зрения наблюдателя.

текущие события показали что допустимо. Наблюдатели не зрят ненормальным

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даже не забавно, потому что ровно это, уже было и в сей теме и других топиках нашего КТН

Когда Юсуф отчаянно лажает, на выручку выступает очередной до того таившийся и никому неведомый Шкода.

Это как А-Янус и У-Янус. Как Инь и Янь.

 
Mikhael1983:
Результат отдельной сделки не имеет никакого значения. Важен статистический перевес в результатах многих сделок. ПНБ будет ловить тренды, а, как известно, trend is your friend.
Ну и о птичках, т.е. о тренде.
Если увеличение лота происходит за счет доливок с пенсии, то на хаях появляются покупки и на лоях продажи. то есть висяки, что еще пагубнее влияет на эквити.
Работайте над ошибками в стратегии
 

Renat Akhtyamov:

Ну и о птичках, т.е. о тренде.

Я утверждаю, что при любом сколько-нибудь значимом движении (тренде) по торгуемым валютным парам, робот, основанный на могуществе теории ПНБ, будет стоять в направлении движения (тренда), что делает невозможным "на хаях появляются покупки и на лоях продажи". Предсказательная сила ПНБ позволит делать это.

Примерно вот так это будет выглядеть на практике:


 
Mikhael1983:

Я утверждаю, что при любом сколько-нибудь значимом движении (тренде) по торгуемым валютным парам, робот, основанный на могуществе теории ПНБ, будет стоять в направлении движения (тренда), что делает невозможным "на хаях появляются покупки и на лоях продажи".

Да нет там никакого могущества, что Вы заладили???? Сливает? Да сливает! Стратегия только для мусорного ведра годится.
 
Renat Akhtyamov:
Да нет там никакого могущества, что Вы заладили???? Сливает, да сливает. Стратегия только для мусорного ведра годится.

Ренат, Учитель Юсуф отмечал, что теория ПНБ коренным образом отличается от МА и всех других индикаторов. Достаточно осмыслить смысл ПНБ - это суть три Функции Природы, суть функции Прошлого (П), Настоящего (Н), и Будущего (Б), взаимосвязанные так, что, всегда выполняется тождество: П+Н+Б =1.

В этой тройке главной и определяющей является функция Н. Остальные функции П и Б выводятся от функции Н путем интегрирования. Все, без исключения, процессы в Природе описываются этими функциями ПНБ, и процесс торговли на рынке форекс не исключение. ПНБ точно прогнозируют будущее поведение цены с некоторыми некритичными флуктуациями, а именно: прогнозируют тренды. Коротко - так.

P.S. Прошу всех проявлять больше почтения к Учителю Юсуфу, и развитой им теории и практике ПНБ. 

P.P.S. Осталось дождаться первого тренда, чтобы Вы узрели это на практике на демонстрируемой мной реализации метода ПНБ.
 
Mikhael1983:

Ренат, Юсуф, наш учитель, отмечал, что теория ПНБ коренным образом отличается от МА и всех других индикаторов. Достаточно осмыслить смысл ПНБ - это цепь из трех функций Природы, суть функций Прошлого (П), Настоящего (Н), и Будущего (Б), взаимосвязанных так, что, всегда выполняется тождество: П+Н+Б =1.

В этой тройке главной и определяющей является функция Н. Остальные функции П и Б выводятся от функции Н путем интегрирования. Все, без исключения, процессы в Природе описываются этими функциями ПНБ, и процесс торговли на рынке форекс не исключение. ПНБ точно прогнозируют будущее поведение цены с некоторыми некритичными флуктуациями, а именно: прогнозируют тренды. Коротко - так.

P.S. Прошу всех проявлять больше почтения к Учителю Юсуфу, и развитой им теории и практике ПНБ. 

P.P.S. Осталось дождаться первого тренда, чтобы Вы узрели это на практике на демонстрируемой мной реализации метода ПНБ.
Прогоните уже в тестере, не парьте нам мозги тем, что уже много раз озвучено и не  увенчалось положительными результатами. Подтверждение есть - закономерный слив и больше никак.
А если Вы свято верите, загоняйте деньги на реал, по больше и торгуйте. Готовы к такому шагу?
 

Renat Akhtyamov:

Прогоните уже в тестере, не парьте нам мозги 

Я не имею желания пользоваться тестером от MQL, и языком MQL, нужно разбираться с ними, у меня просто нет времени на это. А тестеру, написанному в Python, Вы не поверите. Так что - торговля в реальном времени.

 
Mikhael1983:

Я не имею желания пользоваться тестером от MQL, и языком MQL, нужно разбираться с ними, у меня просто нет времени на это. А тестеру, написанному в Python, Вы не поверите. Так что - торговля в реальном времени.

Да ладно ;)
Мне придется повторить сказанное ранее. Готовы загнать на реальный счет приличную сумму денег и показать мощь  системы?
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