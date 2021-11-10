Эксперимент - страница 276

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov #:

На само деле, текут и прибыль, хотя, фиксируются, поскольку, советник тут-же открывает новую позицию в том-же направлении с потерей спрэда. Это плата за комфорт и психологическую разгрузку.

Да это такая же иллюзия, как с локами, что вот перекрылся и убытка как бы нет, реально же плавающий убыток никуда не делся. Чистый самообман. Вообще ничего вы не приобретаете, кроме лишних потерь на спреде.

Чем прибыль с т.з. системы отличается от убытка, чтобы имело смысл поступать с ней иначе? 

Говорите о каком-то умелом подходе, а сами допускаете ошибки уровня человека, который терминал впервые вчера увидел.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

советник тут-же открывает новую позицию в том-же направлении с потерей спрэда.

Это совсем глупость.
PS. Это налог на глупость :)
 
Sergey Gridnev #:
Это совсем глупость.
PS. Это налог на глупость :)

Я тоже так считаю - видимость движения. Видимо, следует прекратить эту глупость. Эксперимент, по происшествии нескольких месяцев покажет, есть-ли прогностический потенциал у индикатора или нет.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Я тоже так считаю - видимость движения. Видимо, следует прекратить эту глупость. Эксперимент, по происшествии нескольких месяцев покажет, есть-ли прогностический потенциал у индикатора или нет.

Нет, уважаемый Юсуф, этой ТС себя не обеспечишь и страну не прославишь.

Эксперимент показал, что ТС медленно, и уверенно сливает.

Да и сам уже осознал, что "Правильную торговую стратегию создавать невозможно, по определения. Все зависит от реалии рыка на данный момент. Запускаете отлаженную АТС и ждете своего звездного часа. Другого не дано."

Тое есть ТС получилась на результат "авось". Так надо понимать результат эксперимента.

Но этот результат - тоже результат.

Мне лично было интересно и важно посмотреть, что бы не наступать на такие грабли.

Надо надеяться на чудо. С чем судьба не шутит. Может повезет.

 

@Uladzimir Izerski

555

 
Мне кажется, что что лезть в рынок надеясь на авось равносильно пойти в тайгу за клюквой с голой попой, в надежде что комары не покусают. Обязательно покусают, и сильно. Без вариантов.
 
Норм у него система, у Юсуфа. Только ММ подводит.
 
Volodymyr Zubov #:
Норм у него система, у Юсуфа. Только ММ подводит.

Формулы прикольные, ему бы прилажуху для смартфона запилить на них, типа дорисовать по половине фото вторую, или еще что-то в этом роде, озолотился бы. Для рынка х. з. Многие же пытались на этой базе стратегии делать, ни у кого вроде не вышло.

[Удален]  
Andrei Khlebnikov #:
равносильно пойти в тайгу за клюквой с голой попой

Тайга? Сихотэ-Алинь, или какое место?

 
Aleksei Stepanenko #:

Тайга? Сихотэ-Алинь, или какое место?

Сургут

1...269270271272273274275276277
Новый комментарий