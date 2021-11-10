Эксперимент - страница 276
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На само деле, текут и прибыль, хотя, фиксируются, поскольку, советник тут-же открывает новую позицию в том-же направлении с потерей спрэда. Это плата за комфорт и психологическую разгрузку.
Да это такая же иллюзия, как с локами, что вот перекрылся и убытка как бы нет, реально же плавающий убыток никуда не делся. Чистый самообман. Вообще ничего вы не приобретаете, кроме лишних потерь на спреде.
Чем прибыль с т.з. системы отличается от убытка, чтобы имело смысл поступать с ней иначе?
Говорите о каком-то умелом подходе, а сами допускаете ошибки уровня человека, который терминал впервые вчера увидел.
советник тут-же открывает новую позицию в том-же направлении с потерей спрэда.
Это совсем глупость.
Я тоже так считаю - видимость движения. Видимо, следует прекратить эту глупость. Эксперимент, по происшествии нескольких месяцев покажет, есть-ли прогностический потенциал у индикатора или нет.
Я тоже так считаю - видимость движения. Видимо, следует прекратить эту глупость. Эксперимент, по происшествии нескольких месяцев покажет, есть-ли прогностический потенциал у индикатора или нет.
Нет, уважаемый Юсуф, этой ТС себя не обеспечишь и страну не прославишь.
Эксперимент показал, что ТС медленно, и уверенно сливает.
Да и сам уже осознал, что "Правильную торговую стратегию создавать невозможно, по определения. Все зависит от реалии рыка на данный момент. Запускаете отлаженную АТС и ждете своего звездного часа. Другого не дано."
Тое есть ТС получилась на результат "авось". Так надо понимать результат эксперимента.
Но этот результат - тоже результат.
Мне лично было интересно и важно посмотреть, что бы не наступать на такие грабли.
Надо надеяться на чудо. С чем судьба не шутит. Может повезет.
@Uladzimir Izerski
Норм у него система, у Юсуфа. Только ММ подводит.
Формулы прикольные, ему бы прилажуху для смартфона запилить на них, типа дорисовать по половине фото вторую, или еще что-то в этом роде, озолотился бы. Для рынка х. з. Многие же пытались на этой базе стратегии делать, ни у кого вроде не вышло.
равносильно пойти в тайгу за клюквой с голой попой
Тайга? Сихотэ-Алинь, или какое место?
Тайга? Сихотэ-Алинь, или какое место?
Сургут