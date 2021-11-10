Эксперимент - страница 275
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Смотрите после 02 08 21 г., когда был полностью сформирован депозит.
А что там смотреть? Плавающая прибыль -1 378.44. Это 20% от баланса. Не надо быть даже хорошим математиком.
Если смотреть на помесячный результат, то этот минус, только при хороших обстоятельствах, можно отбить не меньше чем за год.
Подождем увидим. Спешить не надо)
А что там смотреть? Плавающая прибыль -1 378.44. Это 20% от баланса. Не надо быть даже хорошим математиком.
Если смотреть на помесячный результат, то этот минус, только при хороших обстоятельствах, можно отбить не меньше чем за год.
Подождем увидим. Спешить не надо)
Решил закрывать позиции с профитом в 1 доллар - это 1 % от депозита, вручную. Пока, закрыл 3 позиции на 5 долларов. Из-за этого увеличился плавающий убыток.
Решил закрывать позиции с профитом в 1 доллар - это 1 % от депозита, вручную. Пока, закрыл 3 позиции на 5 долларов. Из-за этого увеличился плавающий убыток.
Надо фиксировать прибыль и давать убыткам течь, все правильно решил, это классика успешного трейдинга.
Надо фиксировать прибыль и давать убыткам течь, все правильно решил, это классика успешного трейдинга.
сидеть на попе ровно, это мастерство пересиживания :-)
Надо фиксировать прибыль и давать убыткам течь, все правильно решил, это классика успешного трейдинга.
Если хватит денег, то можно дождаться, когда цена вернётся и убытки превратятся в прибыль.)
Песня цены.
" Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера."
(К. Симонов)
P.S. Надеюсь, что Юсуф ценит юмор и не обидится.
Решил закрывать позиции с профитом в 1 доллар - это 1 % от депозита, вручную. Пока, закрыл 3 позиции на 5 долларов. Из-за этого увеличился плавающий убыток.
да... че то жесть какая - то на картинке... :-)
Решил закрывать позиции с профитом в 1 доллар - это 1 % от депозита, вручную. Пока, закрыл 3 позиции на 5 долларов. Из-за этого увеличился плавающий убыток.
Решил закрывать позиции с профитом в 1 доллар - это 1 % от депозита, вручную. Пока, закрыл 3 позиции на 5 долларов. Из-за этого увеличился плавающий убыток.
У тебя все открытые ордера, в той или иной степени, постоянно находятся в локах. Отсюда вытекает кажущаяся тебе неубиваемость депозита. Это ложное ощущение будет преследовать тебя всё время. Это не правильный подход к торговле.
Да, закрытие прибыльных не увеличит средства. Закрытие убыточных уменьшит баланс, но и не увеличит средства.
Выход есть из этого круговорота. Создать правильную торговую систему(ТС).
Надо фиксировать прибыль и давать убыткам течь, все правильно решил, это классика успешного трейдинга.
На само деле, текут и прибыль, хотя, фиксируются, поскольку, советник тут-же открывает новую позицию в том-же направлении с потерей спрэда. Это плата за комфорт и психологическую разгрузку.
У тебя все открытые ордера, в той или иной степени, постоянно находятся в локах. Отсюда вытекает кажущаяся тебе неубиваемость депозита. Это ложное ощущение будет преследовать тебя всё время. Это не правильный подход к торговле.
Да, закрытие прибыльных не увеличит средства. Закрытие убыточных уменьшит баланс, но и не увеличит средства.
Выход есть из этого круговорота. Создать правильную торговую систему(ТС).
Правильную торговую стратегию создавать невозможно, по определения. Все зависит от реалии рыка на данный момент. Запускаете отлаженную АТС и ждете своего звездного часа. Другого не дано.