Эксперимент - страница 197
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Маленькая ошибка может проявляться совершенно неожиданным образом.
Я говорю не о свойстве системы (её инерционности и т.п.), а о реализации алгоритма в коде.
На бесплатном ВПС сообщали о перегрузке сервера. На платном-пока нет претензий к индиеатору и советнику. Возможно, есть ошибки в коде, но, я профан в кодировании. Проверял и испрправлял профессиональный программист.
Маленькая ошибка может проявляться совершенно неожиданным образом.
Я говорю не о свойстве системы (её инерционности и т.п.), а о реализации алгоритма в коде.
Еще раз нужно показать программисту, если замечу неладное.. Пока, текущая просадка не превышает 20 %-тов.
В следующих выпусках:
Юсуф Вы и ПНБ сливаете!
- Где Вы видите слив, баланс и эквити на максимальных значениях.
Ну вот же график прироста направлен всё время вниз.
- Вы смотрите когда эксперимент был на дневном графике в 300 баров, а сейчас торговля ведётся на недельном графике.
У вас сейчас, после очередного пополнения, уже минус 3000 центов.
- Где вы видите минус? Это нормальная волатильность, тем более что после пополнения баланса и перехода на недельный график был увеличен лот.
ПНБ не зарабатывает.
- Не несите глупости! Эквити и баланс на своих максимальных значениях. Скоро в ПНБ будут инвестировать миллионы.
Продолжение следует....
Пока, текущая просадка не превышает 20 %-тов.
Проблема в том, что он всегда в просадке и выходит из неё только после пополнения баланса, а потом снова в ПНБ.
В следующих выпусках:
Юсуф Вы и ПНБ сливаете!
- Где Вы видите слив, баланс и эквити на максимальных значениях.
Ну вот же график прироста направлен всё время вниз.
- Вы смотрите когда эксперимент был на дневном графике в 300 баров, а сейчас торговля ведётся на недельном графике.
У вас сейчас, после очередного пополнения, уже минус 3000 центов.
- Где вы видите минус? Это нормальная волатильность, тем более что после пополнения баланса и перехода на недельный график был увеличен лот.
ПНБ не зарабатывает.
- Не несите глупости! Эквити и баланс на своих максимальных значениях. Скоро в ПНБ будут инвестировать миллионы.
Продолжение следует....
Пусть будет по Вашему.
Проблема в том, что он всегда в просадке и выходит из неё только после пополнения баланса, а потом снова в ПНБ.
Вы уже в наглую стали врать. Смотрите с начала месяца движение эквити.. Не выдавайте желаемое за действительное.
Если вдруг друг оказался врагом, не верь его раскаяниям (слезам, обещаниям, просьбам, ....) (Рушель Рубинов)
Если друг оказался и не друг и не враг, а, так... (В. Высоцский)
Эффективность алгоритма скоро увидите. Не торопитесь. Как будто, я уже слил депозит.
Такая непоколебимая уверенность, на мой взгляд, свидетельствует о недостатке опыта создания советников. Когда сделаете с десяток советников, и ни один из них не будет стабильно зарабатывать, будете более осторожным в оценке вновь созданного советника. Думаю это у вас ещё всё впереди. Если вдруг этот ваш советник окажется прибыльным, то готов снять перед вами шляпу и принести извинения. Это будет означать, что вы гений.
Смотрите с начала месяца движение эквити.
Ну вот эквити, я ничего не перепутал?
Не выдавайте желаемое за действительное.
Вот это совсем хорошо. Всякий случайный чих графика средств вверх это у вас сразу триумф и победа ПНБ, а когда вам говорят о гораздо более очевидном сливе, то это "D1 долгий график, не спешите с выводами, колебания в пределах волатильности".
Ну вот эквити, я ничего не перепутал?
Вот это совсем хорошо. Всякий случайный чих графика средств вверх это у вас сразу триумф и победа ПНБ, а когда вам говорят о гораздо более очевидном сливе, то это "D1 долгий график, не спешите с выводами, колебания в пределах волатильности".
Покажите, пожалуйста, где я говорил о триумфе? И какая здесь просадка? Она катастрофичная?
Покажите, пожалуйста, где я говорил о триумфе?
Вот здесь говорили?
Ребята, думаю пора загрузить счет на полную катушку - где-то до 100 000 долларов, поскольку, все работает исправно, ничего менять не нужно. лотность довести до 0,01*10*10 000=100 и перейти с центового на долларовый счет и перейти на платную подписку на сигнал. Ваши мнения. Эксперт прекрасно разобрался со всеми основными валютами - последним разобрался с фунтом, открыв СЕЛЛ. Нужно форсировать событи и объявить о завершении первого , центового, этапа эксперимиента.
И уже 20% от хая засадили, а профита не видать.
Может здесь?
Вот именно, но, никто не хочет понять эту истину.! Никто не хочет распрощаться с эрой трейдинга до появления ПНБ. А нужно идти на этот смелый шаг и напрочь забыть все, что связано с трейдингом по ТИ и ФА, индикаторам, взглядам, следами на графике цены, видении торговли и прочей фигнни. ПНБ всему глава и точка!!!
Ну здесь же точно оно?
Андрей, и без реверс прогнозов поставлю всех на место. ПНБ не нуждаются в реверсе или развороте, они, спокойно, наращивают профит позиций. Вот, и сегодня, нарастили средства на 3 %..
Кто не верит силе и мощи ПНБ, это их проблемы, пусть слушают горе=аналитиков. Форекс у меня под ногами и домоклов меч ПНБ висит над ним. Мыслимые и не мыслимые сценарии развития
событий не страшны счету.